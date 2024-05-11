Бекхэм о Месси: «Лучший в истории, идеальный футболист»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм объяснил, почему хотел подписать нападающего Лионеля Месси в свой клуб.

«Все дело в том, какой эффект Лео оказывает на игру и на весь мир. Одна из причин, по которым мы хотели привезти его в Америку — вдохновить будущие поколения, в этом и состоял мой план. Конечно же, я хотел подписать Месси, потому что он великолепный футболист и отличный человек. Я играл против него несколько раз — два, если быть точным — но я всегда был большим фанатом Лео и смотрел матчи с его участием на протяжении многих лет. Я всегда хотел привезти в «Интер» лучшего на мой взгляд футболиста в истории. К счастью, мне это удалось», — сказал Бекхэм в эфире шоу Джимми Киммела.

Англичанин подчеркнул, что лично считает Месси лучшим игроком в истории, но согласен с тем, что другие люди могут сделать выбор в пользу другого футболиста.

«У каждого есть свое мнение. За многие годы было много великих футболистов, но, как я считаю, Месси — идеальный игрок», — добавил Бекхэм.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. 36-летний аргентинец забил 23 гола и сделал 16 результативных передач в 25 матчах за американскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Интер Майами» Месси в 2023 году выиграл Кубок лиг — турнир, в котором выступают команды из американской МЛС и мексиканской лиги MX.