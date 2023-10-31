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Сегодня, 14:24

Бушманов заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу Лионеля Месси в номинации «Золотой мяч».

«Пока Месси играет в футбол, ни у кого не будет шансов на эту награду. Он играет на абсолютно другом уровне, его понимание игры, техника — это искусство. Он заслужил эту награду. Месси нельзя ни с кем сравнивать, это великий игрок. Но жаль, что эпоха Месси и Роналду подходит к концу. На подходе молодое поколение», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-messi-zasluzhil-zolotoj-myach-poka-on-v-futbole-ni-u-kogo-net-shansov-na-e-tu-nagradu/
Евгений Бушманов
Лионель Месси
Футбол
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