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Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

«Очередная важная победа для наших поклонников. Мы продолжаем свой путь», — написал 36-летний футболист в социальных сетях.

Месси забил гол и сделал пять результативных передач. 36-летний аргентинец впервые в карьере оформил пента-трик из передач в одном матче. Также он стал первым игроком в истории МЛС, кому это удалось.

После этого матча «Интер Майами» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 17 очками — на четвертой строчке.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: видеообзор матча и пять передач Месси

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