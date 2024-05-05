Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

«Очередная важная победа для наших поклонников. Мы продолжаем свой путь», — написал 36-летний футболист в социальных сетях.

Месси забил гол и сделал пять результативных передач. 36-летний аргентинец впервые в карьере оформил пента-трик из передач в одном матче. Также он стал первым игроком в истории МЛС, кому это удалось.

После этого матча «Интер Майами» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 17 очками — на четвертой строчке.