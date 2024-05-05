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Мартино — о пяти передачах Месси: «Не думаю, что мы увидим что-либо подобное снова»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поделился впечатлениями от игры форварда Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2).

«Месси делает разницу, всегда. Месси поучаствовал в шести голах! Не думаю, что мы увидим что-либо подобное снова», — сказал Мартино на послематчевой пресс-конференции.

Месси забил гол и сделал пять результативных передач. 36-летний аргентинец впервые в карьере оформил пента-трик из передач в одном матче. Также он стал первым игроком в истории МЛС, кому это удалось.

После этого матча «Интер Майами» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 17 очками — на четвертой строчке.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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Месси впервые в карьере оформил пента-трик из голевых передач в одном матче

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