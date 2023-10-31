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Артета согласен с признанием Месси лучшим игроком мира по итогам сезона-2022/23

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал завоевание аргентинским форвардом Лионелем Месси «Золотого мяча».

«Если речь идет о Месси, то это решение не может быть неправильным. Он выиграл чемпионат мира, в его возрасте эта победа — вершина его карьеры. Все этого ждали, это просто невероятно. Стабильность, которую он продемонстрировал, уровень, на который вывел мировой футбол, восхищают. Также я очень рад, что среди номинантов были и мои игроки», — приводит пресс-служба лондонского клуба слова Артеты.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

С 2021 по 2023 год аргентинский футболист выступал за «ПСЖ». Летом 36-летний форвард перешел из французской команды в «Интер Майами».

Источник: https://www.arsenal.com/news/arteta-importance-carabao-cup#:~:text=on%20if%20Messi%20winning%20the,Or%20was%20the%20right%20decision%3A&text=Everybody%20was%20expecting%20it%2C%20it's,few%20nominated%20in%20those%20lists.
Лионель Месси
Футбол
Микель Артета
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