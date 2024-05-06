Каррагер считает, что Роналду и Месси терпеть не могут друг друга

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об отношениях португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Они сделали друг друга лучше благодаря конкуренции. Я уверен, что пока они играют в футбол, то терпеть друг друга не могут. Им приходится затмевать достижения друг друга. Если кто-то забьет хет-трик, то второй ответит ему чем-то подобным», — цитирует Каррагера Football365.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне 39-летний португалец провел 40 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч и сделал 12 голевых передач.