Главный тренер «Интер Майами» Мартино рассказал, когда Месси выйдет на поле после травмы колена

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

36-летний аргентинец из-за повреждения колена пропустил матч регулярного чемпионата МЛС с «Орландо Сити», который прошел 16 мая и завершился ничьей (0:0).

«Лео испытывал небольшой дискомфорт, но он тренировался каждый день, мы проводили исследования, и все они оказались очень хорошими. Месси провел три игры за неделю и все еще испытывает некоторую боль. Мы сочли, что с его стороны было бы разумно пропустить этот матч. Ожидаем, что он сыграет в субботу. Посмотрим, как он себя будет чувствовать», — приводит Goal слова Мартино.

В ночь с субботы на воскресенье (19 мая) «Интер Майами» встретится с «Ди Си Юнайтед». Начало матча — в 2.30 по московскому времени.