Футбольный матч в США был прерван из-за выбежавшего на поле енота

Во время матча регулярного чемпионата МЛС между «Филадельфией» и «Нью-Йорк Сити» на поле выбежал енот.

Инцидент произошел в середине первого тайма. Сотрудникам стадиона в Филадельфии не сразу удалось поймать животное. Енот бегал по полю на протяжении трех минут. Матч из-за этого был временно приостановлен.

Игра прошла 16 мая и завершилась победой «Нью-Йорк Сити» (2:1). На данный момент «голуби» с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата МЛС. «Филадельфия» (14) идет на 9-й позиции.