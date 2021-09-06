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Черчесов рассказал о возобновлении работы и «Спартаке» с «Легией» в Лиге Европы

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
6 сентября 2021, 20:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Станислав Черчесов: «Владелец «Легии» пригласил на гостевой матч со «Спартаком». Полечу в Москву»»

№ 8519, от 07.09.2021

Инсбрук
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России на Евро-2020 Станислав Черчесов побывал в эфире программы «Итальянский сериАл с Кудиновым», которая вышла в понедельник, 6 сентября, на YouTube-канале «СЭ».

Арсен Захарян, Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Маринато Гильерме.Смелая схема, надежный вратарь и меньше забросов вперед. Пять различий между сборными Черчесова и Карпина

— Как давно находитесь в Австрии? Когда вернетесь в Москву? — вопрос Черчесову.

— Уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня (в понедельник. — Прим. Г.К.) приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» — позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более есть такая возможность.

— А есть сейчас мысли о возвращении к работе или вам так хорошо в Инсбруке, что пока об этом не думаете?

— Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет.

— Что сейчас представляет собой клуб из Инсбрука?

— Несколько лет он выступает во второй лиге. В прошлом сезоне был шанс выйти в первую австрийскую бундеслигу, но, к сожалению, команда возможность упустила. Здесь по-настоящему футбольный город — жаль, что его представитель сейчас не в высшем дивизионе.

— Какие у вас самые яркие воспоминания от игры здесь?

— Конечно, в первую очередь три чемпионства — одно мы взяли еще на старом стадионе, два уже на новом, в закладке первого камня которого я участвовал. Еврокубки, где побеждали «Фиорентину», «Штутгарт». Словом, много чего хорошего тут происходило.

&laquo;Спартаку&raquo; и &laquo;Локомотиву&raquo; в&nbsp;Лиге Европы будет очень сложно.На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд

— Что думаете о противостоянии «Спартака» и «Легии» в группе Лиги Европы?

— Естественно, обрадовался, узнав результаты жеребьевки. Прилечу в Москву, посмотрю на старых товарищей. Будет интересная игра. Конечно, знаю нынешнего главного тренера варшавян Чеслава Михневича: когда мы работали с «Легией», встречались с его тогдашней командой «Погонь» из Щецина. Коллективы Чеслава всегда отличались высокой дисциплиной, и оба матча с этим клубом завершились, если не ошибаюсь, нулевыми ничьими. На выезде — точно, это была важная для «Легии» встреча, поэтому запомнил.

Летом варшавяне очень хотели попасть в Лигу чемпионов — это очень важная для них финансовая и имиджевая история. Но им попался Загреб, который прошел дальше. Но «Легия» все равно серьезный соперник: вернулся из Англии известный вратарь Боруц, капитан там Енджейчик, которого я в свое время возвратил из «Краснодара», защитника Ветеску привлекал в свое время к основе, а сейчас он стал основным футболистом, есть португальские хавбеки Лукиньяш и Арга. Скаутинг у клуба всегда оставался на уровне, поэтому убежден, что «Спартак» ждут непростые матчи. Как и с другими соперниками.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, «Легию» — в 2015-2016-м, сделав с ней золотой дубль.

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