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«У своих ворот»

Сегодня, 15:18

РФС планирует увеличить количество занимающихся футболом студентов до 370 тысяч

Артем Бухаев
Корреспондент
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РФС планирует увеличить количество занимающихся футболом студентов до 370 тысяч и выстроить систему футбольных студенческих турниров в России. Об этом в День российского студенчества рассказала руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова.

«В настоящее время из 6 миллионов студентов российских вузов и ссузов спортом занимается 3,7 миллионов, при этом на футбол приходится не более 1%. Наша ближайшая задача — охватить не менее 10%. В студенческой среде есть запрос на появление соревнований в упрощенном формате, и именно этому вопросу мы планируем уделить в 2024 году особое внимание. Первый шаг: распространение нашей цифровой платформы массового футбола как самого современного и удобного решения для организации футбольных турниров в любом формате. Также планируем на конкурсной основе поощрять футбольные инициативы в образовательных организациях: это не только помощь с инвентарем, но и стажировки в РФС и других субъектах футбола», — прокомментировала Мащикова.

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