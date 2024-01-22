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«У своих ворот»

Сегодня, 18:38

«Спартак» определился с составом на Кубок легенд-2024

Алина Савинова
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«Спартак» объявил состав команды для участия в Кубке легенд-2024 имени Константина Еременко, сообщает пресс-служба турнира.

За красно-белых выступят Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Роман Павлюченко.

Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Кубок легенд-2024 состоится 10-11 февраля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Турнир пройдет в новом клубном формате: кубок разыграют Сборная мира и команды легенд московских клубов — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также «Зенита».

Источник: https://legends-cup.ru/tpost/k4lkvah1e1-romantsev-vozglavit-komandu-legend-spart
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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