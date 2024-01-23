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«У своих ворот»

Сегодня, 16:58

Алдонин считает солидным состав участников Кубка легенд-2024

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о новом формате Кубка легенд и составе участников турнира.

«В этом году новый формат турнира экспериментальный, но состав участников по заявке солидный получается. Для болельщиков очень интересно. Мне, кстати, очень интересно, кто из футболистов примет участие еще. С командами все понятно, а с легендами — нет. Какую команду можно было бы еще позвать? Пока рано об этом фантазировать. Надо, чтобы этот дебютный, клубный турнир прошел, и потом уже думать над увеличением участников. Тут же важно понимать, кто в форме, а кто нет», — цитирует Алдонина Legalbet.

Раньше в турнире принимали участие национальные команды. В этом году в Кубке легенд сыграют ветераны «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также «Зенита». Турнир состоится 10-11 февраля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Источник: https://legalbet.ru/news/aldonin-o-kubke-legend-sostav-uchastnikov-turnira/
Евгений Алдонин
Футбол
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