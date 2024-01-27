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«У своих ворот»

Сегодня, 18:50

Школа Романцева начала с победы на турнире юношеских команд в Чехове

Александр Львов
Обозреватель
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В спорткомплексе «Олимпийский» подмосковного Чехова прошел турнир юношеских команд, посвященный 70-летию Олега Романцева. Перед началом турнира юбиляр принял участие в церемонии открытия, названной в его честь футбольной школы. Создана она на базе предприятия СВОК, занимающегося вентиляцией помещений.

— Приятно, что победила в турнире именно школа, получившее имя Олега Ивановича, у которого я играл в «Спартаке», — сказал «СЭ» чемпион сезона-96, а ныне директор центра по подготовке юных спортсменов «Олимпиец» имени чемпиона мира, хоккеиста Валерия Васильева, Александр Липко. — А летом собираемся провести более масштабный турнир, в котором, кроме шети выступивших сегодня наших команд, сыграют еще соседи из других округов.

Олег Романцев
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