Школа Романцева начала с победы на турнире юношеских команд в Чехове

В спорткомплексе «Олимпийский» подмосковного Чехова прошел турнир юношеских команд, посвященный 70-летию Олега Романцева. Перед началом турнира юбиляр принял участие в церемонии открытия, названной в его честь футбольной школы. Создана она на базе предприятия СВОК, занимающегося вентиляцией помещений.

— Приятно, что победила в турнире именно школа, получившее имя Олега Ивановича, у которого я играл в «Спартаке», — сказал «СЭ» чемпион сезона-96, а ныне директор центра по подготовке юных спортсменов «Олимпиец» имени чемпиона мира, хоккеиста Валерия Васильева, Александр Липко. — А летом собираемся провести более масштабный турнир, в котором, кроме шети выступивших сегодня наших команд, сыграют еще соседи из других округов.