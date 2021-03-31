Полузащитник молодежной сборной России Макаров: «Приносим извинения перед всей страной»

Полузащитник молодежной сборной России Денис Макаров принес извинения за выступление на чемпионате Европы. Его команда уступила молодежной сборной Дании (0:3).

«Не знаю, что не получилось, — сказал Макаров в эфире канала «Матч ТВ». — Мы были к этому не готовы. Приносим извинения перед всей страной, перед родными. Не ожидали такого накала. Счет на табло, мне нечего сказать. Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли. Еще раз спасибо за этот турнир.

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.