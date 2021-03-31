Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Полузащитник молодежной сборной России Макаров: «Приносим извинения перед всей страной»

21:23
31 марта. Сомбатхей. Дания U-21 — Россия U-21 — 3:0. Денис Макаров (№13). Фото AFP
31 марта. Сомбатхей. Дания U-21 — Россия U-21 — 3:0. Денис Макаров (№13). Фото AFP
Теги:

Полузащитник молодежной сборной России Денис Макаров принес извинения за выступление на чемпионате Европы. Его команда уступила молодежной сборной Дании (0:3).

«Не знаю, что не получилось, — сказал Макаров в эфире канала «Матч ТВ». — Мы были к этому не готовы. Приносим извинения перед всей страной, перед родными. Не ожидали такого накала. Счет на табло, мне нечего сказать. Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли. Еще раз спасибо за этот турнир.

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.

Дания U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...