Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Дании (0:3) в заключительном матче группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

«Сегодня всё не получилось. Команды не было у нас. Вместо того, чтобы забить сразу, мы пропустили дважды. Результат закономерный. Не стану называть это «позором», это спорт. Ребята молодые, будут стараться. Думали, что приедем на золотой карете, а приехали на тыкве. Мы должны с честью принять это поражение. Игра команды рассыпалась последние пару игр, поэтому такой результат закономерен. Мастерство у наших футболистов неплохое, но игра в команде оставляет желать лучшего. Много индивидуальных ошибок, коллектива не было», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев считает, что полузащитнику Арсену Захаряну нужно уезжать в Европу.

«Захарян и Тюкавин — огромные молодцы. Про них я бы ничего не стал говорить. Я желаю им вырасти. Они только начинают. Мне кажется, что если Арсен Захарян не хочет загубить свой талант, то через год-полтора ему нужно уезжать в Европу», — добавил Губерниев.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав три очка, и не смогла выйти в плей-офф Евро-2021. Датчане расположились на первой строчке с 9 баллами.

(Владимир Пушкарев)