Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Дании (0:3) в заключительном матче группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

«Они только вас впечатлили после Исландии. Я после того матча сказал, что команда выдала один хороший отрезок после 30 минуты. Качество игры на этом чемпионате Европы не может никого впечатлить. Французы были совсем плохие, а мы были вообще ни о чем. Сегодня решающая игра, а мы не можем ни одного момента создать. Давайте подождем еще годик, может, тогда игра придет? У нас сейчас самое удачное поколение. Если с такими игроками не выходить в Европу, то с кем выходить?», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков отметил, что Захарян пока не является лидером ни в сборной, ни в клубе.

«Давайте честно, Захарян и Тюкавин даже в клубе стабильно не играют. А тут такой груз ответственности. Они же всё слышат, всё читают. Не пошла игра у всей команды — и они уже не так ярко выглядят. В том числе это и психология», — добавил Широков.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав три очка, и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Датчане расположились на первой строчке с 9 баллами.

(Владимир Пушкарев)