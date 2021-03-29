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Дивеев: «Мы играли со сборной Франции на равных»

08:22
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Евро-2021 с Францией (0:2).

«Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили. Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах — да, не доработали», — цитирует Дивеева официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию как минимум со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213370

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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