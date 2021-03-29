Дивеев: «Мы играли со сборной Франции на равных»

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Евро-2021 с Францией (0:2).

«Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили. Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах — да, не доработали», — цитирует Дивеева официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию как минимум со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск.