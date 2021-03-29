Галактионов рассказал об ожиданиях от матча со сборной Дании

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал об ожиданиях от матча с Данией. Накануне команда проиграла сборной Франции со счетом 0:2.

«Тренерский состав изучали соперника. Пока до команды информацию не доводили, потому что готовили к другим встречам. Сейчас надо остыть, проанализировать и в спокойной обстановке донести информацию до ребят. Не в первый раз оказываемся в таких ситуациях и знаем, как себя вести. В принципе, понимаем, что все зависит от нас: надо выходить и выигрывать», — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию как минимум со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск.