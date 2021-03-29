Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Обляков — о поражении молодежной сборной России: «Французы наказали нас»

08:48
Теги:

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Евро-2021 с Францией (0:2).

«Обидное поражение. Нам не удался небольшой 10-минутный отрезок, когда мы проиграли пару единоборств. Французы сразу наказали нас. Ничего сверхъестественного не произошло. Франция изначально была фаворитом группы, хоть и проиграла датчанам. Сейчас все еще в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем все, что от нас зависит», — цитирует Облякова официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию как минимум со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск. После двух туров в активе национальной команды три очка.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...