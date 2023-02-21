Без Миранчука «Торино» был бы совсем унылым. Пас русского легионера спас от позора в игре с аутсайдером
Чем ближе финиш перевалившего за экватор сезона — тем больше разговоров будет о будущем Алексея Миранчука. Пока переговоров между представителями «Торино» и «Аталанты» по выкупу российского легионера нет. Как рассказал «СЭ» спортивный директор бергамасков Тони Д'Амико, все зависит от туринского клуба. А там не торопятся — и ориентируются на весну.
Не исключено, что это связано с позицией Ивана Юрича, инициировавшего приглашение полузащитника и стабильно доверяющего Миранчуку место в стартовом составе. Хорватский специалист хочет видеть перспективы развития клуба и усиления команды, и, возможно, его пожелания будут исполнены в случае выхода гранатовых в еврокубки.
Но с ними пока все туманно. Кубковая эпопея «Торино» оборвалась в четвертьфинале, выбить кого-то из первой шестерки в серии А нереально, и кроме обходного пути вариантов не осталось. Единственный шанс — финишировать на седьмой месте и верить, что кубок второй год подряд достанется проходящему в Лигу чемпионов «Интеру». То есть приходится рассчитывать, что миланцы в полуфинале пройдут «Ювентус», а самим — выигрывать у земляков борьбу за седьмую строчку.
И это более чем актуальная тема в свете предстоящего в следующий вторник туринского дерби. Тем более что «Старая синьора» пришла в себя после свалившихся на клуб санкций и, выдав серию из трех побед, поднялась на ту самую седьмую позицию. Соответственно, оказавшемуся в роли догоняющей стороны «Торино» требовалось отвечать в игре с «Кремонезе». Беспросветным аутсайдером, у которого до сих пор нет ни одной победы в чемпионате.
Зато есть место в кубковом полуфинале и скальпы поверженных на этом пути «Наполи» и «Ромы». Там кремонцы оправдывают одно из своих прозвищ — «Тигры», а значит и в чемпионате рано или поздно способны выстрелить. Но в любом случае гранатовым нужно было думать о собственной игре и том, как компенсировать потерю получившего мышечное повреждение Влашича.
По позиции хорвата сменил Карамо, а по сути повысилась роль Миранчука. И наш легионер оправдывал ожидания. Сначала его тонкий проникающий пас обернулся чистым выходом один на один Санабрии, пробившего во вратаря. В другой атаке — и снова после передачи россиянина — парагваец хотел решить все сам и уперся в защитников, не заметив находившегося в центре штрафной Алексея. Фактически все перспективные атаки хозяев до перерыва проходили с активным участием российского полузащитника.
Единственное исключение — угловой, после которого мяч отскочил к Схюрсу, тот переадресовал ему Иличу, которого сбили с ног в штрафной. Так Санабрия наконец открыл счет, реализовав пенальти. Однако у логичного успеха, как и у медали, было две стороны. С одной, «Торино» подучил преимущество. С другой — «Кремонезе» обязан был активизироваться, что вылилось в переход на схему с тремя нападающими.
Само по себе это ничего не гарантировало, однако давление на хозяев усилилось, и огромное желание отыграться принесло результат. На 180 градусов после этого игра не развернулась, но ее характер прилично изменился. Не в пользу гранатовых, в чьих действиях стало много эмоций, порожденного ими сумбура и попыток решать отдельные эпизоды за счет индивидуальных действий.
Миранчук в таком футболе немного потерялся и, оставшись без мяча, уже не дирижировал игрой, как в первые 45 минут. В итоге Алексей стал одним из виновников второго гола гостей, проиграв борьбу на подборе, когда требовалось разрядить ситуацию, ничего не придумывая. Этим нужно было заниматься у противоположных ворот, и когда туринцы наконец-то вспомнили, что футбол — умная игра, а не только бег и борьба, все сразу встало на свои места. Не знаешь, что делать — отдай мяч Миранчуку. Эта простая и эффективная формула помогла избежать позора в концовке, когда «Торино» побежал отыгрываться. Российский полузащитник классно решил важный эпизод, за счет хладнокровия и интеллекта организовав гол Синго.
А мог и еще один, закрутив мяч на голову Санабрии, чей удар с огромным трудом остановил вратарь. В общем, концовка игры для «Торино» получилась позитивной. Но лишь по содержанию — не по результату. 2:2 с аутсайдером серии А — в дерби таких перепадов «Ювентус» не простит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|0 : 1
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|3 : 1
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 2
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|0 : 2
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|2 : 2
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0