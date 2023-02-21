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Без Миранчука «Торино» был бы совсем унылым. Пас русского легионера спас от позора в игре с аутсайдером

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Торино» — «Кремонезе» — 2:2. Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Благодаря Алексею туринцы избежать сенсационного поражения.
Италия. Серия А. 23-й тур
20 февр, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:2
Кремонезе

Чем ближе финиш перевалившего за экватор сезона — тем больше разговоров будет о будущем Алексея Миранчука. Пока переговоров между представителями «Торино» и «Аталанты» по выкупу российского легионера нет. Как рассказал «СЭ» спортивный директор бергамасков Тони Д'Амико, все зависит от туринского клуба. А там не торопятся — и ориентируются на весну.

Не исключено, что это связано с позицией Ивана Юрича, инициировавшего приглашение полузащитника и стабильно доверяющего Миранчуку место в стартовом составе. Хорватский специалист хочет видеть перспективы развития клуба и усиления команды, и, возможно, его пожелания будут исполнены в случае выхода гранатовых в еврокубки.

Алексей Миранчук (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Удинезе&raquo;. Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»

Но с ними пока все туманно. Кубковая эпопея «Торино» оборвалась в четвертьфинале, выбить кого-то из первой шестерки в серии А нереально, и кроме обходного пути вариантов не осталось. Единственный шанс — финишировать на седьмой месте и верить, что кубок второй год подряд достанется проходящему в Лигу чемпионов «Интеру». То есть приходится рассчитывать, что миланцы в полуфинале пройдут «Ювентус», а самим — выигрывать у земляков борьбу за седьмую строчку.

И это более чем актуальная тема в свете предстоящего в следующий вторник туринского дерби. Тем более что «Старая синьора» пришла в себя после свалившихся на клуб санкций и, выдав серию из трех побед, поднялась на ту самую седьмую позицию. Соответственно, оказавшемуся в роли догоняющей стороны «Торино» требовалось отвечать в игре с «Кремонезе». Беспросветным аутсайдером, у которого до сих пор нет ни одной победы в чемпионате.

Зато есть место в кубковом полуфинале и скальпы поверженных на этом пути «Наполи» и «Ромы». Там кремонцы оправдывают одно из своих прозвищ — «Тигры», а значит и в чемпионате рано или поздно способны выстрелить. Но в любом случае гранатовым нужно было думать о собственной игре и том, как компенсировать потерю получившего мышечное повреждение Влашича.

По позиции хорвата сменил Карамо, а по сути повысилась роль Миранчука. И наш легионер оправдывал ожидания. Сначала его тонкий проникающий пас обернулся чистым выходом один на один Санабрии, пробившего во вратаря. В другой атаке — и снова после передачи россиянина — парагваец хотел решить все сам и уперся в защитников, не заметив находившегося в центре штрафной Алексея. Фактически все перспективные атаки хозяев до перерыва проходили с активным участием российского полузащитника.

Единственное исключение — угловой, после которого мяч отскочил к Схюрсу, тот переадресовал ему Иличу, которого сбили с ног в штрафной. Так Санабрия наконец открыл счет, реализовав пенальти. Однако у логичного успеха, как и у медали, было две стороны. С одной, «Торино» подучил преимущество. С другой — «Кремонезе» обязан был активизироваться, что вылилось в переход на схему с тремя нападающими.

Само по себе это ничего не гарантировало, однако давление на хозяев усилилось, и огромное желание отыграться принесло результат. На 180 градусов после этого игра не развернулась, но ее характер прилично изменился. Не в пользу гранатовых, в чьих действиях стало много эмоций, порожденного ими сумбура и попыток решать отдельные эпизоды за счет индивидуальных действий.

Миранчук в таком футболе немного потерялся и, оставшись без мяча, уже не дирижировал игрой, как в первые 45 минут. В итоге Алексей стал одним из виновников второго гола гостей, проиграв борьбу на подборе, когда требовалось разрядить ситуацию, ничего не придумывая. Этим нужно было заниматься у противоположных ворот, и когда туринцы наконец-то вспомнили, что футбол — умная игра, а не только бег и борьба, все сразу встало на свои места. Не знаешь, что делать — отдай мяч Миранчуку. Эта простая и эффективная формула помогла избежать позора в концовке, когда «Торино» побежал отыгрываться. Российский полузащитник классно решил важный эпизод, за счет хладнокровия и интеллекта организовав гол Синго.

А мог и еще один, закрутив мяч на голову Санабрии, чей удар с огромным трудом остановил вратарь. В общем, концовка игры для «Торино» получилась позитивной. Но лишь по содержанию — не по результату. 2:2 с аутсайдером серии А — в дерби таких перепадов «Ювентус» не простит.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Торино
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 2 : 2
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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