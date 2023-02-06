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Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук (справа) в матче против «Удинезе».
Фото ФК «Торино»
Алексей Миранчук (слева) в матче против «Удинезе».
Фото ФК «Торино»
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»
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В воскресенье, 5 февраля, корреспондент «СЭ» побывал в Турине, где гранатовые при участии нашего легионера одержали трудную победу над «Удинезе» (1:0) в матче 21-го тура серии А.

Слева от нас с экс-тренером «Зенита» Андреа Сканавино сидел знаменитый португалец Паулу Соуза. Справа — Фабио Гроссо, чемпион мира-2006, автор золотого послематчевого пенальти в финале с Францией. Соуза ищет новую работу в качестве главного тренера, Гроссо уверенно лидирует в этой роли в серии В с командой «Фрозиноне». Как Фабио умудрился досидеть до конца невероятной по своему убожеству игры на Олимпийском стадионе, я так и не понял. Зато прекрасно понял Соузу, который сбежал с ВИП-трибуны минут за 15 до окончания этого жалкого зрелища.

Алексей Миранчук. Экс-тренер «Зенита» Сканавино: «Миранчук — единственное светлое пятно в «Торино»

Признаюсь, давно не видел живьем настолько яркой антирекламы серии А. Матч «дровосеков» из «Торино» с «полуфабрикатами» из «Удинезе» поверг в уныние, а ведь обе команды декларируют желание попасть в еврокубки. Из десяти полевых игроков хозяев, вышедших в стартовом составе, настоящими футболистами, имеющими профильное образование, выглядели только двое — голландский защитник Схурс и наш Миранчук. Может быть, с натяжкой, еще кандидат в сборную Италии Риччи. Остальные «быки» смотрелись так, словно их занесло в этот вид спорта по недоразумению. Не исключено, что в воскресенье я просто побывал на одном из худших матчей команды Ивана Юрича в этом сезоне. Но в любом случае видеть ТАКОЕ в исполнении седьмого на сегодня клуба итальянского чемпионата — грусть и печаль.

Алексей Миранчук. Фото ФК «Торино»
Алексей Миранчук.
ФК «Торино»

Не имеющие понятия о технике игроки, отсутствие созидательной мысли, низкие скорости и заторможенное мышление — во времена Соузы, а затем и Гроссо серия А была другим турниром по качеству. Вышедший после перерыва на замену экс-армеец Влашич оказался тенью самого себя лучшего образца, а талантливый Радоньич не попал в заявку. Отсутствовал в ней из-за небольшого повреждения и новичок Илич, на которого Юрич делает большую ставку: этот хавбек, только что купленный у «Вероны», действительно хорош, но ему надо еще реализовать свой потенциал. Пока же уход полузащитника Лукича в «Фулхэм» выглядит почти трагедией: сейчас в средней линии гранатовых и близко нет никого похожего на серба по футбольному интеллекту.

При этом Миранчук в те нечастые моменты, когда к нему попадал мяч, выглядел на фоне партнеров инопланетянином с точки зрения техники. В первом тайме Алексей отдал несколько таких передач, которым позавидовал бы Соуза. Но Паулу в свое время окружали не менее звездные люди, чем он сам, а вот нынешние товарищи Миранчука по команде так и не поняли, что им предлагал русский легионер. И очень жаль, что Леша по-прежнему стесняется брать игру на себя и чаще оказываться в гуще событий: и ему самому, и всему «Торино» была бы от такого большая польза. Именно по этой причине Миранчука нельзя назвать лидером «быков». Да, экс-железнодорожник — лучик света в этом темном туринском лесу, но человек, ведущий за собой всех остальных, — это совсем иное. Так что предлагаю не путать понятия.

&laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Алексей Миранчук. Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником

Сегодняшний убогий в смысле зрелищности «Торино» не идет ни в какое сравнение с той яркой «Аталантой», где у Алексея были классные партнеры, но парню не удалось выиграть жесткую конкуренцию за место в составе. В Турине же ее нет — как нет никаких сомнений, что до конца сезона-2022/23 наш полузащитник (дай бог обойдется без травм) обязан постоянно выходить в старте. Если, конечно, Юрич хочет видеть остроту и изюминку в атаке.

Но вот что дальше? Сможет ли и, главное, захочет ли прижимистый хозяин гранатовых Урбано Кайро выкупить права на Алексея у «Аталанты»? Юрич как главный тренер вроде бы настаивает на этом, однако пока сам не торопится продлевать контракт. Хорват прекрасно понимает, что с таким подбором исполнителей, как сейчас, добиться чего-то серьезного невозможно. Судя по всему, Иван пытается понять, сможет ли клуб вслед за январской покупкой Илича сохранить Миранчука (а также Влашича, который тоже в аренде) и добавить качества бледному пока «Торино». С такими слабыми людьми на флангах и в отсутствие хотя бы одного забивного форварда рассчитывать особо не на что — разве что болтаться где-то в районе десятого места.

Алексей Миранчук (слева) в матче против «Удинезе». Фото ФК «Торино»
Алексей Миранчук (слева) в матче против «Удинезе».
ФК «Торино»

Так что Юричу предстоит в самое ближайшее время решить для себя, что делать дальше: оставаться и настаивать на усилении или перейти в другой клуб или даже чемпионат, ведь на Ивана есть спрос и за пределами Апеннин. Судьба Миранчука, видимо, в немалой степени зависит от решения 47-летнего специалиста. Хочется, чтобы Алексей остался в Турине под его руководством, продолжил постоянно выходить на поле и получил в партнеры более качественных футболистов.

В заключение приведу оценки, которые итальянские СМИ поставили Миранчуку за матч против «Удинезе»: Tuttosport — 7,0; Corriere dello Sport — 6,5; La Gazzetta dello Sport — 6,0.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Зенит
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
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Лацио

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