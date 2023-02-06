Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»
Слева от нас с экс-тренером «Зенита» Андреа Сканавино сидел знаменитый португалец Паулу Соуза. Справа — Фабио Гроссо, чемпион мира-2006, автор золотого послематчевого пенальти в финале с Францией. Соуза ищет новую работу в качестве главного тренера, Гроссо уверенно лидирует в этой роли в серии В с командой «Фрозиноне». Как Фабио умудрился досидеть до конца невероятной по своему убожеству игры на Олимпийском стадионе, я так и не понял. Зато прекрасно понял Соузу, который сбежал с ВИП-трибуны минут за 15 до окончания этого жалкого зрелища.
Признаюсь, давно не видел живьем настолько яркой антирекламы серии А. Матч «дровосеков» из «Торино» с «полуфабрикатами» из «Удинезе» поверг в уныние, а ведь обе команды декларируют желание попасть в еврокубки. Из десяти полевых игроков хозяев, вышедших в стартовом составе, настоящими футболистами, имеющими профильное образование, выглядели только двое — голландский защитник Схурс и наш Миранчук. Может быть, с натяжкой, еще кандидат в сборную Италии Риччи. Остальные «быки» смотрелись так, словно их занесло в этот вид спорта по недоразумению. Не исключено, что в воскресенье я просто побывал на одном из худших матчей команды Ивана Юрича в этом сезоне. Но в любом случае видеть ТАКОЕ в исполнении седьмого на сегодня клуба итальянского чемпионата — грусть и печаль.
Не имеющие понятия о технике игроки, отсутствие созидательной мысли, низкие скорости и заторможенное мышление — во времена Соузы, а затем и Гроссо серия А была другим турниром по качеству. Вышедший после перерыва на замену экс-армеец Влашич оказался тенью самого себя лучшего образца, а талантливый Радоньич не попал в заявку. Отсутствовал в ней из-за небольшого повреждения и новичок Илич, на которого Юрич делает большую ставку: этот хавбек, только что купленный у «Вероны», действительно хорош, но ему надо еще реализовать свой потенциал. Пока же уход полузащитника Лукича в «Фулхэм» выглядит почти трагедией: сейчас в средней линии гранатовых и близко нет никого похожего на серба по футбольному интеллекту.
При этом Миранчук в те нечастые моменты, когда к нему попадал мяч, выглядел на фоне партнеров инопланетянином с точки зрения техники. В первом тайме Алексей отдал несколько таких передач, которым позавидовал бы Соуза. Но Паулу в свое время окружали не менее звездные люди, чем он сам, а вот нынешние товарищи Миранчука по команде так и не поняли, что им предлагал русский легионер. И очень жаль, что Леша по-прежнему стесняется брать игру на себя и чаще оказываться в гуще событий: и ему самому, и всему «Торино» была бы от такого большая польза. Именно по этой причине Миранчука нельзя назвать лидером «быков». Да, экс-железнодорожник — лучик света в этом темном туринском лесу, но человек, ведущий за собой всех остальных, — это совсем иное. Так что предлагаю не путать понятия.
Сегодняшний убогий в смысле зрелищности «Торино» не идет ни в какое сравнение с той яркой «Аталантой», где у Алексея были классные партнеры, но парню не удалось выиграть жесткую конкуренцию за место в составе. В Турине же ее нет — как нет никаких сомнений, что до конца сезона-2022/23 наш полузащитник (дай бог обойдется без травм) обязан постоянно выходить в старте. Если, конечно, Юрич хочет видеть остроту и изюминку в атаке.
Но вот что дальше? Сможет ли и, главное, захочет ли прижимистый хозяин гранатовых Урбано Кайро выкупить права на Алексея у «Аталанты»? Юрич как главный тренер вроде бы настаивает на этом, однако пока сам не торопится продлевать контракт. Хорват прекрасно понимает, что с таким подбором исполнителей, как сейчас, добиться чего-то серьезного невозможно. Судя по всему, Иван пытается понять, сможет ли клуб вслед за январской покупкой Илича сохранить Миранчука (а также Влашича, который тоже в аренде) и добавить качества бледному пока «Торино». С такими слабыми людьми на флангах и в отсутствие хотя бы одного забивного форварда рассчитывать особо не на что — разве что болтаться где-то в районе десятого места.
Так что Юричу предстоит в самое ближайшее время решить для себя, что делать дальше: оставаться и настаивать на усилении или перейти в другой клуб или даже чемпионат, ведь на Ивана есть спрос и за пределами Апеннин. Судьба Миранчука, видимо, в немалой степени зависит от решения 47-летнего специалиста. Хочется, чтобы Алексей остался в Турине под его руководством, продолжил постоянно выходить на поле и получил в партнеры более качественных футболистов.
В заключение приведу оценки, которые итальянские СМИ поставили Миранчуку за матч против «Удинезе»: Tuttosport — 7,0; Corriere dello Sport — 6,5; La Gazzetta dello Sport — 6,0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|1 : 0
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0