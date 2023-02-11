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«Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Оливье Жиру (справа).
Фото AFP
Тео Эрнандес.
Фото AFP
1/2
Туринская команда не смогла в третий раз в сезоне обыграть действующего чемпиона Италии — 0:1.
Италия. Серия А. 22-й тур
10 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Торино

У «Милана» в этом сезоне много кошмаров, но «Торино» — один из самых главных. В октябре гранатовые обыграли чемпиона на своем поле, а победным оказался мяч, который с передачи Влашича забил Алексей Миранчук (2:1). Продолжение последовало в кубковом турнире уже на «Сан-Сиро». Тогда туринцы казались обреченными, но, отыграв в меньшинстве почти час, организовали взятие ворот в овертайме (1:0).

После такого как-то странно бояться кризисных «россонери», которые с учетом всех турниров не знали побед на протяжении семи матчей и проиграли четыре раза подряд. Хотя главный тренер туринцев Иван Юрич в своих комментариях накануне был предельно аккуратен, заметив: «Такие команды как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис: он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово».

В пятничной встрече, казалось, миланцы готовы обрушить на ворота Вани Милинковича-Савича шквал атак. Только первым выпадом Эрнандеса так и не состоявшийся стартовый штурм и ограничился. «Торино» на фоне хозяев смотрелся активнее, интереснее и по спортивному злее. Даже дебютировавший в серии А 18-летний литовский полузащитник Гинейтис совсем не терялся, хотя и нарвался на быструю желтую карточку. Но в целом его действия укладывались в агрессивную стратегию гостей.

Тео Эрнандес. Фото AFP
Тео Эрнандес.
Фото AFP

Именно прессинг и отбор Бонджорно помогли Миранчуку впервые оказаться в центре внимания, однако, получив время и пространство, он из-за штрафной пробил выше ворот. Но даже если бы удар пришелся в створ, Тэтэрушану ситуацию контролировал. Не то, что в ситуации, когда румына едва не удивил ударом в ближний угол Санабрия. Про «Милан» же к перерыву и вспомнить было нечего.

В своем даже не идеальном, а просто нормально состоянии, эта команда могла бы переломить ситуацию за счет очевидного преимущества в индивидуальном мастерстве. Здесь же Тонали выглядел обычным трудягой, Жиру оставался на голодном пайке, а раз за разом утыкавшийся в защитников Рафаэл Леау каждым своим движением объяснял, почему Стефано Пиоли в последнее время редко включал одного из героев чемпионского сезона в стартовый состав.

Алексей Миранчук (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Удинезе&raquo;. Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»

Главный тренер «Милана», кстати, вновь выбрал схему с тремя центральными защитниками. Учитывая, что так же играют «Интер» с «Торино», это можно расценивать как подстройку под соперника. Или даже как репетицию противостояния с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Только там нужен будет футбол совсем другого уровня, и во второй половине хозяева наконец-то стали просыпаться. Жиру сначала организовал выход на цель для Леау, а потом сам бил из центра штрафной, но в обоих эпизодах блестяще сыграл Милинкович-Савич.

Это, впрочем, не говорило о том, что «Милан» захватил инициативу. Напротив, игра шла на встречных курсах, и Миранчук играл важную роль в развитии атак гранатовых. На исходе часа игры Алексей ускорился на левом фланге, резким финтом убрал висевшего у наго на плечах оппонента и, развернувшись, выдал перевод на врывавшегося в свободную зону Войводу. Увы, завершающий удар серба никак не соответствовал проделанной россиянином работе.

Ну нельзя так распоряжаться моментами, когда твой соперник — «Милан»! Проблемный, кризисный, унылый — как ни назови, а полностью безнадежным он все равно не будет. И раз моменты, с которыми у «россонери» в последнее время наблюдались проблемы, стали появляться, их количество даже по теории вероятности должно было трансформироваться в качество. В итоге Эрнандес вспомнил, как классно он может подавать с фланга, а Жиру — как здорово он выглядит в верховых единоборствах.

Леау тоже стал напоминать себя прежнего, получив долгожданное пространство, и создал убойный момент для необъяснимо промахнувшегося Эрнандеса. А «Торино» вполне могли выручить «стандарты» Миранчука, который выполнял все угловые с правого фланга. После одного из них шансов у Тэтэрушану просто не было, однако мяч от головы Карамо прошел в сантиметрах от штанги.

Фактически это поражение ставит крест на и без того призрачных еврокубковых шансах гранатовых. Теперь команды, который были соседями по таблицы перед началом тура, разделяет пропасть в 11 очков. Не разочарует ли это Юрича, который поблагодарил клуб за доверие, но отложил вопрос о новом контракте до окончания сезона?

Для Миранчука, который попал в руки доверяющего ему тренера, это важно. Ну а «Милан», возможно, начал выбираться из кризиса. Как минимум до матчей конкурентов он будет третьим, обойдя одним махом «Рому», «Лацио» и «Аталанту».

Алексей Миранчук
Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
4
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
5
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
6
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Лечче – Рома
 - : -
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Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
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Ювентус – Фиорентина
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