«Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса
У «Милана» в этом сезоне много кошмаров, но «Торино» — один из самых главных. В октябре гранатовые обыграли чемпиона на своем поле, а победным оказался мяч, который с передачи Влашича забил Алексей Миранчук (2:1). Продолжение последовало в кубковом турнире уже на «Сан-Сиро». Тогда туринцы казались обреченными, но, отыграв в меньшинстве почти час, организовали взятие ворот в овертайме (1:0).
После такого как-то странно бояться кризисных «россонери», которые с учетом всех турниров не знали побед на протяжении семи матчей и проиграли четыре раза подряд. Хотя главный тренер туринцев Иван Юрич в своих комментариях накануне был предельно аккуратен, заметив: «Такие команды как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис: он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово».
В пятничной встрече, казалось, миланцы готовы обрушить на ворота Вани Милинковича-Савича шквал атак. Только первым выпадом Эрнандеса так и не состоявшийся стартовый штурм и ограничился. «Торино» на фоне хозяев смотрелся активнее, интереснее и по спортивному злее. Даже дебютировавший в серии А 18-летний литовский полузащитник Гинейтис совсем не терялся, хотя и нарвался на быструю желтую карточку. Но в целом его действия укладывались в агрессивную стратегию гостей.
Именно прессинг и отбор Бонджорно помогли Миранчуку впервые оказаться в центре внимания, однако, получив время и пространство, он из-за штрафной пробил выше ворот. Но даже если бы удар пришелся в створ, Тэтэрушану ситуацию контролировал. Не то, что в ситуации, когда румына едва не удивил ударом в ближний угол Санабрия. Про «Милан» же к перерыву и вспомнить было нечего.
В своем даже не идеальном, а просто нормально состоянии, эта команда могла бы переломить ситуацию за счет очевидного преимущества в индивидуальном мастерстве. Здесь же Тонали выглядел обычным трудягой, Жиру оставался на голодном пайке, а раз за разом утыкавшийся в защитников Рафаэл Леау каждым своим движением объяснял, почему Стефано Пиоли в последнее время редко включал одного из героев чемпионского сезона в стартовый состав.
Главный тренер «Милана», кстати, вновь выбрал схему с тремя центральными защитниками. Учитывая, что так же играют «Интер» с «Торино», это можно расценивать как подстройку под соперника. Или даже как репетицию противостояния с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Только там нужен будет футбол совсем другого уровня, и во второй половине хозяева наконец-то стали просыпаться. Жиру сначала организовал выход на цель для Леау, а потом сам бил из центра штрафной, но в обоих эпизодах блестяще сыграл Милинкович-Савич.
Это, впрочем, не говорило о том, что «Милан» захватил инициативу. Напротив, игра шла на встречных курсах, и Миранчук играл важную роль в развитии атак гранатовых. На исходе часа игры Алексей ускорился на левом фланге, резким финтом убрал висевшего у наго на плечах оппонента и, развернувшись, выдал перевод на врывавшегося в свободную зону Войводу. Увы, завершающий удар серба никак не соответствовал проделанной россиянином работе.
Ну нельзя так распоряжаться моментами, когда твой соперник — «Милан»! Проблемный, кризисный, унылый — как ни назови, а полностью безнадежным он все равно не будет. И раз моменты, с которыми у «россонери» в последнее время наблюдались проблемы, стали появляться, их количество даже по теории вероятности должно было трансформироваться в качество. В итоге Эрнандес вспомнил, как классно он может подавать с фланга, а Жиру — как здорово он выглядит в верховых единоборствах.
Леау тоже стал напоминать себя прежнего, получив долгожданное пространство, и создал убойный момент для необъяснимо промахнувшегося Эрнандеса. А «Торино» вполне могли выручить «стандарты» Миранчука, который выполнял все угловые с правого фланга. После одного из них шансов у Тэтэрушану просто не было, однако мяч от головы Карамо прошел в сантиметрах от штанги.
Фактически это поражение ставит крест на и без того призрачных еврокубковых шансах гранатовых. Теперь команды, который были соседями по таблицы перед началом тура, разделяет пропасть в 11 очков. Не разочарует ли это Юрича, который поблагодарил клуб за доверие, но отложил вопрос о новом контракте до окончания сезона?
Для Миранчука, который попал в руки доверяющего ему тренера, это важно. Ну а «Милан», возможно, начал выбираться из кризиса. Как минимум до матчей конкурентов он будет третьим, обойдя одним махом «Рому», «Лацио» и «Аталанту».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
4
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
5
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
6
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
11
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
12
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0