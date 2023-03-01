Зажигательное туринское дерби. Миранчук был одним из лучших в «Торино», у «Ювентуса» вернулся не игравший год Погба
С чемпионской интригой, а точнее с ее отсутствием, в Италии все понятно. Невозможно даже допустить мысль, что за оставшиеся четырнадцать туров «Наполи» вдруг растеряет свое восемнадцатиочковое преимущество над «Интером» и «Миланом». Так что самое интересное в серии А — борьба за три оставшихся пропуска в Лигу чемпионов, на которые претендуют пять команд. Два неудачника данного сражения утешатся Лигой Европы и Лигой конференций.
Если, конечно, все снова не перевернется с ног на голову и «Ювентусу» по итогам апелляции не вернут отобранные ранее 15 очков. Пока же — если говорить только о чемпионате — пределом мечтаний «Старой синьоры» остается седьмое место. Но, само собой, бьянконери не прочь при текущем раскладе попасть в Лигу Европы и отчасти спасти сезон победой в Кубке Италии.
От развязки во втором по статусу национальном турнире зависит многое. Если его второй раз подряд выиграет «Интер», пропуском в Европу станет седьмое место. На него после состоявшихся на выходных матчей поднялась «Болонья», а в туринском дерби определялось — продолжит ли цепляться за призрачный европейский шанс «Торино». И, как оказалось, с настроем и решительностью у гранатовых все было в полном порядке.
Первая же атака, угловой в исполнении Алексея Миранчука, и Бонджорно сбросил мяч находившемуся перед воротами Карамо, который сейчас заменяет в старте по-прежнему травмированного Влашича. Гости и умение держать удар продемонстрировали, когда ответный штурм набравшего ход «Юве» увенчался ответным голом Куадрадо.
«Торино» не просел и продолжал гнуть свою линию, пользуясь тем, что отработал стандартный недельный цикл, тогда как бело-черные в четверг играли в Лиге Европы. На каких-то отрезках «Альянц Стэдиум» срывался на свист — реакция на то, как много времени на отдельных отрезках гранатовые контролировали мяч. Причем контроль был не самоцелью, чтобы, к примеру, сбить темп фаворита. Так готовились острые моменты, по числу которых команда Ивана Юрича к перерыву даже имела преимущество.
Миранчук в этом процессе был задействован активно. Одну атаку он начал переводом на другой фланг и, рванув в штрафную, вполне мог поставить результативную точку, если бы пас Бонджорно от лицевой получился точным. Кроме того, Алексей на пару со все больше осваивающимся в команде Иличем задавал направления атак. Кажется, серб стал полноценной заменой проданному в «Фулхэм» соотечественнику Лукичу, и как раз январский новичок выдал голевой пас классно сыгравшему на опережение Санабрии.
Пикантности второму взятию ворот Щенсны придавал тот факт, что парагвайский форвард наносил удар из-под допустившего позиционную ошибку экс-защитника «Торино» Бремера. А если учесть, что перед этим у Санабрии был еще один убойный момент, у гостей получался почти идеальный тайм. Смазал это впечатление удар Данилу в компенсированное время — мяч после его удара Ваня Милинкович-Савич остановил уже за линией ворот.
Прошлый раз такое же зажигательное дерби случилось два года назад, когда «Юве» в концовке спас Криштиану Роналду (2:2). Здесь на четырех мячах команды останавливаться не собирались. В том числе и Миранчук, отметившийся чуть неточным обводящим ударом и выдавший роскошный пас пяткой попавшему в перекладину Линетти. Счет сравнялся даже по попаданиям в каркас ворот, так как до этого «Торино» спасся после атаки Влаховича.
В итоге ключевыми факторами оказались глубина состава и замены. Юрич ошибся с провалившимся Радоньичем, который наиграл на обратную замену и накричал на тренера. Зато Массимилиано Аллегри усилил игру не выходившим на поле почти год Погба и Кьезой, чья подача увенчалась победным голом Бремера. Он, кстати, никакого уважения к бывшей команде не продемонстрировал. Праздновал, не скрывая эмоций. Запомнил, с каким гневом встретили его трансфер болельщики «Торино».
Такая развязка стала слишком суровой по отношению к проведшим один из лучших матчей сезона гранатовым, но класс есть класс. Упрекнуть гостей и персонально Миранчука не в чем — «Юве» просто сильнее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Лацио
|24
|13
|6
|5
|40-19
|45
|
5
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Ювентус
|24
|15
|5
|4
|40-19
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|
20
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|- : -
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|- : -
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0