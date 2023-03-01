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Зажигательное туринское дерби. Миранчук был одним из лучших в «Торино», у «Ювентуса» вернулся не игравший год Погба

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото Global Look Press
Победителем яркого дерби стали бьянконери.
Италия. Серия А. 24-й тур
28 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
4:2
Торино

С чемпионской интригой, а точнее с ее отсутствием, в Италии все понятно. Невозможно даже допустить мысль, что за оставшиеся четырнадцать туров «Наполи» вдруг растеряет свое восемнадцатиочковое преимущество над «Интером» и «Миланом». Так что самое интересное в серии А — борьба за три оставшихся пропуска в Лигу чемпионов, на которые претендуют пять команд. Два неудачника данного сражения утешатся Лигой Европы и Лигой конференций.

Если, конечно, все снова не перевернется с ног на голову и «Ювентусу» по итогам апелляции не вернут отобранные ранее 15 очков. Пока же — если говорить только о чемпионате — пределом мечтаний «Старой синьоры» остается седьмое место. Но, само собой, бьянконери не прочь при текущем раскладе попасть в Лигу Европы и отчасти спасти сезон победой в Кубке Италии.

От развязки во втором по статусу национальном турнире зависит многое. Если его второй раз подряд выиграет «Интер», пропуском в Европу станет седьмое место. На него после состоявшихся на выходных матчей поднялась «Болонья», а в туринском дерби определялось — продолжит ли цепляться за призрачный европейский шанс «Торино». И, как оказалось, с настроем и решительностью у гранатовых все было в полном порядке.

Первая же атака, угловой в исполнении Алексея Миранчука, и Бонджорно сбросил мяч находившемуся перед воротами Карамо, который сейчас заменяет в старте по-прежнему травмированного Влашича. Гости и умение держать удар продемонстрировали, когда ответный штурм набравшего ход «Юве» увенчался ответным голом Куадрадо.

«Торино» не просел и продолжал гнуть свою линию, пользуясь тем, что отработал стандартный недельный цикл, тогда как бело-черные в четверг играли в Лиге Европы. На каких-то отрезках «Альянц Стэдиум» срывался на свист — реакция на то, как много времени на отдельных отрезках гранатовые контролировали мяч. Причем контроль был не самоцелью, чтобы, к примеру, сбить темп фаворита. Так готовились острые моменты, по числу которых команда Ивана Юрича к перерыву даже имела преимущество.

Миранчук в этом процессе был задействован активно. Одну атаку он начал переводом на другой фланг и, рванув в штрафную, вполне мог поставить результативную точку, если бы пас Бонджорно от лицевой получился точным. Кроме того, Алексей на пару со все больше осваивающимся в команде Иличем задавал направления атак. Кажется, серб стал полноценной заменой проданному в «Фулхэм» соотечественнику Лукичу, и как раз январский новичок выдал голевой пас классно сыгравшему на опережение Санабрии.

Пикантности второму взятию ворот Щенсны придавал тот факт, что парагвайский форвард наносил удар из-под допустившего позиционную ошибку экс-защитника «Торино» Бремера. А если учесть, что перед этим у Санабрии был еще один убойный момент, у гостей получался почти идеальный тайм. Смазал это впечатление удар Данилу в компенсированное время — мяч после его удара Ваня Милинкович-Савич остановил уже за линией ворот.

Прошлый раз такое же зажигательное дерби случилось два года назад, когда «Юве» в концовке спас Криштиану Роналду (2:2). Здесь на четырех мячах команды останавливаться не собирались. В том числе и Миранчук, отметившийся чуть неточным обводящим ударом и выдавший роскошный пас пяткой попавшему в перекладину Линетти. Счет сравнялся даже по попаданиям в каркас ворот, так как до этого «Торино» спасся после атаки Влаховича.

В итоге ключевыми факторами оказались глубина состава и замены. Юрич ошибся с провалившимся Радоньичем, который наиграл на обратную замену и накричал на тренера. Зато Массимилиано Аллегри усилил игру не выходившим на поле почти год Погба и Кьезой, чья подача увенчалась победным голом Бремера. Он, кстати, никакого уважения к бывшей команде не продемонстрировал. Праздновал, не скрывая эмоций. Запомнил, с каким гневом встретили его трансфер болельщики «Торино».

Такая развязка стала слишком суровой по отношению к проведшим один из лучших матчей сезона гранатовым, но класс есть класс. Упрекнуть гостей и персонально Миранчука не в чем — «Юве» просто сильнее.

Алексей Миранчук
Поль Погба
Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
серия А
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9
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Без Миранчука «Торино» был бы совсем унылым. Пас русского легионера спас от позора в игре с аутсайдером
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
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Специя – Верона
 - : -
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Сампдория – Салернитана
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Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Эмполи

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