«Он действительно нужен сегодняшнему «Милану». Что думают в Италии о возможном переходе Влашича

У «Милана» еще предостаточно времени, чтобы договориться с ЦСКА о трансфере хорвата

Энцо Палладини — один из самых опытных и авторитетных сотрудников спортивного отдела телеконцерна «Медиасет». Он поделился с нами своим мнением на тему возможного перехода Влашича в «Милан».

— В итальянских СМИ Влашич сейчас очень популярен. Почему?

— Потому что он действительно нужен сегодняшнему «Милану» на фоне ухода Чалханоглу. По мнению руководства клуба и главного тренера Пьоли, Влашич идеально вписывается в ту модель игры, которую сейчас проповедует «Милан». Этот игрок способен усилить атакующую мощь команды, техника и талант сочетаются у Влашича с работоспособностью.

— При этом «Милан» не хочет платить ту сумму, которая интересна ЦСКА. И как миланский клуб собирается выходить из сложившейся ситуации?

— До закрытия трансферного окна еще почти полтора месяца. Есть время, чтобы попытаться найти компромисс. Речь может идти об аренде с обязательным правом выкупа. По сути дела, это не аренда, а покупка с отсроченными платежами. Сейчас эта модель широко распространена в серии А. Сам «Милан» ей пользовался при переходах Тонали и Томори, а, скажем, «Ювентус» использовал похожую схему с Моратой и Кьезой. «Милан» не готов платить за Влашича 30-35 миллионов, однако не факт, что найдется другой клуб, способный выложить за хорвата именно такую сумму.

Если ЦСКА устроит меньшая сумма, а сам игрок подтвердит, что хочет играть за «Милан», то почему бы всем сторонам в итоге не договориться? Тем более что ваш чемпионат стартует на месяц раньше нашего, так что Влашич успеет еще принести немало пользы своему ЦСКА. А Лига чемпионов, где сыграет «Милан», и вовсе стартует только осенью. Короче говоря, время договориться еще есть. Было бы взаимное желание!

— Агентство, которое ведет дела Влашича, уже имеет одного своего клиента в «Милане». Насколько этот фактор может помочь в сделке?

— Не думаю, что он может быть определяющим. Да, пример Салемакерса, который растет в «Милане» как игрок, может подстегнуть самого Влашича, но тот и сам ведь понимает, что ему надо развиваться и переходить на другой уровень конкуренции в национальном чемпионате.

— Забитцер, Коутинью, Луис Альберто, Иско. Эти фамилии периодически мелькают в итальянских СМИ наряду с Влашичем применительно к «Милану». Насколько реальны эти кандидатуры?

— Думаю, Коутинью и Иско — это чистая утопия. У них такие зарплаты, которые «Милану» не потянуть. Недаром ведь даже своего Доннарумму пришлось отпустить свободным агентом именно из-за непомерных запросов по зарплате. Луис Альберто стоит слишком дорого для «Милана». Забитцер? Из указанного вами квартета он может показаться единственной реальной кандидатурой — наряду с Влашичем.

— На что в новом сезоне может, на ваш взгляд, рассчитывать «Милан» в серии А и в Лиге чемпионов?

— Про перспективы в Лиге чемпионов говорить рано: надо дождаться жеребьевки и закрытия трансферного окна. А вот в серии А команда вновь должна быть в четверке. Возможно, она будет претендовать и на место в тройке лучших команд. У «Милана» очень хороший тренер, довольно стабильная финансовая ситуация и приличный состав.

Да, на фоне триумфа Доннаруммы на Евро-2020 многие скажут, что его уход — невосполнимая потеря для клуба, но я так не считаю. Раз у Доннаруммы не было мотивации продлить контракт на условиях, которые диктуют нынешние возможности клуба, то какой смысл «Милану» сожалеть о его уходе? Это объективная реальность сегодняшнего дня, и клубу над исходить из тех игроков, которые есть в его распоряжении. Из Франции приехал вратарь Майк Меньян из команды-чемпиона. Посмотрим, как он проявит себя в серии А, но в любом случае вряд ли он уж совсем слабый!

Появление опытного форварда Жиру на фоне восстановления вечного Ибрагимовича — тоже не самая плохая новость. Из «Монако» вот пришел новый левый защитник Фоде Балло-Туре. А накануне «Милан» объявил о двухлетней аренде Брахима Диаса. И это, кстати, вовсе не отменяет необходимости во Влашиче. Если появится еще и Влашич, то «Милан» станет только сильнее.