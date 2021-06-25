ЦСКА должен отпустить Влашича. Он не хочет играть в Москве

Семья хорвата кричит, что ему пора уезжать. Зачем такой игрок команде?

Николе Влашичу надоело в ЦСКА, РПЛ не его уровень. Хорват начинает чувствовать деградацию и мечтает свалить из клуба. Это не инсайд и не предположение, его окружение в открытую говорит об этом уже почти год.

Высказывания отца Николы Йошко Влашича

— С нетерпением жду момента, когда Никола встретится с тренером, который очень хорошо поймет его возможности и раскроет их полностью, — сказал он Ve?ernji list 7 сентября.

— Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры, — говорил Йошко 5 мая Index.

— Было бы здорово, если бы Никола был ближе к дому. Никола многое дал ЦСКА и многого добился сам, но команда не всегда могла ему соответствовать. Я бы сказал, что ему необходим новый вызов, — заявил отец Влашича Slobodna Dalmacija 24 июня.

Отец Влашича в открытую говорит, что сыну надо уезжать. Это посыл не только для ЦСКА, но и для тех, кто хочет купить хорвата.

Обида за «Зенит», отъезд друзей, семья

Сам Никола очень сдержанно высказывается в СМИ. Говорит, что «хочет взять трофеи с красно-синими», «надо делать шаг за шагом», что «Москва — прекрасный город, а ЦСКА — великий клуб», и остальные банальности. Но люди, которые часто общаются с Влашичем, рассказали мне, что заметили, как игрок изменился за последний год. Он перестал отвечать на сообщения, потом сменил телефон. Стал «смотреть с высока» и странно реагировать на просьбы людей из клуба. Несколько человек сказали, что это может быть связано с тем, что его не отпустили в «Зенит». Никола опровергает это в интервью. Было бы странно, если бы подтверждал.

Влашича можно понятно. Зарплату, которую прошлым летом ему предлагали питерцы, он вряд ли получит в ближайшие несколько лет, даже перейдя в топ-клуб. Никола хочет в топ-лигу, но лучше играть в Лиге чемпионов за «Зенит», чем занимать последние места с ЦСКА в ЛЕ.

Еще одна причина, по которой загрустил Влашич, — отъезд друзей из ЦСКА. Яку Бийола отдали в аренду в «Ганновер», Кристиана Бистровича — в «Касымпашу». Кстати, Бийол в интервью Sport24 подтверждал, что Никола мог перейти в «Зенит».

— Да, мы обсуждали это, но вы сами все видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях — это не мое дело, — говорил Яка.

Чалов 2.0

Но это все было почти год назад. Что сейчас? ЦСКА вообще без еврокубков. Остаться — значит, потерять сезон. Большие клубы Европы не следят за РПЛ. С учетом комплектования (а Гинер сказал, что больше покупок не будет) армейцы не выглядят претендентами на ЛЧ и в следующем сезоне.

Значит, шанс показать себя будет только в отборе к ЧМ. Там у хорватов Россия, Словакия и Словения. К матчам с такими соперниками не будет особого внимания.

До Евро Влашич стабильно играл в основе сборной в Лиге наций и старте отбора к ЧМ-2022. На ЧЕ (и товарищеских матчах перед ним) он выпал из основы. Наверное, это вызывает мысли о том, что игрок сбавил (хотя нельзя забывать и о травме, полученной в концовке РПЛ), и сам Никола, скорее всего, об этом размышляет. В прошлом сезоне он, правда, не был так стабилен.

Вряд ли уход Олича из ЦСКА хорошо повлияет на настроение Влашича. Знаю, что Ивица очень недоволен тем, что произошло, и наверняка в подробностях расскажет обо всем Николе, с которым они сейчас в расположении сборной.

Помните, отец Николы говорил про «поближе к дому»? Это не просто оборот. Недавно Влашич женился, а в мае рассказал, что еще в начале года у него родился сын. Не знаю, как в этой ситуации, но не все жены готовы ехать в Россию за своими мужьями. Ни разу не видел, чтобы девушка Николы встречала его после матча в Москве.

Осенью хорвату исполнится 24 года. Надо уезжать прямо сейчас, и он это понимает. Главная проблема — отступные в 35 миллионов евро для Европы. Пока Влашич не выбил за себя такую сумму на ЧЕ. Несколько лет назад эта цифра выглядела бы адекватно, но с учетом ковида — вряд ли. ЦСКА надо вспомнить ситуацию с Чаловым и «Кристал Пэлас». Если этим летом Николу не отпустят за условные 25-30, то есть все шансы на ремейк.