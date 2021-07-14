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Как отдыхает Роналду после Евро-2020: миллионная яхта, Джорджина в трусиках и счастливые дети

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
14 июля 2021, 09:00
Криштиану Роналду отдыхает на огромной яхте с семьей. Фото «СЭ»
Криштиану Роналду отдыхает на огромной яхте с семьей. Фото «СЭ»
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Футболист сборной Португалии путешествует по морям и океанам со вкусом.
27&nbsp;июня. Севилья. Бельгия&nbsp;&mdash; Португалия&nbsp;&mdash; 1:0. Криштиану Роналду.Роналду — все. Повторил мировой рекорд, придумал мем, но сыграет ли он на Евро еще раз?

В понедельник завершился чемпионат Европы-2020 финальной встречей между Италией и Англией (1:1, 3:2 — по пен.). Роналду определенно хотел бы оказаться в Лондоне в тот момент и завоевать титул со своей сборной. Однако португальцы вылетели с турнира после поражения от Бельгии (0:1) еще в 1/8 финала. Поэтому нет ничего лучше, чем провести время в компании семьи, путешествуя на шикарной яхте, которую форвард приобрел в прошлом году.

Роналду принадлежит уникальная 88-футовая яхта Azimut Grande. Ее стоимость составляет около 6,5 миллиона евро. Она способна развивать скорость до 28 узлов (более 50 км/ч) благодаря двум мощным двигателям с мощностями под 1900 лошадиных сил. Эта махина из углеродного волокна весит примерно 93 тонны.

Судно может похвастаться пятью огромными каютами и шестью ванными комнатами. На борту также есть современная кухня с бытовой техникой, несколько зон отдыха, гостиная и большая столовая. На палубе присутствует бар. Обладатель «Золотой бутсы» Евро-2020 точно не пожалел средств на яхту.

По информации AS, в последние дни Роналду вместе с семейством остановился между испанской Майоркой и провинцией Валенсии — Алькудии-де-Креспинс с великолепным видом на залив Польенса. Его вилла находится на Балеарских островах, где вместе с красивыми панорамами ему обеспечена конфиденциальность. Источник утверждает, что цена одной ночи на этой вилле составляет около 12 тысяч евро.

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес и дети игрока — Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео, а также дочь Алана — наслаждаются комфортным отдыхом.

Невеста португальца в своих соцсетях ежедневно публикует фотографии с отпуска. В центре внимания яхта и пейзажи природы — скалы, море и знойное солнце. Девушка не забывает лишний раз похвастаться своей фигурой. Ранее Родригес прокатилась на гидроцикле, устроив фотосессию, а во вторник показала подписчикам подводное плавание в откровенном купальнике. Видео набрало более 3 миллионов просмотров за несколько часов.

Несмотря на слухи в СМИ о возможном уходе Роналду из «Ювентуса», сам рекордсмен, кажется, сохраняет полное спокойствие. Он принимает солнечные ванны, регулярно посещает сауну, проводит время с детьми и постит философские цитаты.

При этом Криштиану успевает заниматься бизнесом. На днях он открыл свой очередной отель — теперь в Нью-Йорке (США). До этого похожие комплексы были построены в Лиссабоне (Португалия) и Мадриде (Испания).

В очередной раз Роналду доказывает, что любит отдыхать в районе Балеарских островов. Форвард туринцев сбегает туда с семьей всякий раз, когда находит возможность. Остановившись на такой вилле и путешествуя на собственной яхте, неудивительно, что Криштиану и Джорджина становятся частыми гостями этих мест. Причины есть и понятны, к тому же с деньгами полный порядок.

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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