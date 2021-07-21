На данный момент Кокорин в «Фиорентине» — безусловный дублер Влаховича.

Флорентийский журналист Андреа Джаннатазио находится сейчас на севере Италии, где ежедневно наблюдает за первым предсезонным сбором «Фиорентины». Андреа делится своим мнением о тренировках с участием Александра Кокорина.

— У «Фиорентины» теперь новый тренер — Винченцо Итальяно. Что он говорит про Кокорина и как к нему относится?

— Итальяно четко дал понять, что на сегодняшний день видит Александра в роли форварда-наконечника. А это означает, что Кокорин — безусловный дублер Влаховича. Если учесть, что Влахович на сегодня главная звезда «Фиорентины», то шансы Кокорина стать основным игроком команды кажутся сегодня минимальными. Что касается отношений Александра с тренером, то Итальяно ровно ведет себя со всеми, он строг и требователен ко всей команде, а команда, насколько я вижу, работает с удовольствием. Новый тренер будет ставить атакующую игру по схеме 4-3-3, и пока его энтузиазма точно хватает на всех. Скоро подъедет аргентинец Гонсалес, который стал первым серьезным приобретением в это трансферное окно, и дела должны пойти еще веселее.

— Как у Кокорина обстоят дела в общении с партнерами и болельщиками?

— Сбор «Фиорентины» традиционно проходит на севере Италии, а сама команда по понятным причинам серьезно ограничивает контакты с внешним миром, поэтому болельщиков здесь не очень много. Но даже при этом интерес к Кокорину можно назвать особенным: его автографы пользуются немалым спросом. В прошлом сезоне мы все, по сути дела, так и не увидели Кокорина в деле, так что всем интересно, что же он реально представляет собой на сегодняшний день. Я вижу, что Саша часто улыбается, а с партнерами общается вполне естественно. С тем же Влаховичем он перекидывается шутками на тренировках. С итальянским языком у Кокорина по-прежнему немалые проблемы, но где-то он обходится за счет английского, а где-то общается языком жестов.

Александр Кокорин. Фото Getty Images

— «Фиорентина» провела свой первый тренировочный матч на сборе и разгромила какую-то любительскую немецкую команду. Кокорину отличиться не удалось даже в таком матче. Так каково его нынешнее состояние?

— Внешне Саша смотрится неплохо, лишнего веса не наблюдается. Хорошее настроение, повторяю, его вроде бы не покидает. Однако с точки зрения функциональной готовности он пока явно еще отстает от партнеров, хотя и работает в общей группе. В первом тренировочном матче он отличиться не сумел, но отдал одну голевую передачу.

— Насколько все же велика возможность того, что Влахович покинет «Фиорентину» уже этим летом? На него же немалый спрос.

— Спрос есть, но ведь это пока главная звезда команды: как с ней расстаться накануне сезона, от которого ждут возрождения «фиалок»? Тем более у Влаховича еще все-таки два года контракта. Пока Гонсалес еще не приехал, именно Влахович — основная надежда команды в атаке. И все болельщики об этом знают, а болельщики у «Фиорентины» требовательные.

— Ждать ли других интересных приобретений от «Фиорентины»?

— Хочется верить! Но до закрытия трансферного окна еще больше месяца, так что пока рано делать окончательные выводы. Скажем, в линии обороны могут произойти изменения, потому что на центральных защитников команды есть спрос. Поживем — увидим.

— Чего, на ваш взгляд, можно ждать от «Фиорентины» в новом сезоне?