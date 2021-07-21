«Его шансы стать основным игроком минимальны». Флорентийский журналист — о Кокорине
Флорентийский журналист Андреа Джаннатазио находится сейчас на севере Италии, где ежедневно наблюдает за первым предсезонным сбором «Фиорентины». Андреа делится своим мнением о тренировках с участием Александра Кокорина.
— У «Фиорентины» теперь новый тренер — Винченцо Итальяно. Что он говорит про Кокорина и как к нему относится?
— Итальяно четко дал понять, что на сегодняшний день видит Александра в роли форварда-наконечника. А это означает, что Кокорин — безусловный дублер Влаховича. Если учесть, что Влахович на сегодня главная звезда «Фиорентины», то шансы Кокорина стать основным игроком команды кажутся сегодня минимальными. Что касается отношений Александра с тренером, то Итальяно ровно ведет себя со всеми, он строг и требователен ко всей команде, а команда, насколько я вижу, работает с удовольствием. Новый тренер будет ставить атакующую игру по схеме 4-3-3, и пока его энтузиазма точно хватает на всех. Скоро подъедет аргентинец Гонсалес, который стал первым серьезным приобретением в это трансферное окно, и дела должны пойти еще веселее.
— Как у Кокорина обстоят дела в общении с партнерами и болельщиками?
— Сбор «Фиорентины» традиционно проходит на севере Италии, а сама команда по понятным причинам серьезно ограничивает контакты с внешним миром, поэтому болельщиков здесь не очень много. Но даже при этом интерес к Кокорину можно назвать особенным: его автографы пользуются немалым спросом. В прошлом сезоне мы все, по сути дела, так и не увидели Кокорина в деле, так что всем интересно, что же он реально представляет собой на сегодняшний день. Я вижу, что Саша часто улыбается, а с партнерами общается вполне естественно. С тем же Влаховичем он перекидывается шутками на тренировках. С итальянским языком у Кокорина по-прежнему немалые проблемы, но где-то он обходится за счет английского, а где-то общается языком жестов.
— «Фиорентина» провела свой первый тренировочный матч на сборе и разгромила какую-то любительскую немецкую команду. Кокорину отличиться не удалось даже в таком матче. Так каково его нынешнее состояние?
— Внешне Саша смотрится неплохо, лишнего веса не наблюдается. Хорошее настроение, повторяю, его вроде бы не покидает. Однако с точки зрения функциональной готовности он пока явно еще отстает от партнеров, хотя и работает в общей группе. В первом тренировочном матче он отличиться не сумел, но отдал одну голевую передачу.
— Насколько все же велика возможность того, что Влахович покинет «Фиорентину» уже этим летом? На него же немалый спрос.
— Спрос есть, но ведь это пока главная звезда команды: как с ней расстаться накануне сезона, от которого ждут возрождения «фиалок»? Тем более у Влаховича еще все-таки два года контракта. Пока Гонсалес еще не приехал, именно Влахович — основная надежда команды в атаке. И все болельщики об этом знают, а болельщики у «Фиорентины» требовательные.
— Ждать ли других интересных приобретений от «Фиорентины»?
— Хочется верить! Но до закрытия трансферного окна еще больше месяца, так что пока рано делать окончательные выводы. Скажем, в линии обороны могут произойти изменения, потому что на центральных защитников команды есть спрос. Поживем — увидим.
— Чего, на ваш взгляд, можно ждать от «Фиорентины» в новом сезоне?
— Прошлый сезон был практически провален, поэтому все ждут какого-то оживления. Однако серьезные выводы сейчас точно делать рано. Новый тренер только-только принял команду, а сама команда провела пока всего один тренировочный матч. На этом сборе их будет еще три — до 31 июля включительно, но все против слабых соперников, так что об истинной силе «Фиорентины» можно будет судить только в августе. Там и тренировочные матчи пойдут посерьезнее, и чемпионат страны уже начнется.
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