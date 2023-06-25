Моуринью поссорился с УЕФА и со скандалом ушел из ассоциации. Все из-за ссоры с судьей — не первой в карьере Жозе
«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — так тренер «Ромы» разорвал отношения с УЕФА. Жозе не впервой влипать в скандалы.
Что случилось?
Моуринью крупно поссорился с УЕФА после финала Лиги Европы — португалец на парковке стадиона бросился на главного судью того матча Энтони Тэйлора с обвинениями во всем на свете. Этим приключения несчастного рефери не закончились — позднее ему угрожали римские фанаты и даже напали на него в аэропорту Стамбула.
Само собой, УЕФА уже через несколько дней пообещал сурово наказать всех, кто повинен в нарушении порядка в финале. И Моуринью был лишь одним из длинного списка — так, санкции получили отдельные болельщики, оба клуба-финалиста и даже участники команд. Но Жозе за свою эпатажную атаку на Энтони Тейлора шел под суд отдельно.
Дело тренера рассматривали дольше, чем у остальных, и 21 июня прилетело суровое наказание. Моуринью получил дисквалификацию на четыре еврокубковых матча (отдельные эксперты и вовсе требовали бан на 10 игр) и, конечно же, не стал с этим мириться. На следующий день он вышел из футбольного совета УЕФА, чем, кажется, порвал все связи с организацией.
Футбольный совет УЕФА — это что вообще такое?
Стоит подробнее рассказать о том, что за заведение покинул Жозе и насколько это важно для футбола. Спойлер: жест скорее символический, потому как футбольный совет — тоже чисто ритуальный орган.
УЕФА объявила о создании футбольного совета в начале апреля — по задумке, европейская футбольная элита должна была раз в год собираться в швейцарском Ньоне, чтобы рассуждать о правилах игры. В совет вошли действительно сливки от футбола — от Зидана и Капелло до Фигу и Чеха, фамилии впечатляли. В том числе в совет позвали Жозе.
Первое заседание прошло 24 апреля 2023 года в живописной штаб-квартире организации в Ньоне. На нем, как и положено консультативному органу, не происходило ровным счетом ничего важного. Достаточно посмотреть на список рекомендаций, которые УЕФА презентует на своем сайте, как плод работы совета:
- футболистам не следует сигнализировать об игре рукой, если мяч отскочил в руку от тела игрока;
- не каждое касание рукой должно наказываться предупреждением;
- за симуляции судьям следует наказывать гораздо строже и решительнее;
- если в результате игры рукой команда была лишена гола, не стоит сразу удалять нарушителя — нужно разобраться, умышленно ли это было сделано.
Как видно, рекомендации футбольного совета отнюдь не судьбоносные. Для ежегодной встречи живых легенд как-то даже жиденько. Кстати, то эпохальное заседание Моуринью пропустил — а после выхода из совета, вероятно, пропустит и в следующем году. Но вряд ли футбол от этого сильно потеряет.
Жозе — известный скандалист
Кажется, в карьере португальца не было спокойных сезонов — он всегда с кем-то ругался, воевал, дрался... Но особой строчкой в списке врагов Жозе стоят судьи — так что неудивительно, что ситуация с Энтони Тейлором раскрутилась в глобальную ссору с УЕФА.
Так, в 2005 году после матча «Барселоны» и «Челси» (2:1) в Лиге чемпионов Моуринью уничтожил карьеру шведского судьи Андерса Фриска — тот удалил Дидье Дрогба, а Жозе в ответ обвинил рефери в сговоре с тренером каталонцев. Причем обставил все правдоподобно — сказал, что видел, как Фриск заходил к тренеру сине-гранатовых Франку Райкарду в раздевалку, где они о чем-то беседовали. В УЕФА не поверили интригану и выписали бан на два матча, вот только фанатов «Челси» было не остановить — они морально уничтожили Фриска, и арбитр в расцвете сил был вынужден уйти на пенсию. Ситуация получилась настолько неприятная, что перед судьей извинялся даже Дрогба.
Та история ничему не научила Жозе — потом он еще много раз был забанен за споры с арбитрами; но одна из самых известных историй случилась в «Интере». Во второй сезон португальца в Италии, во время матча с «Сампдорией», судья Паоло Тальявенто еще в первом тайме удалил двух игроков Моуринью. Тренер в ответ показал скрещенные руки, будто бы скованные наручниками, — намек на то, что его команду искусственно ограничивают. В УЕФА акционизм не оценили и выписали Жозе бан на три матча — вместе с гигантским штрафом в 40 тысяч евро.
Немало банов португалец получал, тренируя «Реал»; без конца воевал с судьями в «Челси» и «МЮ». Но сезон-2022/23, как кажется, получился самым жестким — Моуринью за игровой год заработал три удаления от рефери. Если что, ни у одного игрока серии А нет даже двух красных карточек.
Впервые Жозе удалили в сентябре в матче против «Аталанты» — он набросился на рефери с претензией, что тот не ставит «Роме» очевидные пенальти. Потом португалец получил красную в октябре — в игре с «Наполи». А окончательный рекорд Моуринью установил в феврале, когда накинулся на четвертого судью с матерщиной — здесь прилетела третья карточка.
Кажется, такой сезон не мог закончиться иначе, как скандалом с Энтони Тэйлором. Жозе не на шутку разошелся и получил один из самых рекордных банов в карьере. Дело для него вполне привычное. Жаль только, что легенды в Ньоне теперь будут заседать без Моуринью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6