Моуринью поссорился с УЕФА и со скандалом ушел из ассоциации. Все из-за ссоры с судьей — не первой в карьере Жозе

Португальский тренер в своей стихии.

«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — так тренер «Ромы» разорвал отношения с УЕФА. Жозе не впервой влипать в скандалы.

Что случилось?

Моуринью крупно поссорился с УЕФА после финала Лиги Европы — португалец на парковке стадиона бросился на главного судью того матча Энтони Тэйлора с обвинениями во всем на свете. Этим приключения несчастного рефери не закончились — позднее ему угрожали римские фанаты и даже напали на него в аэропорту Стамбула.

Само собой, УЕФА уже через несколько дней пообещал сурово наказать всех, кто повинен в нарушении порядка в финале. И Моуринью был лишь одним из длинного списка — так, санкции получили отдельные болельщики, оба клуба-финалиста и даже участники команд. Но Жозе за свою эпатажную атаку на Энтони Тейлора шел под суд отдельно.

Дело тренера рассматривали дольше, чем у остальных, и 21 июня прилетело суровое наказание. Моуринью получил дисквалификацию на четыре еврокубковых матча (отдельные эксперты и вовсе требовали бан на 10 игр) и, конечно же, не стал с этим мириться. На следующий день он вышел из футбольного совета УЕФА, чем, кажется, порвал все связи с организацией.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Футбольный совет УЕФА — это что вообще такое?

Стоит подробнее рассказать о том, что за заведение покинул Жозе и насколько это важно для футбола. Спойлер: жест скорее символический, потому как футбольный совет — тоже чисто ритуальный орган.

УЕФА объявила о создании футбольного совета в начале апреля — по задумке, европейская футбольная элита должна была раз в год собираться в швейцарском Ньоне, чтобы рассуждать о правилах игры. В совет вошли действительно сливки от футбола — от Зидана и Капелло до Фигу и Чеха, фамилии впечатляли. В том числе в совет позвали Жозе.

Первое заседание прошло 24 апреля 2023 года в живописной штаб-квартире организации в Ньоне. На нем, как и положено консультативному органу, не происходило ровным счетом ничего важного. Достаточно посмотреть на список рекомендаций, которые УЕФА презентует на своем сайте, как плод работы совета:

футболистам не следует сигнализировать об игре рукой, если мяч отскочил в руку от тела игрока;

не каждое касание рукой должно наказываться предупреждением;

за симуляции судьям следует наказывать гораздо строже и решительнее;

если в результате игры рукой команда была лишена гола, не стоит сразу удалять нарушителя — нужно разобраться, умышленно ли это было сделано.

Как видно, рекомендации футбольного совета отнюдь не судьбоносные. Для ежегодной встречи живых легенд как-то даже жиденько. Кстати, то эпохальное заседание Моуринью пропустил — а после выхода из совета, вероятно, пропустит и в следующем году. Но вряд ли футбол от этого сильно потеряет.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Жозе — известный скандалист

Кажется, в карьере португальца не было спокойных сезонов — он всегда с кем-то ругался, воевал, дрался... Но особой строчкой в списке врагов Жозе стоят судьи — так что неудивительно, что ситуация с Энтони Тейлором раскрутилась в глобальную ссору с УЕФА.

Так, в 2005 году после матча «Барселоны» и «Челси» (2:1) в Лиге чемпионов Моуринью уничтожил карьеру шведского судьи Андерса Фриска — тот удалил Дидье Дрогба, а Жозе в ответ обвинил рефери в сговоре с тренером каталонцев. Причем обставил все правдоподобно — сказал, что видел, как Фриск заходил к тренеру сине-гранатовых Франку Райкарду в раздевалку, где они о чем-то беседовали. В УЕФА не поверили интригану и выписали бан на два матча, вот только фанатов «Челси» было не остановить — они морально уничтожили Фриска, и арбитр в расцвете сил был вынужден уйти на пенсию. Ситуация получилась настолько неприятная, что перед судьей извинялся даже Дрогба.

Та история ничему не научила Жозе — потом он еще много раз был забанен за споры с арбитрами; но одна из самых известных историй случилась в «Интере». Во второй сезон португальца в Италии, во время матча с «Сампдорией», судья Паоло Тальявенто еще в первом тайме удалил двух игроков Моуринью. Тренер в ответ показал скрещенные руки, будто бы скованные наручниками, — намек на то, что его команду искусственно ограничивают. В УЕФА акционизм не оценили и выписали Жозе бан на три матча — вместе с гигантским штрафом в 40 тысяч евро.

Немало банов португалец получал, тренируя «Реал»; без конца воевал с судьями в «Челси» и «МЮ». Но сезон-2022/23, как кажется, получился самым жестким — Моуринью за игровой год заработал три удаления от рефери. Если что, ни у одного игрока серии А нет даже двух красных карточек.

Впервые Жозе удалили в сентябре в матче против «Аталанты» — он набросился на рефери с претензией, что тот не ставит «Роме» очевидные пенальти. Потом португалец получил красную в октябре — в игре с «Наполи». А окончательный рекорд Моуринью установил в феврале, когда накинулся на четвертого судью с матерщиной — здесь прилетела третья карточка.

Кажется, такой сезон не мог закончиться иначе, как скандалом с Энтони Тэйлором. Жозе не на шутку разошелся и получил один из самых рекордных банов в карьере. Дело для него вполне привычное. Жаль только, что легенды в Ньоне теперь будут заседать без Моуринью.