Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью

Испанская команда взяла уже свою седьмую ЛЕ, победив «Рому» в финале в серии 11-метровых — 1:1 (пен. — 4:1).

Непобедимые

В одном углу ринга «Севилья»: клуб, чьи международные победы настолько всех утомили, что Лигу Европы стали в шутку называть именем испанской команды. В другом углу ринга Жозе Моуринью: знаковый для XXI века тренер, который второй год подряд вывел «Рому» в финал континентального турнира и нацелился на очередной титул. До этого дня «Севилья» выиграла шесть финалов ЛЕ из шести, а Моуринью — пять еврокубковых финалов из пяти, если не считать Суперкубки. Непреодолимая сила встретилась с неподвижным объектом, и кто-то должен был пасть.

От этого матча изначально не стоило ожидать обилия голов из-за тактики соперников. Моуринью, как бы стереотипно это не звучало, остается Моуринью, а игра андалусийцев после мартовского назначения главным тренером Хосе Луиса Мендилибара заметно упростилась. Да, они техничнее, но при таком раскладе это не имело значения — зрителям следовало готовиться к футболу по заветам Вадима Евсеева.

Хитрость Жозе

Ожидаемый тон матчу задали уже стартовые минуты. За первые полчаса соперники нарушали правила в пять раз чаще, чем били по воротам. Хотя один голевой момент в этот отрезок уместился: Спинаццола хорошо приложился к мячу, но вратарь «Севильи» Буну справился с ударом. В остальном — борьба, борьба и еще раз борьба. Она была настолько жесткой, что игроки постоянно валялись на газоне и корчились от боли. Неудивительно, что к первому тайму добавили целых семь минут — если бы сейчас шел чемпионат мира, то приплюсовали бы все 20.

Частые паузу оказались на руку «Роме». Вполне вероятно, Моуринью дал установку искусственно удлинять их при возможности: техничные и быстроногие ребята из «Севильи» никак не могли разогнаться, потому что встреча постоянно разбивалась о фолы. Показательно, что лучший отрезок первого тайма испанцы провели в добавленное время, когда продолжительных остановок не было вообще, а Ракитич попал в штангу.

Еще одна типичная черта Моуринью — хитрость. Его пресс-конференция накануне вышла традиционно огненной, но уже после ее окончания кто-то из обнаглевших журналистов уже без микрофона заорал вслед португальцу на итальянском: «А сколько сыграет Дибала?!» Моуринью имел право не отвечать, так как уже вышел из-за стола, но сказал: «Минут 20-30». 35-я минута финала — Дибала открывает счет.

Переворот Мендилибара

К тому времени хотелось зевать от темпа, причем не только зрителям. Но это же стиль Жозе: усыпить соперника и внезапно разбудить его голом. Ракитич в том моменте тоже заснул: Кристанте отобрал у хорвата мяч, а Манчини ассистировал Дибале.

Однако «Севилья» вовремя проснулась, и здесь велика заслуга Мендилибара. Главный тренер андалусийцев не побоялся в перерыве снять сразу двух футболистов атаки — Хиля и Торреса, которые действительно неэффективно действовали в первые 45 минут. «Севилья» значительно больше стала владеть мячом и завершила штурм на старте второго тайма логичным голом — стандартная фланговая атака увенчалась автоголом Манчини.

Подач в исполнении испанцев вообще было слишком много, и это даже слегка забавно, учитывая, что им противостояла команда Моуринью. Колоссальное значение для «Севильи» имели и стандартные положения, которые тоже таили в себе угрозу.

Но и «Рома» гнула свою линию. Итальянцы совершили тьму фолов и получили огромное количество желтых карточек, причем это делали не только футболисты, но и представители тренерского штаба Моуринью. Особенно яро на скамейке римлян встретили момент на 76-й минуте, когда Энтони Тэйлор сначала неверно назначил пенальти за мнимый фол Ибаньеса на Окампосе, но после активного возмущения итальянцев и необычно молниеносного просмотра видеоповтора английский арбитр исправился.

К финишу основного времени соперники подустали. «Севилья» снова по смыслу выиграла концовку тайма, но самый опасный момент остался за «Ромой»: Белотти чуть не переправил мяч в сетку слета после штрафного.

Овертайм оказался малособытийным с точки зрения футбола, но невероятно долгим. Множество травм, фолов, пауз и споров испортили впечатление, но хотя бы в технической зоне «Ромы» было традиционно жарко — в одном из моментов Моуринью едва не пошел в рукопашную с резервным арбитром Майклом Оливером.

Попадание Смоллинга в перекладину на 11-й добавленной минуте ко второму экстра-тайму ознаменовало собой окончание игрового марафона и начало серии пенальти.

В ней все решили промахи Манчини с Ибаньесом — один пробил в Буну, а другой в штангу. После этого стало ясно, что «Севилья» одержит седьмую победу в Лиге Европы. Испанский клуб продолжает блистать и даже в не самом удачном сезоне берет трофей. А Моуринью впервые проигрывает в финале еврокубка.