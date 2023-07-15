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Сменщик Спаллетти встречается со жгучей итальянкой. Она на 22 года младше, а из «Ромы» ее выгнали за необдуманный лайк

Отдел фото «СЭ»
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Руди Гарсия, Франческа Бриенца, Лучано Спаллетти.
Фото «СЭ»
Разве только футболистам положены красотки?

История любви 59-летнего французского тренера Руди Гарсии и 37-летней итальянской телеведущей Франчески Бриенцы доказывает, что ни разница в возрасте, ни общественное мнение не помеха для истинных чувств.

Свою карьеру Франческа начинала на конкурсе красоты «Мисс Италия» в 2006 году. Среди призеров мероприятия ее имя не найти, однако это дало неплохой старт медийной карьере. Сначала Бриенцу позвали на радио, а позже она нашла работу, лучше использующую ее умение не только говорить, но и хорошо выглядеть — ведущей клубного ТВ «Ромы».

Ведущая клубного ТВ «Ромы» Франческа Бриенца.

Именно это обстоятельство и стало отправной точкой в отношениях пары. Руди Гарсия, в 2013-м году возглавлявший римскую команду, познакомился с клубной ведущей на одном из мероприятий и, говорят, влюбился как мальчишка. Франческа обладала не только шармом и внешностью, но и легким нравом, что пришлось по душе тренеру, оставившему за спиной неудачный брак.

Франческа Бриенца и Руди Гарсия.

Через некоторое время Руди и Франческа официально объявили о своих отношениях, но это вызвало проблемы определенного характера. В моменты неудачной игры «Ромы» все палки летели в девушку — недоброжелатели считали, что тренер уделяет больше времени своей молодой возлюбленной, чем проблемам команды.

После череды неудач Гарсия покинул свой пост, а вскоре работы в «Роме» лишилась и Франческа. Так уж совпало, что в 2016 году Руди на посту главного тренера сменил Лучано Спаллетти. Через некоторое время после этого Бриенца лайкнула пост в соцсетях с критикой итальянца. В нем Спаллетти пожелали спрыгнуть с моста из-за конфликта с легендой клуба Франческо Тотти. Девушка оправдывалась тем, что поставила лайк публикации одного из друзей, не прочитав ее, но от немедленного увольнения это не спасло.

Ведущая клубного ТВ "Ромы" Франческа Бриенца.

А теперь Гарсия сам меняет Лучано Спаллетти у руля «Наполи». Реваншем это не назовешь, ведь обстоятельства немного другие. Француза увольняли за плохие результаты, а итальянец ушел из клуба чемпионом из-за конфликта по зарплате с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Перед Гарсией стоит непростая задача — не развалить то, что создал его предшественник. Если «Наполи» в этом году не будет бороться за чемпионство, то фанаты клуба вряд ли положительно оценят работу нового тренера. Но как минимум поддержка любимой девушки всегда будет с ним.

Франческа и Руди встречаются уже девять лет, на протяжении которых она готова была следовать за тренером куда угодно, даже в Саудовскую Аравию. В своих соцсетях девушка поблагодарила всех неаполитанцев за теплые приветственные слова и с оптимизмом смотрит в будущее. В 2021 году пара объявила о помолвке, но с тех пор так и не собралась пожениться. А теперь Гарсии предстоит очень много работы в «Наполи».

Ведущая клубного ТВ "Ромы" Франческа Бриенца.

Источник фото: соцсети Франчески Бриенцы

Фото
ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
Руди Гарсия
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