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Сегодня, 09:45

Итальянский футбол возрождается? Как оценивать участие клубов серии А в финалах трех еврокубков

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «Фиорентины», «Интера» и «Ромы» после проигранных финалов
Фото Reuters
Специальный корреспондент «СЭ» — об итогах сезона на Апеннинах.

Сезон итальянского кальчо немного затянулся. Лишь недавно стали известны последние две команды серии А, которые примут участие в следующем чемпионате, — это «Верона» и «Кальяри». «Верона» в матче за право остаться в элите обыграла на нейтральном поле «Специю» со счетом 3:1, отправив ту в низший дивизион. И это смело можно считать первым серьезным тренерским успехом Сальваторе Боккетти. Когда экс-защитник «Рубина» и «Спартака» принял команду по ходу сезона, та пикировала в направлении серии В, но в итоге сумела сохранить прописку в высшем дивизионе.

Клаудио Раньери
Клаудио Раньери.
Фото Global Look Press

Ну а главным героем серии плей-офф стал Клаудио Раньери, один из авторов легендарного чемпионства «Лестера». 71-летний тренер принял «Кальяри» в декабре, когда команда плелась на 14-м месте в серии В и думала только о том, как бы не свалиться в дивизион ниже. Раньери же сумел не просто вытащить сардинцев из болота, но и дотянуть их в плей-офф за право подняться в элиту. А там последовательно придушил сначала «Венецию», затем «Парму» и напоследок — «Бари».

С «Бари» вообще вышло драматично. Счет 0:0 держался до 94-й минуты, пока единственный гол не забил футболист «Кальяри», которого Раньери выпустил на поле за несколько минут до этого. Остается только снять шляпу перед тренером, который в 71 год не теряет мотивации и остается образцом профессионализма, элегантности и интеллигентности.

До «Кальяри» и «Вероны» право сыграть в элите завоевали «Фрозиноне» и «Дженоа», а вместе со «Специей» высший дивизион покинули «Кремонезе» и «Сампдория». Новый сезон стартует 19-20 августа. Дата финала Кубка Италии пока не определена, а вот Суперкубок страны пройдет в январе 2024 года по новой формуле. Впервые его разыграют не две команды (чемпион страны и обладатель Кубка), а сразу четыре — обладатель скудетто «Наполи», занявший второе место в серии А «Лацио», победитель Кубка Италии «Интер», а также финалист этого турнира «Фиорентина».

Футболисты «Наполи» с кубком
Фото Reuters

Итоги завершившегося итальянского сезона видятся положительными для серии А даже на фоне трех проигранных финалов еврокубков и поражения от Уругвая в финале молодежного чемпионата мира. Это в 80-90-е годы прошлого века серия А выступала с позиции силы в европейских клубных турнирах и могла позволить себе один раз выиграть три финала из трех и еще трижды — два из трех. Та лига была сильнейшим турниром в Европе, а потому ее команды регулярно играли в финалах, считались фаворитами и часто выигрывали трофеи.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри, Эрлин Холанн и&nbsp;Джек Грилиш празднуют забитый мяч. По матчу «Интер» заслужил овертайм, а «Ман Сити» по сезону — везение. Рабинер — о не очаровательном, но настоящем финале ЛЧ

Для нынешней же серии А само по себе участие в финалах — уже успех на фоне многочисленных проблем в местном футбольном хозяйстве и при почти полном отсутствии звезд мирового уровня. Да, задним числом и «Рома», и «Фиорентина», и, конечно, «Интер» дико переживают по поводу проигранных финалов, в каждом из которых все они не дотянули до трофея самую малость. Но если бы кто-то предположил перед началом сезона, что итальянские клубы сыграют в финалах сразу трех еврокубков (при этом еще два клуба с Апеннин выбыли в полуфиналах), то этому бы вряд ли кто-то поверил.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Лацио» и все те же «Милан» с «Интером». В Лигу Европы серия А делегирует «Рому» и «Аталанту». В Лиге конференций выступит «Ювентус». Ну а если УЕФА все же дисквалифицирует «Юве», то его место в ЛК займет «Фиорентина».

На фоне общего состояния дел в кальчо серия А обязана записать себе завершившийся сезон в актив. Ну а следующий розыгрыш еврокубков покажет, есть ли у итальянского клубного футбола устойчивый прогресс или же то, что мы видели — стечение обстоятельств.

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
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Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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