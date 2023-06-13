Итальянский футбол возрождается? Как оценивать участие клубов серии А в финалах трех еврокубков
Сезон итальянского кальчо немного затянулся. Лишь недавно стали известны последние две команды серии А, которые примут участие в следующем чемпионате, — это «Верона» и «Кальяри». «Верона» в матче за право остаться в элите обыграла на нейтральном поле «Специю» со счетом 3:1, отправив ту в низший дивизион. И это смело можно считать первым серьезным тренерским успехом Сальваторе Боккетти. Когда экс-защитник «Рубина» и «Спартака» принял команду по ходу сезона, та пикировала в направлении серии В, но в итоге сумела сохранить прописку в высшем дивизионе.
Ну а главным героем серии плей-офф стал Клаудио Раньери, один из авторов легендарного чемпионства «Лестера». 71-летний тренер принял «Кальяри» в декабре, когда команда плелась на 14-м месте в серии В и думала только о том, как бы не свалиться в дивизион ниже. Раньери же сумел не просто вытащить сардинцев из болота, но и дотянуть их в плей-офф за право подняться в элиту. А там последовательно придушил сначала «Венецию», затем «Парму» и напоследок — «Бари».
С «Бари» вообще вышло драматично. Счет 0:0 держался до 94-й минуты, пока единственный гол не забил футболист «Кальяри», которого Раньери выпустил на поле за несколько минут до этого. Остается только снять шляпу перед тренером, который в 71 год не теряет мотивации и остается образцом профессионализма, элегантности и интеллигентности.
До «Кальяри» и «Вероны» право сыграть в элите завоевали «Фрозиноне» и «Дженоа», а вместе со «Специей» высший дивизион покинули «Кремонезе» и «Сампдория». Новый сезон стартует 19-20 августа. Дата финала Кубка Италии пока не определена, а вот Суперкубок страны пройдет в январе 2024 года по новой формуле. Впервые его разыграют не две команды (чемпион страны и обладатель Кубка), а сразу четыре — обладатель скудетто «Наполи», занявший второе место в серии А «Лацио», победитель Кубка Италии «Интер», а также финалист этого турнира «Фиорентина».
Итоги завершившегося итальянского сезона видятся положительными для серии А даже на фоне трех проигранных финалов еврокубков и поражения от Уругвая в финале молодежного чемпионата мира. Это в 80-90-е годы прошлого века серия А выступала с позиции силы в европейских клубных турнирах и могла позволить себе один раз выиграть три финала из трех и еще трижды — два из трех. Та лига была сильнейшим турниром в Европе, а потому ее команды регулярно играли в финалах, считались фаворитами и часто выигрывали трофеи.
Для нынешней же серии А само по себе участие в финалах — уже успех на фоне многочисленных проблем в местном футбольном хозяйстве и при почти полном отсутствии звезд мирового уровня. Да, задним числом и «Рома», и «Фиорентина», и, конечно, «Интер» дико переживают по поводу проигранных финалов, в каждом из которых все они не дотянули до трофея самую малость. Но если бы кто-то предположил перед началом сезона, что итальянские клубы сыграют в финалах сразу трех еврокубков (при этом еще два клуба с Апеннин выбыли в полуфиналах), то этому бы вряд ли кто-то поверил.
В следующем сезоне в Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Лацио» и все те же «Милан» с «Интером». В Лигу Европы серия А делегирует «Рому» и «Аталанту». В Лиге конференций выступит «Ювентус». Ну а если УЕФА все же дисквалифицирует «Юве», то его место в ЛК займет «Фиорентина».
На фоне общего состояния дел в кальчо серия А обязана записать себе завершившийся сезон в актив. Ну а следующий розыгрыш еврокубков покажет, есть ли у итальянского клубного футбола устойчивый прогресс или же то, что мы видели — стечение обстоятельств.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6