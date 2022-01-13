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Сегодня, 16:45

«Никогда не видел, чтобы Миранчук так играл!» В Италии в восторге от российского футболиста «Аталанты»

Николай Егорычев
Корреспондент
Алексей Миранчук в матче с «Венецией».
Фото Getty Images
Алексей Миранчук продолжает радовать своей игрой за «Аталанту». Недавно россиянин отдал две голевые передачи в матче серии А, а вчера вышел в основе кубковой встречи с «Венецией» (2:0).
Италия. Кубок. 1/8 финала
12 янв, 19:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Венеция
Голы
Муриэль, 12 (1:0), Мехле, 88 (2:0)
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла (Мехле, 73 ) Мерих Демирал Хатебур Скальвини (де Рон, 66 ) Копмайнерс Фройлер Пессина Миранчук Муриэль (Пашалич, 73 )
Венеция
Леццерини Молинаро (Шнегг, 46) Свобода Кальдара Ампаду Тессманн Фьордилино (Перец, 77) Кийен (Хейманс, 62) Чрнигой (Маццокки, 54) Йонсен Окереке (Анри, 46)
Предупреждения
Копмайнерс 29  -  Фьордилино 42, Шнегг 54, Ампаду 77, Йонсен 90
Судьи
Пеццуто

Статистика, оценка СМИ

Миранчук был активен и создал для партнеров минимум три опасных момента. В первом случае «Венецию» от гола спас вратарь, во втором — штанга.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют забитый гол. «Аталанта» обыграла «Венецию» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Миранчук принял участие в первом голе

На счету Алексея один удар, четыре успешные обводки и шесть заработанных фолов. Точность передач составила 80%, четыре из шести длинных передач также оказались успешными. Кроме того, Миранчук выиграл 12 из 13 единоборств, в том числе две из трех верховых дуэлей.

От Calciomercato россиянин получил оценку 6,5. Больше только у авторов забитых мячей: Йоакима Мехле (7,0) и Луиса Муриэля (7,5). «Миранчук превращается в важного игрока «Аталанты», — считают в издании. Calciomercato отмечает действия Алексея в эпизоде с голом Муриэля — с него началась голевая атака.

Портал Whoscored оценил Алексея в 8,1 балла — это лучший показатель в команде.

Впервые за все время в «Аталанте» он провел на поле 90 минут. В последних пяти матчах команды россиянин три раза выходил в стартовом составе.

«Видя, как Миранчук играет в последнее время, нельзя сказать, что он инородное тело в команде, — считает итальянский журналист Альберто Порфидия. — Но ему всегда чего-то не хватает: может быть, выдержки или какой-то решимости».

Мнения болельщиков в соцсетях

«Отличное выступление, Алеша», — написал один из фанатов «Аталанты» в Twitter.

«Прежде чем отдавать Миранчука, нужно хорошенько подумать», — считает газета L'Eco di Bergamo.

«Миранчук очень быстр!» — удивился Userline1998.

«Миранчук должен играть в центре атаки — с большим количеством перемещений и взаимодействий с Пашаличем и Пессиной», — заявил аккаунт поклонников «Аталанты» из Бразилии.

«Кажется, я никогда не видел, чтобы Миранчук играл с такой решимостью», — признался alepiats.

Будущее Миранчука в «Аталанте»

Еще недавно основным вариантом продолжения карьеры для Миранчука был «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко. Однако будущее украинского специалиста в Генуе остается неясным — ходят слухи о его скором увольнении. Кроме «Дженоа» интерес к Алексею проявляют и другие итальянские клубы.

Алексей Миранчук и&nbsp;Родриго Бекао. «Зачем его куда-то отпускать?» Итальянцы в восторге от игры Миранчука

В частности, за ситуацией с Миранчуком следят «Верона» и другой генуэзский клуб — «Сампдория». «У россиянина есть набор игровых качеств, которые пригодятся «Сампдории». Но борьбу за него клубу из Генуи готова навязать «Верона», — сообщает портал today.it.

La Gazzetta dello Sport уверена: в нынешних условиях Алексей нужен «Аталанте»: «С дисквалифицированными в Кубке Италии Малиновским и Иличичем, а также большим количеством травм Сапаты Миранчук становится полезным и необходимым игроком для Гасперини, — отмечает издание. — Ситуация с его возможным уходом зимой изменилась».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
серия А
4
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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