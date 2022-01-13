«Никогда не видел, чтобы Миранчук так играл!» В Италии в восторге от российского футболиста «Аталанты»

Алексей Миранчук продолжает радовать своей игрой за «Аталанту». Недавно россиянин отдал две голевые передачи в матче серии А, а вчера вышел в основе кубковой встречи с «Венецией» (2:0).

Статистика, оценка СМИ

Миранчук был активен и создал для партнеров минимум три опасных момента. В первом случае «Венецию» от гола спас вратарь, во втором — штанга.

На счету Алексея один удар, четыре успешные обводки и шесть заработанных фолов. Точность передач составила 80%, четыре из шести длинных передач также оказались успешными. Кроме того, Миранчук выиграл 12 из 13 единоборств, в том числе две из трех верховых дуэлей.

?Partidazo de Aleksey Miranchuk ? Venezia



?1 disparo a puerta

?4 pases clave

?4 regates exitosos

?6 faltas recibidas

?4/6 en balones largos completados

?12/13 en duelos de suelo ganados

?2/3 en duelos a?reos

?80% de acierto en pases pic.twitter.com/BFYQ10OdlY — F?tbol Italiano ?? (@FT_Italiano) January 12, 2022

От Calciomercato россиянин получил оценку 6,5. Больше только у авторов забитых мячей: Йоакима Мехле (7,0) и Луиса Муриэля (7,5). «Миранчук превращается в важного игрока «Аталанты», — считают в издании. Calciomercato отмечает действия Алексея в эпизоде с голом Муриэля — с него началась голевая атака.

Портал Whoscored оценил Алексея в 8,1 балла — это лучший показатель в команде.

Впервые за все время в «Аталанте» он провел на поле 90 минут. В последних пяти матчах команды россиянин три раза выходил в стартовом составе.

«Видя, как Миранчук играет в последнее время, нельзя сказать, что он инородное тело в команде, — считает итальянский журналист Альберто Порфидия. — Но ему всегда чего-то не хватает: может быть, выдержки или какой-то решимости».

Мнения болельщиков в соцсетях

«Отличное выступление, Алеша», — написал один из фанатов «Аталанты» в Twitter.

«Прежде чем отдавать Миранчука, нужно хорошенько подумать», — считает газета L'Eco di Bergamo.

Atalanta, cosa ha detto la Coppa Italia? Scalvini cresce, e prima di cedere Ilicic e tenere Miranchuk ? meglio pensarci benehttps://t.co/lIFzLyOOJH — L'Eco di Bergamo (@webecodibergamo) January 12, 2022

«Миранчук очень быстр!» — удивился Userline1998.

Miranchuk is Fast af WTF! — Amrus Agony (@Userline1998) January 12, 2022

«Миранчук должен играть в центре атаки — с большим количеством перемещений и взаимодействий с Пашаличем и Пессиной», — заявил аккаунт поклонников «Аталанты» из Бразилии.

Miranchuk deve jogar centralizado como atacante, mas com bastante movimenta??o entre Pasalic e Pessina. #AtalantaVenezia #GoAtalantaGo — Atalanta Brasil (@atalantabrasil) January 12, 2022

«Кажется, я никогда не видел, чтобы Миранчук играл с такой решимостью», — признался alepiats.

Penso di non aver mai visto #miranchuk giocare con cosi tanta grinta da quando ? a Bergamo ?



Speriamo bene ?? #AtalantaVenezia — Alessio?? (@alepiats) January 12, 2022

Будущее Миранчука в «Аталанте»

Еще недавно основным вариантом продолжения карьеры для Миранчука был «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко. Однако будущее украинского специалиста в Генуе остается неясным — ходят слухи о его скором увольнении. Кроме «Дженоа» интерес к Алексею проявляют и другие итальянские клубы.

В частности, за ситуацией с Миранчуком следят «Верона» и другой генуэзский клуб — «Сампдория». «У россиянина есть набор игровых качеств, которые пригодятся «Сампдории». Но борьбу за него клубу из Генуи готова навязать «Верона», — сообщает портал today.it.

La Gazzetta dello Sport уверена: в нынешних условиях Алексей нужен «Аталанте»: «С дисквалифицированными в Кубке Италии Малиновским и Иличичем, а также большим количеством травм Сапаты Миранчук становится полезным и необходимым игроком для Гасперини, — отмечает издание. — Ситуация с его возможным уходом зимой изменилась».