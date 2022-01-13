«Никогда не видел, чтобы Миранчук так играл!» В Италии в восторге от российского футболиста «Аталанты»
Статистика, оценка СМИ
Миранчук был активен и создал для партнеров минимум три опасных момента. В первом случае «Венецию» от гола спас вратарь, во втором — штанга.
На счету Алексея один удар, четыре успешные обводки и шесть заработанных фолов. Точность передач составила 80%, четыре из шести длинных передач также оказались успешными. Кроме того, Миранчук выиграл 12 из 13 единоборств, в том числе две из трех верховых дуэлей.
От Calciomercato россиянин получил оценку 6,5. Больше только у авторов забитых мячей: Йоакима Мехле (7,0) и Луиса Муриэля (7,5). «Миранчук превращается в важного игрока «Аталанты», — считают в издании. Calciomercato отмечает действия Алексея в эпизоде с голом Муриэля — с него началась голевая атака.
Портал Whoscored оценил Алексея в 8,1 балла — это лучший показатель в команде.
Впервые за все время в «Аталанте» он провел на поле 90 минут. В последних пяти матчах команды россиянин три раза выходил в стартовом составе.
«Видя, как Миранчук играет в последнее время, нельзя сказать, что он инородное тело в команде, — считает итальянский журналист Альберто Порфидия. — Но ему всегда чего-то не хватает: может быть, выдержки или какой-то решимости».
Мнения болельщиков в соцсетях
«Отличное выступление, Алеша», — написал один из фанатов «Аталанты» в Twitter.
«Прежде чем отдавать Миранчука, нужно хорошенько подумать», — считает газета L'Eco di Bergamo.
«Миранчук очень быстр!» — удивился Userline1998.
«Миранчук должен играть в центре атаки — с большим количеством перемещений и взаимодействий с Пашаличем и Пессиной», — заявил аккаунт поклонников «Аталанты» из Бразилии.
«Кажется, я никогда не видел, чтобы Миранчук играл с такой решимостью», — признался alepiats.
Будущее Миранчука в «Аталанте»
Еще недавно основным вариантом продолжения карьеры для Миранчука был «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко. Однако будущее украинского специалиста в Генуе остается неясным — ходят слухи о его скором увольнении. Кроме «Дженоа» интерес к Алексею проявляют и другие итальянские клубы.
В частности, за ситуацией с Миранчуком следят «Верона» и другой генуэзский клуб — «Сампдория». «У россиянина есть набор игровых качеств, которые пригодятся «Сампдории». Но борьбу за него клубу из Генуи готова навязать «Верона», — сообщает портал today.it.
La Gazzetta dello Sport уверена: в нынешних условиях Алексей нужен «Аталанте»: «С дисквалифицированными в Кубке Италии Малиновским и Иличичем, а также большим количеством травм Сапаты Миранчук становится полезным и необходимым игроком для Гасперини, — отмечает издание. — Ситуация с его возможным уходом зимой изменилась».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7