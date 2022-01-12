«Аталанта» обыграла «Венецию» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Миранчук принял участие в первом голе

«Аталанта» обыграла «Венецию» в Кубке Италии, Миранчук принял участие в первом голе команды

12 января в Бергамо «Аталанта» одержала победу над «Венецией» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В составе «Аталанты» голы забили Луис Муриэль и Йоаким Мехле.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел с первых минут и поучаствовал в первом голе Муриэля, сделав предголевой пас. 26-летний футболист впервые провел весь матч за «Аталанту».

«Аталанта» сыграет в четвертьфинале Кубка с победителем пары «Фиорентина» — «Наполи».