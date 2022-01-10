«Зачем его куда-то отпускать?» Итальянцы в восторге от игры Миранчука

Алексей вышел на замену и отдал две голевые передачи.

Похоже, Алексей Миранчук действительно не собирается уходить из «Аталанты». Российский полузащитник отклонил предложение от «Дженоа» и намерен побороться за место в основе бергамасков.

В матче с «Удинезе» (6:2) Алексей записал на свой счет два результативных действия и получил отличные отзывы от итальянских медиа и болельщиков. «СЭ» собрал главные мнения итальянцев по игре Миранчука.

Две голевые после выхода на замену

Алексей остался в запасе и вышел на поле за 15 минут до конца основного времени. К тому моменту «Аталанта» вела в счете 3:1. Тем не менее бергамаски продолжили атаковать, а россиянин принял участие в двух забитых мячах.

Одним из первых своих касаний Миранчук ассистировал Луису Муриэлю: колумбиец дождался заброса от Алексея и, обыграв соперника, уложил мяч в дальний угол. На 89-й минуте Миранчук отдал вторую голевую передачу. Он открылся под прострел в чужой штрафной, но бить с правой ему было неудобно. Вместо этого Алексей «продлил» пяткой передачу на дальнюю штангу, где оказался датчанин Йоаким Мехле.

Миранчук стал вторым игроком серии А в сезоне, выполнившим два ассиста после выхода на замену. В декабре аналогичное достижение установил хавбек «Лацио» Луис Альберто.

2 — @Atalanta_BC's ??Alexey Miranchuk is the second player to assist two goals after coming on as a substitute in a Serie A game this season after Lazio's Luis Alberto vs Genoa in December. Fighter. pic.twitter.com/OmeqwVrGWv — OptaIvan (@OptaIvan) January 9, 2022

Оценка, реакция Гасперини и итальянских СМИ

Аналитический портал WhoScored оценил действия Миранчука в 7,7 балла. Больше из игроков «Аталанты» получили только Муриэль (9,8), Мехле (8,5) и Малиновский (8,4).

От Prima Bergamo россиянин получил 7,0. «Зачем его куда-то отпускать?» — задается вопросом издание.

В последние месяцы и итальянские, и российские СМИ активно обсуждают возможный уход Миранчука из «Аталанты». Предметный интерес к Алексею проявляют «Дженоа», «Торино» и даже «Интер». Однако Джан Пьеро Гасперини, главный тренер бергамасков, не спешит с решением по Миранчуку. «Мы используем его на нескольких позициях. Пока он никуда не уходит, трансферный рынок только открылся», — сказал недавно тренер «Аталанты».

Мнение болельщиков в соцсетях

Фанаты «Аталанты» тоже в восторге от игры Алексея.

«Я бы оставил Миранчука в команде», — написал пользователь Twitter под ником MarcoLutezia.

Io Miranchuk non lo farei andare proprio da nessuna parte — Marco Gagliano (@MarcoLutezia) January 9, 2022

«Главная проблема Миранчука в том, что он мало играет. Его нужно обязательно удержать, дать больше игровой практики и дождаться, когда к нему вернется уверенность. В следующем сезоне мы сможем оценить его игру и понять, нужен ли он клубу», — считает tommydea.

Miranchuk comunque se ? questo non va MAI dato via a titolo definitivo,l'unico suo problema ? che gioca poco, bisogna sistemarlo per questi 6 mesi e fargli ritrovare fiducia e poi lo possiamo tranquillamente valutare l'anno prossimo. — Tommy MCMVII (@tommydea) January 9, 2022

Болельщик «Милана» обратился к руководству клуба с просьбой купить Миранчука: «Паоло Мальдини (технический директор «Милана». — Прим. «СЭ»), забери его к нам!»

Особого внимания, конечно же, удостоился второй ассист Алексея. «Вот это передача от Миранчука!» — написал один из болельщиков «Аталанты».

O PASSE DO MIRANCHUK ??? — dandandan (@sfcgswfrr) January 9, 2022

Это третье результативное действие для Алексея в последних четырех матчах за «Аталанту». Месяц назад он отличился голом в игре против «Вероны» (2:1). Неплохой показатель для игрока, который чаще выходит на замену.