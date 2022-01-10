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«Зачем его куда-то отпускать?» Итальянцы в восторге от игры Миранчука

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Алексей Миранчук и Родриго Бекао. Фото Reuters
Алексей Миранчук и Родриго Бекао. Фото Reuters
Теги:
Алексей вышел на замену и отдал две голевые передачи.
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:6
Аталанта
Голы
Пашалич, 17 (0:1), Муриэль, 22 (0:2), Малиновский, 43 (0:3), Джимсити, 59 (1:3), Муриэль, 76 (1:4), Бету, 88 (2:4), Мехле, 89 (2:5), Пессина, 90+2 (2:6)
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 66 ) Молина Найтинк Бекао Де Майо Уоллас Бету Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 74 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Пеццелла (Хатебур, 74) Джимсити Копмайнерс де Рон (Пессина, 46) Малиновский Пашалич (Миранчук, 74) Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения
Бекао 30, Деулофеу 44  -  де Рон 45, Джимсити 77
Судьи
Фаббри

Похоже, Алексей Миранчук действительно не собирается уходить из «Аталанты». Российский полузащитник отклонил предложение от «Дженоа» и намерен побороться за место в основе бергамасков.

В матче с «Удинезе» (6:2) Алексей записал на свой счет два результативных действия и получил отличные отзывы от итальянских медиа и болельщиков. «СЭ» собрал главные мнения итальянцев по игре Миранчука.

9&nbsp;января. Удине. &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 2:6. Алексей Миранчук и&nbsp;Руслан Малиновский поздравляют Луиса Муриэля с&nbsp;забитым голом. Миранчук отдал две результативные передачи и поучаствовал еще в одном голе. Сохранит ли это россиянину место в «Аталанте»?

Две голевые после выхода на замену

Алексей остался в запасе и вышел на поле за 15 минут до конца основного времени. К тому моменту «Аталанта» вела в счете 3:1. Тем не менее бергамаски продолжили атаковать, а россиянин принял участие в двух забитых мячах.

Одним из первых своих касаний Миранчук ассистировал Луису Муриэлю: колумбиец дождался заброса от Алексея и, обыграв соперника, уложил мяч в дальний угол. На 89-й минуте Миранчук отдал вторую голевую передачу. Он открылся под прострел в чужой штрафной, но бить с правой ему было неудобно. Вместо этого Алексей «продлил» пяткой передачу на дальнюю штангу, где оказался датчанин Йоаким Мехле.

Миранчук стал вторым игроком серии А в сезоне, выполнившим два ассиста после выхода на замену. В декабре аналогичное достижение установил хавбек «Лацио» Луис Альберто.

Оценка, реакция Гасперини и итальянских СМИ

Аналитический портал WhoScored оценил действия Миранчука в 7,7 балла. Больше из игроков «Аталанты» получили только Муриэль (9,8), Мехле (8,5) и Малиновский (8,4).

От Prima Bergamo россиянин получил 7,0. «Зачем его куда-то отпускать?» — задается вопросом издание.

В последние месяцы и итальянские, и российские СМИ активно обсуждают возможный уход Миранчука из «Аталанты». Предметный интерес к Алексею проявляют «Дженоа», «Торино» и даже «Интер». Однако Джан Пьеро Гасперини, главный тренер бергамасков, не спешит с решением по Миранчуку. «Мы используем его на нескольких позициях. Пока он никуда не уходит, трансферный рынок только открылся», — сказал недавно тренер «Аталанты».

Мнение болельщиков в соцсетях

Фанаты «Аталанты» тоже в восторге от игры Алексея.

«Я бы оставил Миранчука в команде», — написал пользователь Twitter под ником MarcoLutezia.

«Главная проблема Миранчука в том, что он мало играет. Его нужно обязательно удержать, дать больше игровой практики и дождаться, когда к нему вернется уверенность. В следующем сезоне мы сможем оценить его игру и понять, нужен ли он клубу», — считает tommydea.

Болельщик «Милана» обратился к руководству клуба с просьбой купить Миранчука: «Паоло Мальдини (технический директор «Милана». — Прим. «СЭ»), забери его к нам!»

Особого внимания, конечно же, удостоился второй ассист Алексея. «Вот это передача от Миранчука!» — написал один из болельщиков «Аталанты».

Это третье результативное действие для Алексея в последних четырех матчах за «Аталанту». Месяц назад он отличился голом в игре против «Вероны» (2:1). Неплохой показатель для игрока, который чаще выходит на замену.

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Николай Егорычев все материалы автора

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