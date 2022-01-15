Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?

Карьера клубного тренера у легендарного украинца пока не задалась.

Главврача все же убрали

Боссы «Дженоа» все-таки приняли решение, которое, с одной стороны, можно счесть поспешным, но которое, если посмотреть на ситуацию под другим углом, напрашивалось: Андрей Шевченко отправлен в отставку.

«Клуб сообщает, что тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении «Дженоа».

Отставка случилась через день после поражения от «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии (1:3 в дополнительное время) и за два дня до матча 22-го тура серии А с «Фиорентиной». Люди с экзальтированно-романтическим складом характера, наверное, могли бы подумать, что американские владельцы «Дженоа» решили дать украинцу возможность вывести команду в качестве тренера на «Сан-Сиро» и получить порцию оваций со стороны болельщиков «Милана», которые и правда тепло встретили легенду россонери и посвятили Шевченко специальный баннер. Но вряд ли в той ситуации, в какой оказались «грифоны», есть место для такой вот романтики.

?? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko ? stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Всерьез об отставке Шевченко заговорили сразу после домашнего поражения от «Специи» 9 января в 21-м туре серии А (0:1). То был матч с прямым конкурентом в борьбе за выживание, и «Дженоа» проиграл его в одну калитку. О возможности такого решения сообщали генуэзский телеканал Telenord, а также журналисты Николо Скира и Джанлука Ди Марцио. Однако в понедельник ситуация вроде бы успокоилась, а президент «грифонов» Андреа Дзангрилло даже поддержал 45-летнего украинца.

«Приведу пример: когда в медицинском отделении что-то не так, то главврача не убирают. Мы все обсуждаем сложившуюся ситуацию. Анализ сложного момента касается всех — и тренера, и футболистов. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной», — сказал он.

Новости о возможной отставке тем не менее появлялись на протяжении всей недели, да и сам Шевченко после матча с «Миланом» сказал, что не исключает такого развития событий. Наверное, боссы «Дженоа» могли и потерпеть хотя бы неделю — 24 января наступает перерыв на матчи сборных, и чемпионат возобновится только 6 февраля. Тем более что Шевченко — креатура новых американских владельцев «грифонов», которые приобрели клуб в октябре. Но, видимо, решили, что дальше тянуть нет смысла.

Два с половиной месяца с Шевченко — полная катастрофа

И в этом есть логика. Украинец возглавил «Дженоа» во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Результаты плачевны: ни одной победы и всего три очка в девяти турах. А если посмотреть контекст, то все еще печальнее.

На этом отрезке «Дженоа» — абсолютно худшая команда серии А. У замыкающей таблицу «Салернитаны» за это же время — четыре очка, при этом на два матча меньше (две игры были перенесены из-за ковида). У «Кальяри» — семь очков и сыграно на матч меньше. У «Специи» — восемь очков.

Все команды серии А за этот период одержали хотя бы одну победу — но только не «Дженоа». Безвыигрышная серия «грифонов» в чемпионате Италии достигла уже 18 матчей — последний и единственный успех случился 12 сентября. Половина этой серии пришлась на эпоху Шевченко, но его предшественник Давиде Баллардини хотя бы играл вничью — их у него набралось шесть при трех поражениях.

«Дженоа» при украинце набирает в среднем 0,33 очка за матч — и это катастрофически мало. Из всех главных тренеров, работавших в этом чемпионате, хуже показатель только у Эусебио Ди Франческо, которого выставили из «Вероны» после трех поражений на старте сезона. И те же 0,33 у Леонардо Семпличи, выгнанного после 3-го тура из «Кальяри».

«Дженоа» при Шевченко почти не забивает — три гола в девяти турах. Из них два случились при счете 0:3 в матчах с «Лацио» и «Сампдорией» и ни на что не влияли. Единственный мяч, имевший значение, — гол Маттиа Дестро, принесший в 20-м туре ничью с «Сассуоло» (1:1).

Тут опять же важен контекст — само по себе количество голов может быть обманчивым. Невезение, слабая реализация — возможно всякое. Но у «Дженоа» крайне низкий показатель xG — за девять матчей при Шевченко он равен 3,43. То есть забили как раз столько, на сколько и наиграли, никакого аномального невезения или чего-то в этом роде. Лишь в одном матче xG перевалил за отметку в единицу — против «Сампдории» было 1,01. А так — 0,10 против «Ромы», 0 (!) против «Ювентуса», 0,17 против «Лацио», 0,02 в ничейном матче с «Аталантой», 0,21 с «Сассуоло» против 2,16 у соперника и при итоговом счете 1:1. В общем, мрак и ужас. И даже в матче со «Специей» соперник был лучше — 1,76 против 0,96.

Слабые результаты сторонники Шевченко объясняли уровнем соперников: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» плюс дерби с «Сампдорией». До Нового года относительно простым выглядел только матч с «Удинезе», завершившейся унылыми 0:0 («унылый» — не фигура речи, на YouTube-канале серии А даже не вышел трехминутный обзор игры, потому что не из чего было его собрать). Но уже сейчас, после рождественской паузы, последовали грустные матчи с «Сассуоло» и «Специей». А ведь последняя шла перед туром как раз на 17-м месте — прямой конкурент в борьбе за выживание.

«По сравнению с теми соперниками, против которых начинал Шевченко в серии А, календарь у него явно полегче, и этим надо воспользоваться. А вот если будет провален уже и январь, тогда действительно серия В станет гораздо ближе», — говорил в конце декабря генуэзский журналист Алессио Семино в интервью «СЭ».

Да и те же «Рома» или «Лацио» в этом сезоне далеко не команды топ-уровня. За девять туров, что Шевченко руководит «Дженоа», «Лацио» потерял очки с совсем не страшными «Удинезе» и «Сассуоло», а «Рома» проиграла «Болонье». Цеплять очки можно пытаться со всеми, но, как видно из того же показателя xG, «Дженоа» совсем беспомощен.

Другим оправданием для Шевченко могут быть травмы, которых в «Дженоа» действительно было много — иногда выбывало до 10 человек одновременно. Но в январе состав был уже более-менее оптимальный, однако матчи с «Сассуоло» и «Специей» были совсем грустными.

Важно и то, что Шевченко дали привести в «Дженоа» свой штаб. Мауро Тассотти, Андреа Адзалин и Луиджи Ночентини работали с ним в сборной Украины на Евро-2020, и только аналитик Андреа Мальдера не поехал в Геную. Для сравнения: тому же Антонио Конте «Тоттенхэм» позволил привести с собой только двух ассистентов.

Как быть с Миранчуком?

В связи с отставкой Шевченко интересно и то, как будет развиваться ситуация с возможным трансфером в «Дженоа» из «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации журналиста «СЭ» Георгия Кудинова, сделка была почти готова: 26-летний россиянин должен был отправиться в Геную в аренду до конца сезона после матча с «Лацио» 22 января. А если «грифоны» останутся в серии А, то обязуются выкупить Миранчука примерно за 15 миллионов евро. О том, что договоренности достигнуты, писал в субботу утром и Ди Марцио.

В Алексее был заинтересован Шевченко, но теперь его в «Дженоа» нет. И есть ли теперь смысл для россиянина переезжать в Геную? Тем более что «грифоны» пока не объявили, кто возглавит команду вместо украинца. Основным кандидатом является немец Бруно Лаббадиа. Январское трансферное окно в Италии закрывается 31 января, и у «Аталанты», «Дженоа» и самого Миранчука есть достаточно времени, чтобы определиться.