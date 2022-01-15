Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?
Главврача все же убрали
Боссы «Дженоа» все-таки приняли решение, которое, с одной стороны, можно счесть поспешным, но которое, если посмотреть на ситуацию под другим углом, напрашивалось: Андрей Шевченко отправлен в отставку.
«Клуб сообщает, что тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении «Дженоа».
Отставка случилась через день после поражения от «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии (1:3 в дополнительное время) и за два дня до матча 22-го тура серии А с «Фиорентиной». Люди с экзальтированно-романтическим складом характера, наверное, могли бы подумать, что американские владельцы «Дженоа» решили дать украинцу возможность вывести команду в качестве тренера на «Сан-Сиро» и получить порцию оваций со стороны болельщиков «Милана», которые и правда тепло встретили легенду россонери и посвятили Шевченко специальный баннер. Но вряд ли в той ситуации, в какой оказались «грифоны», есть место для такой вот романтики.
?? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko ? stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC
Всерьез об отставке Шевченко заговорили сразу после домашнего поражения от «Специи» 9 января в 21-м туре серии А (0:1). То был матч с прямым конкурентом в борьбе за выживание, и «Дженоа» проиграл его в одну калитку. О возможности такого решения сообщали генуэзский телеканал Telenord, а также журналисты Николо Скира и Джанлука Ди Марцио. Однако в понедельник ситуация вроде бы успокоилась, а президент «грифонов» Андреа Дзангрилло даже поддержал 45-летнего украинца.
«Приведу пример: когда в медицинском отделении что-то не так, то главврача не убирают. Мы все обсуждаем сложившуюся ситуацию. Анализ сложного момента касается всех — и тренера, и футболистов. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной», — сказал он.
Новости о возможной отставке тем не менее появлялись на протяжении всей недели, да и сам Шевченко после матча с «Миланом» сказал, что не исключает такого развития событий. Наверное, боссы «Дженоа» могли и потерпеть хотя бы неделю — 24 января наступает перерыв на матчи сборных, и чемпионат возобновится только 6 февраля. Тем более что Шевченко — креатура новых американских владельцев «грифонов», которые приобрели клуб в октябре. Но, видимо, решили, что дальше тянуть нет смысла.
Два с половиной месяца с Шевченко — полная катастрофа
И в этом есть логика. Украинец возглавил «Дженоа» во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Результаты плачевны: ни одной победы и всего три очка в девяти турах. А если посмотреть контекст, то все еще печальнее.
На этом отрезке «Дженоа» — абсолютно худшая команда серии А. У замыкающей таблицу «Салернитаны» за это же время — четыре очка, при этом на два матча меньше (две игры были перенесены из-за ковида). У «Кальяри» — семь очков и сыграно на матч меньше. У «Специи» — восемь очков.
Все команды серии А за этот период одержали хотя бы одну победу — но только не «Дженоа». Безвыигрышная серия «грифонов» в чемпионате Италии достигла уже 18 матчей — последний и единственный успех случился 12 сентября. Половина этой серии пришлась на эпоху Шевченко, но его предшественник Давиде Баллардини хотя бы играл вничью — их у него набралось шесть при трех поражениях.
«Дженоа» при украинце набирает в среднем 0,33 очка за матч — и это катастрофически мало. Из всех главных тренеров, работавших в этом чемпионате, хуже показатель только у Эусебио Ди Франческо, которого выставили из «Вероны» после трех поражений на старте сезона. И те же 0,33 у Леонардо Семпличи, выгнанного после 3-го тура из «Кальяри».
«Дженоа» при Шевченко почти не забивает — три гола в девяти турах. Из них два случились при счете 0:3 в матчах с «Лацио» и «Сампдорией» и ни на что не влияли. Единственный мяч, имевший значение, — гол Маттиа Дестро, принесший в 20-м туре ничью с «Сассуоло» (1:1).
Тут опять же важен контекст — само по себе количество голов может быть обманчивым. Невезение, слабая реализация — возможно всякое. Но у «Дженоа» крайне низкий показатель xG — за девять матчей при Шевченко он равен 3,43. То есть забили как раз столько, на сколько и наиграли, никакого аномального невезения или чего-то в этом роде. Лишь в одном матче xG перевалил за отметку в единицу — против «Сампдории» было 1,01. А так — 0,10 против «Ромы», 0 (!) против «Ювентуса», 0,17 против «Лацио», 0,02 в ничейном матче с «Аталантой», 0,21 с «Сассуоло» против 2,16 у соперника и при итоговом счете 1:1. В общем, мрак и ужас. И даже в матче со «Специей» соперник был лучше — 1,76 против 0,96.
Слабые результаты сторонники Шевченко объясняли уровнем соперников: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» плюс дерби с «Сампдорией». До Нового года относительно простым выглядел только матч с «Удинезе», завершившейся унылыми 0:0 («унылый» — не фигура речи, на YouTube-канале серии А даже не вышел трехминутный обзор игры, потому что не из чего было его собрать). Но уже сейчас, после рождественской паузы, последовали грустные матчи с «Сассуоло» и «Специей». А ведь последняя шла перед туром как раз на 17-м месте — прямой конкурент в борьбе за выживание.
«По сравнению с теми соперниками, против которых начинал Шевченко в серии А, календарь у него явно полегче, и этим надо воспользоваться. А вот если будет провален уже и январь, тогда действительно серия В станет гораздо ближе», — говорил в конце декабря генуэзский журналист Алессио Семино в интервью «СЭ».
Да и те же «Рома» или «Лацио» в этом сезоне далеко не команды топ-уровня. За девять туров, что Шевченко руководит «Дженоа», «Лацио» потерял очки с совсем не страшными «Удинезе» и «Сассуоло», а «Рома» проиграла «Болонье». Цеплять очки можно пытаться со всеми, но, как видно из того же показателя xG, «Дженоа» совсем беспомощен.
Другим оправданием для Шевченко могут быть травмы, которых в «Дженоа» действительно было много — иногда выбывало до 10 человек одновременно. Но в январе состав был уже более-менее оптимальный, однако матчи с «Сассуоло» и «Специей» были совсем грустными.
Важно и то, что Шевченко дали привести в «Дженоа» свой штаб. Мауро Тассотти, Андреа Адзалин и Луиджи Ночентини работали с ним в сборной Украины на Евро-2020, и только аналитик Андреа Мальдера не поехал в Геную. Для сравнения: тому же Антонио Конте «Тоттенхэм» позволил привести с собой только двух ассистентов.
Как быть с Миранчуком?
В связи с отставкой Шевченко интересно и то, как будет развиваться ситуация с возможным трансфером в «Дженоа» из «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации журналиста «СЭ» Георгия Кудинова, сделка была почти готова: 26-летний россиянин должен был отправиться в Геную в аренду до конца сезона после матча с «Лацио» 22 января. А если «грифоны» останутся в серии А, то обязуются выкупить Миранчука примерно за 15 миллионов евро. О том, что договоренности достигнуты, писал в субботу утром и Ди Марцио.
В Алексее был заинтересован Шевченко, но теперь его в «Дженоа» нет. И есть ли теперь смысл для россиянина переезжать в Геную? Тем более что «грифоны» пока не объявили, кто возглавит команду вместо украинца. Основным кандидатом является немец Бруно Лаббадиа. Январское трансферное окно в Италии закрывается 31 января, и у «Аталанты», «Дженоа» и самого Миранчука есть достаточно времени, чтобы определиться.
2 — @Atalanta_BC's ??Alexey Miranchuk is the second player to assist two goals after coming on as a substitute in a Serie A game this season after Lazio's Luis Alberto vs Genoa in December. Fighter. pic.twitter.com/OmeqwVrGWv— OptaIvan (@OptaIvan) January 9, 2022
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7