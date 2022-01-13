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Сегодня, 10:15

Моуринью больше не топ-тренер. Его работа в «Роме» — настоящая агония

Максим Никитин
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Португалец — живой классик, но неактуальный специалист.

Если вы решите посмотреть новости по тегу «Жозе Моуринью», то обнаружите частокол из зажигательных выражений. Вот, например, его последняя реакция на дубль Феликса Афена-Гьяна в ворота «Дженоа»: «Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они очень дорогие, стоят 800 евро. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин». Кажется, работа с Моуринью — рай для любой медиаструктуры. В этом смысле он настолько же недосягаем для коллег, как машина со спецсигналами в московской пробке.

Потому что только португалец может так сравнить «Рому» и «Буде-Глимт» после поражения от норвежцев со счетом 1:6 в Лиге конференций: «Буде-Глимт» — более качественная команда, чем мы. Во всяком случае, сегодня это было так". Да, потом Моуринью добавил, что причина такого позорного разгрома в резервном составе, который вышел на матч в Норвегии. Разумеется, сам по себе состав «Ромы» ни разу в истории не бывал менее качественным, чем в «Буде-Глимт», но выражение разлетелось на цитаты сами понимаете в какой конфигурации.

Жозе Моуринью. Ковид атаковал серию А, Моуринью ругается на судей, обескровленный «Наполи» выстоял в Турине

Наверное, это объясняет, почему Моуринью одновременно второй тренер в истории английской премьер-лиги по темпу достижения 150 побед в турнире (для этого ему понадобилось 230 игр) после Пепа Гвардиолы (203 матча) и второй после Антонио Конте по совокупности выплаченных неустоек за карьеру. Если добавить к этому участие в сериале про «Тоттенхэм» от Amazon Prime, совет Леониду Федуну по приглашению тренера в 2014-м, роль кумира Романа Ротенберга и появление на льду Балашихи перед матчем омского «Авангарда», то становится еще очевиднее, что противоречий в Моуринью намного больше, чем способен вместить в себя стандартный человек. Или тренер. Впрочем, на то Жозе и Special one. Особенный. Этого уже не отнять.

Историю вообще подменить не так просто, и она у Моуринью прекрасная, но футбол — штука, которая питается не только яркой ретроспективой, но и актуальными событиями. И с ними у португальца в последнее время не проще, чем с темными волосами в шевелюре. После увольнения из «Манчестер Юнайтед» он 11 месяцев работал экспертом на телевидении и пытался, по его словам, переосмыслить подход к футболу, а затем пришел в «Тоттенхэм», чтобы открыть миру идейную трансформацию.

Моуринью, как писала британская пресса, был давней мечтой президента «шпор» Дэниэла Леви. Но в романтичность босса «Тоттенхэма» все-таки не верилось, поэтому нет ничего удивительного в выходе сериала Amazon из серии «Все или ничего», посвященного лондонцам, который нараспашку вскрыл для зрителя раздевалку команды. Естественно, не бесплатно. Моуринью для таких вещей идеален, а Леви умеет считать деньги. Видимо, поэтому они все-таки сошлись.

Вот только со спортивными успехами вышло не очень. Первый неполный сезон Моуринью на северо-западе Лондона закончился шестым местом в АПЛ, второй — выходом в финал Кубка лиги, в котором «Тоттенхэм» тренировал уже и. о. Райан Мэйсон — Жозе уволили за пару недель до матча с «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

Но глобально «шпоры» играли посредственно. Они были хороши на контратаках за счет связки Сон Хын Мина и Харри Кейн, которая установила сезонный рекорд АПЛ по совместным голам уже к 27-му туру. При этом команда терялась в позиционной атаке и не очень здорово оборонялась, пропустив за сезон-2020/21 на уровне «Астон Виллы».

По сути, главный скил Моуринью — мощная психология. Он всегда понимал, какой подход использовать в общении с каждым футболистом; как давить через прессу на руководство; когда нужно кого-то отправить на лавку, а кого-то поощрить основой. Голы Дмитрия Аленичева в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 — самое близкое воспоминание для российских болельщиков о блестящей интуиции португальца, но оно максимально характерное. Тот же дубль Афена-Гьяна в ворота «Дженоа» после выхода на замену на 71-й минуте — еще одно доказательство, что этот навык у Моуринью на месте. Беда в том, что этого уже недостаточно.

9&nbsp;января. Серия А. &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. «Ювентус» одержал безумную победу над «Ромой», в ла лиге забили с центра поля, «Монако» не выиграл в первом матче Клемана

Моуринью уже не вывозит на харизме, образе альфа-самца и футбольного нигилиста. Игроки вместе с ним больше не становятся разрушительными бандами, поскольку видят вокруг кучу игровых схем и тренерских идей, о которых их тренер то ли не думал, то ли не придавал им значения. И кажется, что Жозе все-таки устарел. Устарел, как Mercedes W-140, оставшийся легендарным и впечатляющим, но все-таки безнадежно проигравшим в актуальности и эффективности современным моделям. Сегодня Моуринью — классик мирового футбола. Живой классик. И только.

И все, что происходит в «Роме», — агония некогда великого тренера. Это нужно принять. Думаю, следующая остановка в карьере Моуринью — либо очень экзотическая, либо авантюрно-пожарная. После увольнения (оно точно не за горами) в португальца вряд ли поверят руководители серьезных проектов. Грустно, но факт, который подтверждается сначала словами, что «у «Ромы» средний состав, поэтому место в середине таблицы логично» после поражения от «Милана» (1:3), а потом еще более яркой цитатой про слабых и мягких игроков после нокаута от «Ювентуса» (3:4) и персональным наездом на Элдора Шомуродова.

Да, возможно, в его карьере еще будут отдельные красивые эпизоды и маленькие победы, но глобально карьера Моуринью как топ-тренера закончена. И искать ее больше не следует.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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Венеция

 13 1 7
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