Моуринью больше не топ-тренер. Его работа в «Роме» — настоящая агония
Если вы решите посмотреть новости по тегу «Жозе Моуринью», то обнаружите частокол из зажигательных выражений. Вот, например, его последняя реакция на дубль Феликса Афена-Гьяна в ворота «Дженоа»: «Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они очень дорогие, стоят 800 евро. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин». Кажется, работа с Моуринью — рай для любой медиаструктуры. В этом смысле он настолько же недосягаем для коллег, как машина со спецсигналами в московской пробке.
Потому что только португалец может так сравнить «Рому» и «Буде-Глимт» после поражения от норвежцев со счетом 1:6 в Лиге конференций: «Буде-Глимт» — более качественная команда, чем мы. Во всяком случае, сегодня это было так". Да, потом Моуринью добавил, что причина такого позорного разгрома в резервном составе, который вышел на матч в Норвегии. Разумеется, сам по себе состав «Ромы» ни разу в истории не бывал менее качественным, чем в «Буде-Глимт», но выражение разлетелось на цитаты сами понимаете в какой конфигурации.
Наверное, это объясняет, почему Моуринью одновременно второй тренер в истории английской премьер-лиги по темпу достижения 150 побед в турнире (для этого ему понадобилось 230 игр) после Пепа Гвардиолы (203 матча) и второй после Антонио Конте по совокупности выплаченных неустоек за карьеру. Если добавить к этому участие в сериале про «Тоттенхэм» от Amazon Prime, совет Леониду Федуну по приглашению тренера в 2014-м, роль кумира Романа Ротенберга и появление на льду Балашихи перед матчем омского «Авангарда», то становится еще очевиднее, что противоречий в Моуринью намного больше, чем способен вместить в себя стандартный человек. Или тренер. Впрочем, на то Жозе и Special one. Особенный. Этого уже не отнять.
Историю вообще подменить не так просто, и она у Моуринью прекрасная, но футбол — штука, которая питается не только яркой ретроспективой, но и актуальными событиями. И с ними у португальца в последнее время не проще, чем с темными волосами в шевелюре. После увольнения из «Манчестер Юнайтед» он 11 месяцев работал экспертом на телевидении и пытался, по его словам, переосмыслить подход к футболу, а затем пришел в «Тоттенхэм», чтобы открыть миру идейную трансформацию.
Моуринью, как писала британская пресса, был давней мечтой президента «шпор» Дэниэла Леви. Но в романтичность босса «Тоттенхэма» все-таки не верилось, поэтому нет ничего удивительного в выходе сериала Amazon из серии «Все или ничего», посвященного лондонцам, который нараспашку вскрыл для зрителя раздевалку команды. Естественно, не бесплатно. Моуринью для таких вещей идеален, а Леви умеет считать деньги. Видимо, поэтому они все-таки сошлись.
Вот только со спортивными успехами вышло не очень. Первый неполный сезон Моуринью на северо-западе Лондона закончился шестым местом в АПЛ, второй — выходом в финал Кубка лиги, в котором «Тоттенхэм» тренировал уже и. о. Райан Мэйсон — Жозе уволили за пару недель до матча с «Манчестер Сити» на «Уэмбли».
Но глобально «шпоры» играли посредственно. Они были хороши на контратаках за счет связки Сон Хын Мина и Харри Кейн, которая установила сезонный рекорд АПЛ по совместным голам уже к 27-му туру. При этом команда терялась в позиционной атаке и не очень здорово оборонялась, пропустив за сезон-2020/21 на уровне «Астон Виллы».
По сути, главный скил Моуринью — мощная психология. Он всегда понимал, какой подход использовать в общении с каждым футболистом; как давить через прессу на руководство; когда нужно кого-то отправить на лавку, а кого-то поощрить основой. Голы Дмитрия Аленичева в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 — самое близкое воспоминание для российских болельщиков о блестящей интуиции португальца, но оно максимально характерное. Тот же дубль Афена-Гьяна в ворота «Дженоа» после выхода на замену на 71-й минуте — еще одно доказательство, что этот навык у Моуринью на месте. Беда в том, что этого уже недостаточно.
Моуринью уже не вывозит на харизме, образе альфа-самца и футбольного нигилиста. Игроки вместе с ним больше не становятся разрушительными бандами, поскольку видят вокруг кучу игровых схем и тренерских идей, о которых их тренер то ли не думал, то ли не придавал им значения. И кажется, что Жозе все-таки устарел. Устарел, как Mercedes W-140, оставшийся легендарным и впечатляющим, но все-таки безнадежно проигравшим в актуальности и эффективности современным моделям. Сегодня Моуринью — классик мирового футбола. Живой классик. И только.
И все, что происходит в «Роме», — агония некогда великого тренера. Это нужно принять. Думаю, следующая остановка в карьере Моуринью — либо очень экзотическая, либо авантюрно-пожарная. После увольнения (оно точно не за горами) в португальца вряд ли поверят руководители серьезных проектов. Грустно, но факт, который подтверждается сначала словами, что «у «Ромы» средний состав, поэтому место в середине таблицы логично» после поражения от «Милана» (1:3), а потом еще более яркой цитатой про слабых и мягких игроков после нокаута от «Ювентуса» (3:4) и персональным наездом на Элдора Шомуродова.
Да, возможно, в его карьере еще будут отдельные красивые эпизоды и маленькие победы, но глобально карьера Моуринью как топ-тренера закончена. И искать ее больше не следует.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7