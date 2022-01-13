Моуринью больше не топ-тренер. Его работа в «Роме» — настоящая агония

Португалец — живой классик, но неактуальный специалист.

Если вы решите посмотреть новости по тегу «Жозе Моуринью», то обнаружите частокол из зажигательных выражений. Вот, например, его последняя реакция на дубль Феликса Афена-Гьяна в ворота «Дженоа»: «Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они очень дорогие, стоят 800 евро. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин». Кажется, работа с Моуринью — рай для любой медиаструктуры. В этом смысле он настолько же недосягаем для коллег, как машина со спецсигналами в московской пробке.

Потому что только португалец может так сравнить «Рому» и «Буде-Глимт» после поражения от норвежцев со счетом 1:6 в Лиге конференций: «Буде-Глимт» — более качественная команда, чем мы. Во всяком случае, сегодня это было так". Да, потом Моуринью добавил, что причина такого позорного разгрома в резервном составе, который вышел на матч в Норвегии. Разумеется, сам по себе состав «Ромы» ни разу в истории не бывал менее качественным, чем в «Буде-Глимт», но выражение разлетелось на цитаты сами понимаете в какой конфигурации.

Наверное, это объясняет, почему Моуринью одновременно второй тренер в истории английской премьер-лиги по темпу достижения 150 побед в турнире (для этого ему понадобилось 230 игр) после Пепа Гвардиолы (203 матча) и второй после Антонио Конте по совокупности выплаченных неустоек за карьеру. Если добавить к этому участие в сериале про «Тоттенхэм» от Amazon Prime, совет Леониду Федуну по приглашению тренера в 2014-м, роль кумира Романа Ротенберга и появление на льду Балашихи перед матчем омского «Авангарда», то становится еще очевиднее, что противоречий в Моуринью намного больше, чем способен вместить в себя стандартный человек. Или тренер. Впрочем, на то Жозе и Special one. Особенный. Этого уже не отнять.

Историю вообще подменить не так просто, и она у Моуринью прекрасная, но футбол — штука, которая питается не только яркой ретроспективой, но и актуальными событиями. И с ними у португальца в последнее время не проще, чем с темными волосами в шевелюре. После увольнения из «Манчестер Юнайтед» он 11 месяцев работал экспертом на телевидении и пытался, по его словам, переосмыслить подход к футболу, а затем пришел в «Тоттенхэм», чтобы открыть миру идейную трансформацию.

Моуринью, как писала британская пресса, был давней мечтой президента «шпор» Дэниэла Леви. Но в романтичность босса «Тоттенхэма» все-таки не верилось, поэтому нет ничего удивительного в выходе сериала Amazon из серии «Все или ничего», посвященного лондонцам, который нараспашку вскрыл для зрителя раздевалку команды. Естественно, не бесплатно. Моуринью для таких вещей идеален, а Леви умеет считать деньги. Видимо, поэтому они все-таки сошлись.

Вот только со спортивными успехами вышло не очень. Первый неполный сезон Моуринью на северо-западе Лондона закончился шестым местом в АПЛ, второй — выходом в финал Кубка лиги, в котором «Тоттенхэм» тренировал уже и. о. Райан Мэйсон — Жозе уволили за пару недель до матча с «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

Но глобально «шпоры» играли посредственно. Они были хороши на контратаках за счет связки Сон Хын Мина и Харри Кейн, которая установила сезонный рекорд АПЛ по совместным голам уже к 27-му туру. При этом команда терялась в позиционной атаке и не очень здорово оборонялась, пропустив за сезон-2020/21 на уровне «Астон Виллы».

По сути, главный скил Моуринью — мощная психология. Он всегда понимал, какой подход использовать в общении с каждым футболистом; как давить через прессу на руководство; когда нужно кого-то отправить на лавку, а кого-то поощрить основой. Голы Дмитрия Аленичева в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 — самое близкое воспоминание для российских болельщиков о блестящей интуиции португальца, но оно максимально характерное. Тот же дубль Афена-Гьяна в ворота «Дженоа» после выхода на замену на 71-й минуте — еще одно доказательство, что этот навык у Моуринью на месте. Беда в том, что этого уже недостаточно.

Моуринью уже не вывозит на харизме, образе альфа-самца и футбольного нигилиста. Игроки вместе с ним больше не становятся разрушительными бандами, поскольку видят вокруг кучу игровых схем и тренерских идей, о которых их тренер то ли не думал, то ли не придавал им значения. И кажется, что Жозе все-таки устарел. Устарел, как Mercedes W-140, оставшийся легендарным и впечатляющим, но все-таки безнадежно проигравшим в актуальности и эффективности современным моделям. Сегодня Моуринью — классик мирового футбола. Живой классик. И только.

И все, что происходит в «Роме», — агония некогда великого тренера. Это нужно принять. Думаю, следующая остановка в карьере Моуринью — либо очень экзотическая, либо авантюрно-пожарная. После увольнения (оно точно не за горами) в португальца вряд ли поверят руководители серьезных проектов. Грустно, но факт, который подтверждается сначала словами, что «у «Ромы» средний состав, поэтому место в середине таблицы логично» после поражения от «Милана» (1:3), а потом еще более яркой цитатой про слабых и мягких игроков после нокаута от «Ювентуса» (3:4) и персональным наездом на Элдора Шомуродова.

Да, возможно, в его карьере еще будут отдельные красивые эпизоды и маленькие победы, но глобально карьера Моуринью как топ-тренера закончена. И искать ее больше не следует.