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Сегодня, 16:00

Миранчук разбушевался. Апрель станет решающим для него и «Аталанты»

Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча с «Наполи»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты Алексей Миранчук и Хуан Жезус
Алексей Миранчук и Хуан Жезус.
Фото Reuters
Впереди важные матчи.
Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 14:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:3
Аталанта

Первый и единственный до предпасхальной субботы раз «Аталанта» крупно победила «Наполи» в гостях аж 68 лет назад! 25 марта 1956 года счет тоже был 3:0.

В том далеком уже сезоне-1955/56 («Наполи» тогда занял 13-е место, «Аталанта» — 14-е) обладателем скудетто стала «Фиорентина». Та самая, с которой «Аталанте» играть в ближайшую среду в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Этот поединок станет для бергамасков первым из восьми, запланированных на апрель.

&laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:3). Алексей Миранчук открывает счет. Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

Два полуфинала Кубка Италии, два четвертьфинальных поединка против «Ливерпуля» в Лиге Европы и четыре матча серии А — вот таково апрельское меню Джана Пьеро Гасперини. А субботний победный матч в Неаполе открыл серию из четырех выездов подряд: после Неаполя и Флоренции Алексея Миранчука и его партнеров ждут Кальяри и Ливерпуль.

В столь суровом контексте вечно недовольного всем вокруг Гасперини не может не радовать хорошая форма Алексея Миранчука. После московского гола в ворота сборной Сербии россиянин явно вернулся в лагерь «Аталанты» в прекрасном расположении духа. Он заслуженно признан лучшим игроком встречи в Неаполе, а помимо гола и голевой передачи, Миранчук отметился ударом в штангу и двумя передачами, которые могли стать голевыми.

Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и Ханс Хатебур
Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и Ханс Хатебур.
Фото Reuters

Показательно, что лишь он один из стартового атакующего трио бергамасков провел полный матч, не снижая при этом активности. О последнем говорит тот факт, что в концовке встречи именно Алексей в одной из контратак заставил получить желтую карточку капитана неаполитанцев Ди Лоренцо.

В безумном апреле у Миранчука будет не один шанс принести пользу всей «Аталанте» и самому себе с прицелом на будущее. Поединки против мощного «Ливерпуля» — хорошая возможность проявить себя на европейской арене. Матчи против «Фиорентины» — конкретный шанс побороться за единственный трофей, на который может замахнуться провинциальная «Аталанта» и которым бредит ее главный тренер. Ну а поединки серии А — это посильная борьба за заветное четвертое или желанное пятое место в таблице, чтобы сыграть в новой и более богатой Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Так что мотивация у всей «Аталанты», включая Миранчука, сейчас запредельная.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
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Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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36 тур
37 тур
38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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