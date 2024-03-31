Миранчук разбушевался. Апрель станет решающим для него и «Аталанты»

Впереди важные матчи.

Первый и единственный до предпасхальной субботы раз «Аталанта» крупно победила «Наполи» в гостях аж 68 лет назад! 25 марта 1956 года счет тоже был 3:0.

В том далеком уже сезоне-1955/56 («Наполи» тогда занял 13-е место, «Аталанта» — 14-е) обладателем скудетто стала «Фиорентина». Та самая, с которой «Аталанте» играть в ближайшую среду в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Этот поединок станет для бергамасков первым из восьми, запланированных на апрель.

Два полуфинала Кубка Италии, два четвертьфинальных поединка против «Ливерпуля» в Лиге Европы и четыре матча серии А — вот таково апрельское меню Джана Пьеро Гасперини. А субботний победный матч в Неаполе открыл серию из четырех выездов подряд: после Неаполя и Флоренции Алексея Миранчука и его партнеров ждут Кальяри и Ливерпуль.

В столь суровом контексте вечно недовольного всем вокруг Гасперини не может не радовать хорошая форма Алексея Миранчука. После московского гола в ворота сборной Сербии россиянин явно вернулся в лагерь «Аталанты» в прекрасном расположении духа. Он заслуженно признан лучшим игроком встречи в Неаполе, а помимо гола и голевой передачи, Миранчук отметился ударом в штангу и двумя передачами, которые могли стать голевыми.

Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и Ханс Хатебур. Фото Reuters

Показательно, что лишь он один из стартового атакующего трио бергамасков провел полный матч, не снижая при этом активности. О последнем говорит тот факт, что в концовке встречи именно Алексей в одной из контратак заставил получить желтую карточку капитана неаполитанцев Ди Лоренцо.

В безумном апреле у Миранчука будет не один шанс принести пользу всей «Аталанте» и самому себе с прицелом на будущее. Поединки против мощного «Ливерпуля» — хорошая возможность проявить себя на европейской арене. Матчи против «Фиорентины» — конкретный шанс побороться за единственный трофей, на который может замахнуться провинциальная «Аталанта» и которым бредит ее главный тренер. Ну а поединки серии А — это посильная борьба за заветное четвертое или желанное пятое место в таблице, чтобы сыграть в новой и более богатой Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Так что мотивация у всей «Аталанты», включая Миранчука, сейчас запредельная.