Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
За полтора сезона Алексей Миранчук и Хвича Кварацхелия пересеклись на поле всего один раз — в октябре 2022-го, когда начинавший свой путь за скудетто «Наполи» уверенно разобрался с «Торино» в Неаполе (3:1) и грузинский вингер забил один из мячей. Россиянин тогда отыграл 68 минут. Ответную же встречу в Турине Миранчук уже пропускал. Без него гранатовые были унижены и растоптаны (0:4), а Хвича снова принял активное участие в этом процессе, реализовав пенальти и ассистировав партнеру.
Что до игры «Аталанты» и «Наполи» в первом круге, то у Алексея тогда был статус почти безнадежного запасного. Соответственно, за домашним поражением бергамасков (1:2) и еще одним голом Квары он наблюдал со скамейки. Сейчас же для возможной дуэли двух бывших одноклубников по «Локомотиву» настал едва ли не идеальный момент. Миранчук превратился в важную фигуру, а Хвича перед историческим прорывом сборной Грузии на чемпионат Европы набрал отличную форму. С Франческо Кальцоной на тренерской скамейке он выдал отрезок из трех матчей с четырьмя забитыми мячами.
Увы, для чистоты эксперимента в субботу не хватило получившего травму Хвичи. Появление же в старте Миранчука выглядело неизбежным даже с учетом возможной ротации в преддверии первого полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной». В Неаполь бергамаски приехали без получившего повреждение Де Кетеларе, плюс имевший проблемы со здоровьем Копмайнерс начал игру в запасе. Без этого ярко играющего зимой тандема линию атаки вместе с россиянином составили Скамакка и Пашалич.
Вроде бы не самое привычное сочетание — а как все работало! Уже к перерыву проигравшая неаполитанцам четыре матча подряд «Аталанта» забила дважды. В первом случае Скамакка выиграл верховую борьбу, Пашалич причудливым движением пустил мяч вдоль ворот, а на ленточке Миранчук опередил зазевавшегося Жуана Жезуса. Во втором голевом эпизоде Скамакка навязал борьбу защитнику перед штрафной и, получив обратный пас от Миранчука, попал в нижний угол. И это еще Пашалич не реализовал чистый выход один на один после тончайшего заброса российского легионера за спины защитникам!
Сидевшему на трибуне вместе с супругой Кварацхелии оставалось только грустить от бессилия. С ним «Наполи» точно создал бы больше, чем остановленный Меретом выход к воротам Осимхена с последующим добиванием и спасением страховавшего вратаря Де Рона. Но точно «Наполи» заиграл острее с выходом Зелиньски, который летом уйдет в «Интер» и после отказа продлевать контракт перестал быть незаменимой фигурой. Как раз поляк выстрелил с лета в штангу, и в той же атаке Карнесекки перевел мяч в стойку после второй попытки в исполнении Лоботки. Да и Осимхен несколько раз серьезно напрягал вратаря, вырываясь из-под цепкой опеки Хина.
Впрочем, перечень острых атак «Наполи» не говорит о том, что «Аталанту» прижали к воротам. Напротив, бергамаски — пусть и не так настойчиво, как в первом тайме — продолжали искать счастья у чужих ворот. А Миранчук, которого Джан Пьеро Гасперини и не думал убирать с поля, сменив остальных игроков атаки, оставался важнейшей фигурой. Алексей и сам заставил Мерета потрудиться коварным ударом из-за штрафной, и переадресовал мяч выдавшему крутое соло и едва не забившему Лукману.
А добил еще не проигрывавший в чемпионате после второй смены тренера «Наполи» все же появившийся на поле Копмайнерс. «Аталанта» не только эффектно прервала серию из четырех матчей без побед (=2-2), но и нокаутировала своего преследователя. Выдавший очередную (привыкаем к этому слову) крутую игру Миранчук был локомотивом данного процесса. А так как у бергамасков есть игра в запасе — борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжается. Теперь нужно переключиться на кубковый турнир, который Гасперини называет главным в этом сезоне. Матч с «Фиорентиной» уже в среду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5