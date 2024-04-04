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Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проиграла

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фото Global Look Press
А ведь все только наладилось.
Италия. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Аталанта

Наши легионеры в Европе пока здорово себя показывают в этом году. Александр Головин — лидер «Монако», лучший игрок Франции на своей позиции, и это признают все. Арсен Захарян постепенно осваивается в «Реал Сосьедад» — уже есть и дебютный гол, и голевые передачи. Отдельно в списке легионеров шел Алексей Миранчук — футболист «Аталанты» в 2024-м продрался через игнор со стороны тренера Гасперини и начал феерить.

«Феерить» — не фигура речи, показатели Миранчука за последние месяцы на абсолютно топовом по мировым меркам уровне. С 9 декабря 2023-го на счету россиянина 4 гола и 11 голевых передач во всех турнирах — 15 результативных действий примерно за четыре месяца! И это при том, что никаким игроком основы Алексей не является — он не всегда выходил в старте, даже находясь в такой форме.

Но Гасперини, конечно, начал чаще доверять Миранчуку. Особенно если сравнивать с началом сезона, когда Алексей нередко оставался в запасе. С конца осени дела наладились, и до матча с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка россиянин шел на серии из 20+ матчей в составе подряд — хоть на минуту, хоть на пять, но его начали выпускать.

Алексей Миранчук и&nbsp;Хуан Жезус. Миранчук разбушевался. Апрель станет решающим для него и «Аталанты»

В благодарность Миранчук ярко выступал (статистику выше уже вспоминали), а 30 марта и вовсе прибил «Наполи», оформив 1+1 по системе «гол плюс пас». Это помогло «Аталанте» разгромить неаполитанцев со счетом 3:0 — ту игру, кстати, Алексей провел на поле полностью, без замен. А до «Наполи» Миранчук выдал голевую передачу на победный гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», и бергамаски прошли дальше.

Короче говоря, за всю карьеру в «Аталанте» у Миранчука не было более успешного периода. Неизвестно, что именно впечатлило Гасперини — перфоманс с «Наполи» или победная голевая против «Милана» в четвертьфинале Кубка — теперь не разобрать. Слишком много у Леши было хорошего за последнее время. Но чем бы ни впечатлялся Гасперини, он доверил Миранчуку место в основе на полуфинал Кубка против «Фиорентины».

И, к сожалению, тот не справился. «Фиалки» смяли «Аталанту», а Алексей, говоря откровенно, провалился. 14 касаний, 67% точных передач, ноль выигранных единоборств на земле и в воздухе и ноль ударов по воротам. Оценка по данным SofaScore — 6.4, худшая в команде.

Фото Global Look Press

Миранчука заменили в перерыве. Последний раз такое случалось летом 2022-го, когда он играл за «Торино» — но там дело было в мышечной травме. Сейчас, впервые за несколько лет, Алексея заменили в перерыве по игровым причинам. Но надо добавить для справедливости, что и Пашалич, тоже не последний человек в «Аталанте», был заменен вместе с россиянином.

Рокировка, которую провел Гасперини (дистанционно — он отбывал дисквалификацию) ничем не помогла бергамаскам. Играть лучше они не стали, «фиалки» продолжили доминировать на поле. И в итоге победили со счетом 1:0, а статистика «Аталанты» так и осталось жалкой.

Интересно, что теперь ждет Миранчука? У Гасперини суровый характер — за плохую игру в полуфинале Кубка Италии могут последовать санкции. Тем более усаживать Алексея в запас для итальянца не в новинку — к сожалению, примерно так прошла большая часть карьеры Миранчука в «Аталанте». Остается надеятся, что прошлые выступления россиянина дадут ему алиби — будет обидно, если один неудачный матч обрубит такой замечательный отрезок.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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Миранчук разбушевался. Апрель станет решающим для него и «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
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Милан – Лечче
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Рома – Лацио
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Эмполи – Торино
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Фрозиноне – Болонья
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Монца – Наполи
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Кальяри – Аталанта
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Ювентус

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Рома

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Рафаэл Леау

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Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
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И К Ж
Антуан Макумбу

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Ювентус

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