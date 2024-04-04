Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проиграла
Наши легионеры в Европе пока здорово себя показывают в этом году. Александр Головин — лидер «Монако», лучший игрок Франции на своей позиции, и это признают все. Арсен Захарян постепенно осваивается в «Реал Сосьедад» — уже есть и дебютный гол, и голевые передачи. Отдельно в списке легионеров шел Алексей Миранчук — футболист «Аталанты» в 2024-м продрался через игнор со стороны тренера Гасперини и начал феерить.
«Феерить» — не фигура речи, показатели Миранчука за последние месяцы на абсолютно топовом по мировым меркам уровне. С 9 декабря 2023-го на счету россиянина 4 гола и 11 голевых передач во всех турнирах — 15 результативных действий примерно за четыре месяца! И это при том, что никаким игроком основы Алексей не является — он не всегда выходил в старте, даже находясь в такой форме.
Но Гасперини, конечно, начал чаще доверять Миранчуку. Особенно если сравнивать с началом сезона, когда Алексей нередко оставался в запасе. С конца осени дела наладились, и до матча с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка россиянин шел на серии из 20+ матчей в составе подряд — хоть на минуту, хоть на пять, но его начали выпускать.
В благодарность Миранчук ярко выступал (статистику выше уже вспоминали), а 30 марта и вовсе прибил «Наполи», оформив 1+1 по системе «гол плюс пас». Это помогло «Аталанте» разгромить неаполитанцев со счетом 3:0 — ту игру, кстати, Алексей провел на поле полностью, без замен. А до «Наполи» Миранчук выдал голевую передачу на победный гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», и бергамаски прошли дальше.
Короче говоря, за всю карьеру в «Аталанте» у Миранчука не было более успешного периода. Неизвестно, что именно впечатлило Гасперини — перфоманс с «Наполи» или победная голевая против «Милана» в четвертьфинале Кубка — теперь не разобрать. Слишком много у Леши было хорошего за последнее время. Но чем бы ни впечатлялся Гасперини, он доверил Миранчуку место в основе на полуфинал Кубка против «Фиорентины».
И, к сожалению, тот не справился. «Фиалки» смяли «Аталанту», а Алексей, говоря откровенно, провалился. 14 касаний, 67% точных передач, ноль выигранных единоборств на земле и в воздухе и ноль ударов по воротам. Оценка по данным SofaScore — 6.4, худшая в команде.
Миранчука заменили в перерыве. Последний раз такое случалось летом 2022-го, когда он играл за «Торино» — но там дело было в мышечной травме. Сейчас, впервые за несколько лет, Алексея заменили в перерыве по игровым причинам. Но надо добавить для справедливости, что и Пашалич, тоже не последний человек в «Аталанте», был заменен вместе с россиянином.
Рокировка, которую провел Гасперини (дистанционно — он отбывал дисквалификацию) ничем не помогла бергамаскам. Играть лучше они не стали, «фиалки» продолжили доминировать на поле. И в итоге победили со счетом 1:0, а статистика «Аталанты» так и осталось жалкой.
Интересно, что теперь ждет Миранчука? У Гасперини суровый характер — за плохую игру в полуфинале Кубка Италии могут последовать санкции. Тем более усаживать Алексея в запас для итальянца не в новинку — к сожалению, примерно так прошла большая часть карьеры Миранчука в «Аталанте». Остается надеятся, что прошлые выступления россиянина дадут ему алиби — будет обидно, если один неудачный матч обрубит такой замечательный отрезок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55-35
|52
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26-45
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22-45
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34-57
|24
|
20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23-62
|14
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|20
|1
|5