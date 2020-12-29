Итальянские СМИ и Миранчук: кредит доверия небезграничен

Сегодня «Аталанта» вышла из краткосрочного рождественского отпуска. Алексей Миранчук и его партнеры начали подготовку в матчу против «Сассуоло», который состоится 3 января .

Осенняя встреча «на позитиве»

Конец календарного года - хороший повод подвести промежуточный итог для нашего единственного легионера в серии А. По нынешним насыщенным событиями временам четыре месяца - вполне достаточный срок, чтобы поделиться впечатлениями о пребывании Миранчука в Италии. Это сделали местные СМИ - как на федеральном, так и на региональном уровне.

Начну с федерального. La Gazzetta dello Sport - ведущее спортивное издание на Аппенинах. По значимости, престижу и истории с ним рядом и близко никого нет из печатных или электронных СМИ, если брать мир спорта. Gazzetta встретила появление Алексея с энтузиазмом и симпатией и за эти четыре месяца посвятила ему несколько заметок, включая интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Все материалы, включая разговор с Черчесовым и недавнюю полосу в честь Миранчука в специальном приложении, посвященном «Аталанте», несли в себе положительный заряд. Немалый кредит доверия на фоне небольшого числа проведенных россиянином матчей, признание таланта игрока, ссылки на объективные трудности при адаптации в Италии - всего этого было с избытком. И хорошая оценка за «бархатный» гол в ворота представителей Дании в Лиге чемпионов, и высокая оценка за классный мяч миланскому «Интеру» - все это было искренне и с надеждой на то, что в серии А появился еще один яркий и стабильный футболист.

На Новый год с федеральными двойками

Но запоминается последнее. А двумя заключительными оценками в уходящем году стали две двойки, если говорить школьным языком. По мнению La Gazzetta dello Sport, Алексей провалил встречи с «Ювентусом» и «Болоньей» - 5,0 и худший в своей команде. После «Болоньи» Миранчука и вовсе назвали «призраком» - без всяких скидок на недавно перенесенный коронавирус.

От травмы, с которой он приехал и которая на первом этапе стала для него индульгенцией, Алексей давно оправился. Перенесенным коронавирусом, как ни цинично это может звучать, в Италии никого не удивишь. Так что две подряд двойки от непредвзятой Gazzetta за неполные матчи - тревожный звонок. Это в прошлом веке российские или в целом игроки с постсоветского пространства могли мечтать о том, что местные СМИ будут ждать их адаптации полгода или даже целый сезон. Сейчас все по-другому: гораздо динамичнее, а легионерами давно никого не удивишь, откуда бы они ни приехали. Еще один-два таких тайма Алексея, как недавно против «Болоньи», и федеральные журналисты со стажем начнут вспоминать печальные примеры советских звезд Игоря Добровольского в «Дженоа» или Александра Заварова в «Ювентусе».

Провинциальный гнев

А что же на провинциальном, бергамском уровне? Ведущая газета Бергамо посвятила накануне Алексею целый опус. Важно отметить, что L'Eco di Bergamo освещает «Аталанту» полнее, чем любое другое издание в Италии. Да, за пределами Бергамо и его окрестностей L'Eco di Bergamo никто не читает, а большинство болельщиков и вовсе не знают о ее существовании или никак ею не интересуются. Зато в самом Бергамо газета очень авторитетна и популярна. И недаром именно туда «Аталанта», которая в целом ведет очень закрытую медийную политику, забрасывает необходимую ей информацию, а общеполитическое, замечу, СМИ ежедневно посвящает команде несколько полос. Так что точка зрения на Алексея именно этого издания показательна.

Приезд Миранчука в Бергамо был встречен бурными восторгами, а затем последовали и яркие оценки после все тех же двух голов. Однако накануне Нового года газета, прекрасно осведомленная и о травме игрока, и о коронавирусе, выдала жесткий комментарий. Встреча с «Болоньей» настолько неприятно удивила местный отдел спорта, что появилось критическое мнение человека, освещающего все без исключения матчи «Аталанты». Зовут его Пьетро Серина, и вот что он написал про Алексея: «Ни одного дриблинга, ни одного конструктивного обыгрыша с партнерами, ни одного острого движения в сторону чужих ворот... Его брали не для того, чтобы он катал мяч поперек поля или отдавал назад, а для того, чтобы лез на чужие ворота. Против «Болоньи» все его действия были очевидными и банальными, он ни разу не взял на себя инициативу. Незаурядное умение Миранчука обращаться с мячом не подлежит никакому сомнению, мало кто в команде может сравниться с ним по этому компоненту. Однако если он в итоге использует свои лучшие качества не по назначению, тогда этот парень сам себя лишает тренерского доверия». Вот так красноречиво пишет журналист из Бергамо, самый близкий к клубу.

Баббо Натале не поможет

А дальше Серина делает такой неутешительный вывод: «Аталанта» - это команда, где постоянно выходят на поле Иличич, Малиновский, Муриэль и Сапата (а в обойме есть еще и Ламмерс, которого мы пока плохо знаем). Если Миранчук в реальности является тем игроком, которого мы увидели против «Болоньи», то он станет лишь пятым по иерархии выбором тренерского штаба. И тогда уплаченные за него 13,5 миллиона евро (в первоисточнике указана именно эта сумма. - Прим. Г. К.) выглядят большой ошибкой".

Но и это еще не все. Серина, который явно не похож на доброго Деда Мороза накануне Нового года, добавляет: «Да, 45 минут против «Болоньи» - это всего лишь первый по-настоящему полноценный матч за «Аталанту» для этого парня. Однако с учетом той жесткой конкуренции, которая есть в линии атаки, Миранчук не сможет рассчитывать на бесконечный кредит доверия. И еще одной провальной игры он позволить себе не может».

Вполне допускаю, что провинциальная звезда журналистики где-то сгущает краски по части перспектив Миранчука. И могу представить, что этот корреспондент из Бергамо, равно как и федеральная La Gazzetta dello Sport, напишет еще немало хороших отзывов об игре Миранчука в серии А. Но в любом случае Алексею придется здорово поработать в наступающем году, чтобы не растратить тот немалый кредит местного доверия, который был у него на момент приезда в Бергамо. На раскачку времени точно больше нет.

Нужно начинать феерить уже в матче с куда более провинциальным, чем сама «Аталанта», клубом «Сассуоло». Тем более что этот соперник в турнирной таблице выше. Самое время спустить «Сассуоло» с небес на землю. При этом никакой Баббо Натале, или Дед Мороз по-итальянски, Миранчуку не поможет: серия А подарками не разбрасывается, их надо делать себе самому.