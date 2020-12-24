«Аталанта» смазала концовку года. Миранчук провел на поле второй тайм

В заключительном предновогоднем туре «Аталанта» упустила победу в гостях над «Болоньей» (2:2).

«Болонья» — «Аталанта» — 2:2 (0:2)

Голы: Муриэль, 22 — с пенальти (0:1). Муриэль, 23 (0:2). Томиясу, 73 (1:2). Пас, 82 (2:2).

«Болонья»: Да Коста, Томиясу, Медель, Дейкс (Пас, 78), Виньято, Балдурссон (Сванберг, 65), Сориано, Барроу (Орсолини, 65), Схаутен (Домингес, 76), Данилу Ларанжейра, Паласио.

«Аталанта»: Голлини, Ромеро, Толой (Паломино, 36), Джимсити, Хатебур, Пессина, де Рон, Иличич (Миранчук, 46), Фройлер (Малиновский, 84), Гозенс (Мохика, 85), Муриэль (Сапата, 65).

Предупреждения: Гозенс, 18. Джимсити, 60. Паласио, 84. Да Коста, 86.

Судья: Киффи (Италия).

23 декабря. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Гасперини получил в ухо

Для Джан Пьеро Гасперини это был пятый в карьере предновогодний матч в роли главного тренера «Аталанты». В предыдущих трех случаях из четырех его команда одерживала перед победы. 30 декабря 2017 года «Аталанта» проиграла со счетом 1:2 «Кальяри», а за год до того поражения с таким же счетом победила «Эмполи». Последний матч 2018 года принес бергамаскам гостевую победу со счетом 6:2 над «Сассуоло», а декабрь 2019-го завершился триумфальным 5:0 против того самого «Милана», который сегодня лидирует в серии А.

Любопытно, что «Аталанта» играла с «Болоньей» в гостях и в прошлом декабре: 15 декабря 2019 года «Болонья» победила со счетом 2:1, а единственный гол в рядах «Аталанты» забил Малиновский.

Год назад аргентинца Алехандро Гомеса не было в составе из-за травмы, а на этот раз его нет в заявке уже по другой причине: бывшему капитану «Аталанты» ищут новую команду. Конфликт Гасперини и Гомеса, как утверждают осведомленные люди в Бергамо, завершился не просто взаимными оскорблениями, а ударом аргентинца в ухо Гасперини в ответ на ругательства и пинок последнего.

Гомес пробовал на следующий день извиняться, но столь очевидного прилюдного неуважения в свой адрес Гасперини не простил. Руководство клуба поначалу действительно пыталось примирить стороны, но затем сделало выбор в пользу тренера. Правда, в Бергамо поговаривают, что злопамятный Гасперини не очень доволен тем, что выбор в его пользу был сделан не сразу, а с задержкой. Кое-кто даже предполагает, что следующий Новый год не только Гомес, но и Гасперини встретит уже вдали от Бергамо. Впрочем, до этого еще далеко, а пока надо завершить сезон-2020/21.

Привычно мимо стартового состава

Малиновского в стартовом составе на этот раз не оказалось. Не было там и Сапаты, который начинал матч прошлого тура с «Ромой». Привычно занял место на скамейке запасных наш Алексей Миранчук. Атакующее трио «Аталанты» составили Пессина, Иличич и Муриэль. Игра Пессины очень нравится в последнее время главному тренеру «Аталанты», а его любимчик Иличич и Муриэль изменили ход матча против «Ромы», выйдя в прошедшее воскресенье на замену. На две трети поменяв линию атаки, остальные восемь позиций в стартовом составе Гасперини оставил без изменений. Как и против «Ромы», место в воротах занял Голлини, в обороне вышли Толой, Ромеро и Джимсити, а квартет полузащитников составили Хатебур, де Рон, Фройлер и Гозенс.

Разница в классе между сегодняшними «Аталантой» и «Болоньей» сказалась с первых минут. Хозяева поля ничего не создали у ворот уроженца Болоньи Голлини в первом тайме, а «Аталанта» забила до перерыва дважды. Сначала Иличич заработал пенальти, а Муриэль уверенно исполнил удар с «точки» правой ногой. Прошла минута, и Муриэль забил с игры, но уже левой ногой.

Миранчук ничем не запомнился

В перерыве Гасперини неожиданно для многих снял с игры Иличича, который в первом тайме оказался причастен к обеим голевым атакам своей команды. И благодаря этому Миранчук получил возможность провести на поле целый тайм. Один из помощников Гасперини через Малиновского, прилично владеющего итальянским языком, объяснил Миранчуку его функции на поле, и тот отправился в правую зону атаки.

Разница в классе между командами была видна и в начале второго тайме, но «Аталанта» после перерыва так лениво отнеслась к игре, что перестала создавать остроту у чужих ворот и в итоге поплатилась за свое высокомерие. Если изначально было стойкое ощущение, что она спокойно доведет матч до победы, то мало-помалу «Болонья» вдохновилась и на энтузиазме забила два гола в ворота заснувшего соперника. За пять минут до конца встречи Гасперини выпустил Малиновского и отправил его направо, переведя Миранчука в левую зону атаки. Однако ни к чему полезному для «Аталанты» это не привело. Вместо победы, которая после первого тайма казалась очевидной, она получила бездарную ничью. Миранчук ничем особенным за второй тайм не отметился, а в какой-то момент и вовсе выпал из поля зрения. Ну а следующим соперником команды Гасперини станет «Сассуоло», домашним матче против которого 3 января «Аталанта» откроет 2021 год.