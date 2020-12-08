Серия А: Брозович, Пьяца и другие на пути Миранчука к ЧМ-2022

Хорватия, Словакия и Словения — соперники России по отборочной группе ЧМ-2022. Многие игроки из этих сборных сейчас выступают в серии А.

Вечером 7 декабря ничейным матчем «Фиорентина» — «Дженоа» (1:1) завершился десятый тур серии А. Гол в ворота «фиалок» забил 26-летний Марко Пьяца. Хорват принадлежит «Ювентусу», а за «Дженоа» играет на правах аренды. Это его третий гол в чемпионате. La Gazzetta dello Sport признала Пьяцу лучшим игроком в составе гостей и поставила 6,5.

Любопытно, что он вышел на замену на 65-й минуте вместо узбекского форварда Элдора Шомуродова (оценка 6,0). Еще в «Дженоа» выступают 31-летний хорват Милан Бадель и 26-летний словенец Миха Зайич. Оба в том матче остались на скамейке запасных. Добавлю, что наш хороший знакомый Миммо Кришито пропустил встречу во Флоренции из-за травмы.

Накануне, 6 декабря, весь матч в составе «Пармы» провел 31-летний полузащитник сборной Словении Ясмин Куртич. Его команда сыграла дома 0:0 со скромным «Беневенто», а игрок получил оценку 5,5. Есть в той же «Парме» опытнейший Юрай Куцка, который в свои 33 года продолжает выступать за сборную Словакии. 10-й тур он пропустил из-за травмы, а в предыдущих девяти матчах неизменно выходил в стартовом составе.

В среду решающий групповой матч в Лиге чемпионов проведет «Аталанта». Алексей Миранчук не сыграет против «Аякса» из-за коронавируса, а вот от звездного словенца Йосипа Иличича главный тренер Гасперини вновь ждет чудес.

32-летний словенец — один из главных его любимчиков. Тренер продолжает верить, что Йосип полностью восстановился после летней депрессии. В прошедшем туре «Аталанта» не сыграла в Удине из-за проливного дождя: матч перенесли на январь 2021 года. Впрочем, сам Иличич в Удине не ездил, потому что Гасперини дал ему отдохнуть накануне битвы с «Аяксом».

Против голландцев не сыграет Марио Пашалич: у 25-летнего полузащитника сборной Хорватии травма. Не заявлен на Лигу чемпионов, но периодически выходит в составе «Аталанты» в матчах серии А 20-летний защитник Бошко Шутало, выступающий пока за хорватскую молодежку.

«Наполи» в минувшем туре разнес в гостях «Кротоне» — 4:0. На 78-й минуте в составе неаполитанцев появился 26-летний словак Станислав Лоботка, заменивший одного из лидеров команды Бакайоко. За это время Лоботка ничем не запомнился и остался без оценки.

В этом же туре «Интер», занимающий второе место, победил «Болонью» — 3:1. За команду Антонио Конте сыграли по 90 минут сразу три потенциальных оппонента наших футболистов — 25-летний словенский защитник Милан Шкриньяр и хорватские хавбеки 28-летний Марсело Брозович и 31-летний Иван Перишич. La Gazzetta dello Sport оценила их игру так: Брозович получил 7,0, Перишич — 6,5, Шкриньяр — 6,0.

Ну а за «Милан», лидера серии А, выступает хорватский форвард Анте Ребич, забивший на ЧМ-2018 один из трех голов в ворота сборной Аргентины. В воскресном поединке против «Сампдории», в котором его команда победила 2:1, 27-летний нападающий провел на поле 90 минут, отметился ударом в штангу и получил довольно скромную оценку — 6,0.