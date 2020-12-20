В 13-м туре «Аталанта» благодаря двум голевым передачам и голу словенца Иличича обыграла «Рому» (4:1) и сократила отрыв от нее до трех очков, имея одну игру в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Аталанта» — «Рома» — 4:1 (0:1)

Голы: Джеко, 3 (0:1). Сапата, 59 (1:1). Гозенс, 70 (2:1). Муриэль, 72 (3:1). Иличич, 85 (4:1).

«Аталанта»: Голлини, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити, Толой, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), де Рон, Малиновский (Миранчук, 81), Фройлер, Гозенс (Мохика, 89), Сапата (Муриэль, 71).

«Рома»: Миранте, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 66), Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (Перес, 81), Джеко, Мхитарян, Педро (Кристанте, 73).

Предупреждения: Пеллегрини, 35. Малиновский, 37. Ромеро, 39. Миранте, 57. Манчини, 64.

Судья: Ди Белло (Италия).

20 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

О том, что ссора главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и капитана команда Алехандро Гомеса оказалась очень серьезной, и так знала вся футбольная Италия. Но кое-кто предполагал, что какой-то компромисс в их отношениях еще возможен. Однако в субботу, 19 декабря, Гасперини при полной поддержке руководства клуба дал понять, что на Гомеса он больше не рассчитывает в принципе. Бывшего теперь уже капитана команды не включили в заявку на важнейший матч против «Ромы», а официальный сайт подчеркнул, что это именно решение тренера, а не какая-нибудь травма.

Семья Перкасси, которая владеет «Аталантой», попыталась в какой-то момент примирить враждующие стороны, но ничего не вышло. Похоже, конфликт в раздевалке команды в перерыве матча с датским клубом в Лиге чемпионов оказался слишком жестким. Очевидцы того события, естественно, молчат в публичном пространстве, однако гуляет версия, что Гомес в ответ на словесные оскорбления Гасперини, умеющего злоупотреблять нецензурными выражениями, среагировал кулаками. Итогом всего этого стал ультиматум от Гасперини: или он, или я. Клуб выбрал Гасперини.

Куда перейдет Гомес

Что теперь делать с Гомесом? Сам аргентинец попытался выторговать у клуба — за свои былые заслуги — разрешение на уход в статусе свободного агента. Но руководству «Аталанты», с которой Гомеса связывает контракт до 2022 года, такой вариант не подошел. Несмотря на все то хорошее, что было между Гомесом и «Аталантой», ему дают понять, что меньше чем за 10-12 миллионов евро продать строптивого аргентинца не готова. При этом сам Гомес не просто не хочет уезжать из Италии, а хотел бы еще и поиграть рядом с Бергамо, где у него и дом, и бизнес.

Самое близкое к Бергамо — это, разумеется, «Милан» с «Интером». На бесплатной основе и один, и другой клуб могли бы всерьез задуматься об этом игроке, но 10-12 миллионов за футболиста, которому в феврале исполнится 33 года, — это серьезные деньги (плюс зарплата) в нынешние трудные для всех времена. Так что пока оба клуба на публике открещиваются от Гомеса. Кого еще называют претендентом на него? Из клубов серии А фигурируют «Наполи» и «Рома», но это все предположения СМИ, а на деле у обоих клубов те же финансовые сомнения. И это без учета того, что не всякий тренер еще может легко вписать Гомеса в своих схемы. Посмотрим, не придется ли Гомесу в итоге уехать из Италии, пусть он этого делать пока очень не хочет.

Активность Малиновского , голевой пас Мхитаряна

Без Гомеса Гасперини сделал ставку на то же атакующее трио, что и в Турине в прошедшую среду. Сапата вышел в роли наконечника, а Пессина и Малиновский расположились чуть позади. Хатебур (справа), Фройлер и де Рон (в центре) и Гозенс (слева) составили ударный квартет полузащитников. Место в воротах занял Голлини, а в обороне вышли Толой, Ромеро и Джимсити.

Наставник римлян Фонсека отрядил в атаку Джеко при поддержке Педро и очень ярко играющего последнее время Мхитаряна (семь голов в предыдущих 12 турах). Именно Мхитарян и сделал уже на третьей минуте матча голевую передачу от угла штрафной. Этот пас стал для армянского игрока уже шестым результативным в этом чемпионате! Из шести-семи игроков «Аталанты», находившихся внутри своей штрафной, ни один не помешал Джеко спокойно принять и обработать мяч перед ударом. Поведя в счете, «Рома» мог забить и второй гол: Голлини неосмотрительно вышел из ворот, и Спинаццола едва не наказал за это соперника, но мяч попал в штангу. В рядах «Аталанты» отличался активностью Малиновский, а вот Сапата и Пессина потерялись на фоне грамотной игры римлян.

10 минут Миранчука

В перерыве Гасперини заменил Ромеро на Паломино, а вместо Пессины вышел Иличич, который расположился сзади и правее Сапаты и отправил Малиновского на другой фланг — на место Пессины. Именно Иличич и перевернул в итоге всю игру. На 59-й минуте словенец после ускорения Малиновского сделал голевой пас на Сапату, и тот со всей злостью давно не забивавшего форварда вогнал мяч под перекладину. До этого Голлини успел спасти свою команду после дальнего удара Верету, а недовольный работой судьи Гасперини получил желтую карточку.

На 70-й минуте Иличич вновь соорудил голевую передачу. Его навес с правого фланга превратил в гол Гозенс, опередивший нерасторопного голкипера Миранте и медлительного защитника Карсдорпа. Гасперини тут же убрал с поля Сапату и выпустил Муриэля, которому хватило одной минуты, чтобы использовать ошибку Верету и убежать один на один с Миранте: 3:1.

За десять минут до конца матча Малиновского заменил Миранчук, который не успел запомниться ничем особенным. А жирную точку в матче поставил Иличич: после двух голевых передач он сам поразил ворота Миранте в результате индивидуального прохода. Логично, что именно словенца и признали лучшим игроком этого матча.