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Миранчуку нужно бежать из «Аталанты». Или издевательства от Гасперини испортят ему карьеру

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Взгляд из Италии.

В субботу «Аталанта» провела в своем унылом тренировочном центре рядовой контрольный матч — против клуба серии В «Комо». По ходу встречи Джанпьеро Гасперини сделал 11 замен. На поле вышли все, кто попал в заявку. Все, кроме двух футболистов — третьего вратаря и одного полевого игрока.

Этот полевой игрок — Алексей Миранчук. Недавно Гасперини объявил, что больше не видит в команде Иличича, Ламмерса и Миранчука. Иличича в заявке и не было. А вот Ламмерс вышел против «Комо» на замену, сыграл весьма прилично и даже забил гол. И лишь Миранчука, зачем-то включив в заявку, оставили на скамейке запасных. Это уже очень грустно. И смахивает на публичное унижение.

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В отсутствие имеющих небольшие повреждения Малиновского, Муриэля и Дзаппакосты Гасперини выпустил на поле всех подряд — от основных игроков до явных дублеров. За исключением Миранчука. Ну и кроме Иличича, которого, повторюсь, не было в заявке. Такое впечатление, что главный тренер «Аталанты» просто решил поиздеваться над нашим футболистом. Пока в клубе работал спортивным директором авторитетный Джованни Сартори, который и выбирал в свое время Миранчука, Гасперини не позволял себе столь неуважительно относиться к футболисту. При этом самого Сартори Гасперини просто ненавидел по ряду причин: не удивлюсь, если тренер еще и приложил руку к его уходу в тот момент, когда в «Аталанту» пришли новые партнеры. В итоге Сартори перешел на работу в «Болонью», где ему очень рады, потому что получили одного из самых авторитетных специалистов серии А. Ну а на его место в «Аталанту» взяли какого-то британца, которому теперь будет помогать бывший спортивный директор «Вероны». Этим двоим, видимо, совсем нет дела до Миранчука, так что ему остается рассчитывать только на самого себя.

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И в этой ситуации я искренне желаю Алексею побыстрее сменить команду. Два года назад он все сделал правильно: вышел из зоны комфорта в «Локомотиве» и нырнул в бездну «Аталанты», которая на тот момент была на своем пике. Да, за два сезона в этом клубе Алексей так и не стал ключевым игроком, зато получил бесценный опыт работы с не самым приятным персонажем, но сильным специалистом (конечно, речь про Джанпьеро Гасперини) и окунулся в жесткий и конкурентный футбол серии А. Такой опыт не может пройти даром, но в 26 лет Миранчуку, безусловно, надо играть, а не сидеть на скамейке запасных. И в моем скромном понимании ему надо не просто уходить из «Аталанты», а бежать оттуда со всех ног!

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Не вижу сегодня ни одного плюса в пребывании Миранчука в «Аталанте». Главный тренер поставил на нем жирный крест, так что ничего нового Алексей получить в работе с Гасперини уже не сможет. В профессиональном плане Гасперини обращает серьезное внимание только на тех, кто ему необходим, а неинтересных ему более игроков Джанпьеро может откровенно гнобить... С человеческой же точки зрения Гасперини — довольно неприятный типаж, общение с которым не может принести даже основному игроку команды ни теплоты, ни отеческой пользы. Плюс еще сам город Бергамо, в котором живет Миранчук, — это провинциальная и не способствующая росту молодой личности реальность, где и почерпнуть-то особо нечего. Если ты не привязан к Бергамо бизнесом или семейными узами, то развиваться в этом депрессивном городе на длинной и даже средней дистанции сложно. Единственный плюс — это близость к Милану. Признаться, я с трудом понимаю, как мало играющий в «Аталанте» Алексей может чувствовать себя комфортно при таком тренере, в провинциальном городе и в спартанском тренировочном центре, который находится в неблагополучном районе рядом с Бергамо.

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К этому еще смело можно добавить, что у «Аталанты» кошмарная пресс-служба, которая способна, думаю, только похоронить медийный образ игрока и уж точно не способна его продвигать. А ушлая семья Перкасси, которая недавно продала контрольный пакет акций американским инвесторам, никогда не отличалась душевностью, о чем все прекрасно знают в Бергамо. Семья Перкасси — это история исключительно про бизнес, деньги и здоровый цинизм. Игроки для нее — не дети и не любимцы, как это было, скажем, в «Милане» Сильвио Берлускони или в «Интере» Массимо Моратти, а лишь инструменты для зарабатывания денег. Очень показательно в этом плане, как несколько лет назад эта семья в одночасье продала — во всех смыслах — кумира болельщиков и лидера команды аргентинца Гомеса.

Вот в силу всего вышесказанного и не вижу для Алексея никакого смысла оставаться в нынешней «Аталанте», которая к тому же явно завершила свой яркий цикл. Применительно к Миранчуку фигурируют имена сильных и уважаемых в серии А итальянских агентов. Если они всерьез возьмутся за дело, то наверняка смогут помочь Алексею сменить обстановку и вырваться из бергамского тупика. И чем быстрее Алексей сменит обстановку, тем будет лучше для его дальнейшей карьеры.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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9
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И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
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Верона – Наполи
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