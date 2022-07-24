Миранчуку нужно бежать из «Аталанты». Или издевательства от Гасперини испортят ему карьеру

Взгляд из Италии.

В субботу «Аталанта» провела в своем унылом тренировочном центре рядовой контрольный матч — против клуба серии В «Комо». По ходу встречи Джанпьеро Гасперини сделал 11 замен. На поле вышли все, кто попал в заявку. Все, кроме двух футболистов — третьего вратаря и одного полевого игрока.

Этот полевой игрок — Алексей Миранчук. Недавно Гасперини объявил, что больше не видит в команде Иличича, Ламмерса и Миранчука. Иличича в заявке и не было. А вот Ламмерс вышел против «Комо» на замену, сыграл весьма прилично и даже забил гол. И лишь Миранчука, зачем-то включив в заявку, оставили на скамейке запасных. Это уже очень грустно. И смахивает на публичное унижение.

В отсутствие имеющих небольшие повреждения Малиновского, Муриэля и Дзаппакосты Гасперини выпустил на поле всех подряд — от основных игроков до явных дублеров. За исключением Миранчука. Ну и кроме Иличича, которого, повторюсь, не было в заявке. Такое впечатление, что главный тренер «Аталанты» просто решил поиздеваться над нашим футболистом. Пока в клубе работал спортивным директором авторитетный Джованни Сартори, который и выбирал в свое время Миранчука, Гасперини не позволял себе столь неуважительно относиться к футболисту. При этом самого Сартори Гасперини просто ненавидел по ряду причин: не удивлюсь, если тренер еще и приложил руку к его уходу в тот момент, когда в «Аталанту» пришли новые партнеры. В итоге Сартори перешел на работу в «Болонью», где ему очень рады, потому что получили одного из самых авторитетных специалистов серии А. Ну а на его место в «Аталанту» взяли какого-то британца, которому теперь будет помогать бывший спортивный директор «Вероны». Этим двоим, видимо, совсем нет дела до Миранчука, так что ему остается рассчитывать только на самого себя.

И в этой ситуации я искренне желаю Алексею побыстрее сменить команду. Два года назад он все сделал правильно: вышел из зоны комфорта в «Локомотиве» и нырнул в бездну «Аталанты», которая на тот момент была на своем пике. Да, за два сезона в этом клубе Алексей так и не стал ключевым игроком, зато получил бесценный опыт работы с не самым приятным персонажем, но сильным специалистом (конечно, речь про Джанпьеро Гасперини) и окунулся в жесткий и конкурентный футбол серии А. Такой опыт не может пройти даром, но в 26 лет Миранчуку, безусловно, надо играть, а не сидеть на скамейке запасных. И в моем скромном понимании ему надо не просто уходить из «Аталанты», а бежать оттуда со всех ног!

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Не вижу сегодня ни одного плюса в пребывании Миранчука в «Аталанте». Главный тренер поставил на нем жирный крест, так что ничего нового Алексей получить в работе с Гасперини уже не сможет. В профессиональном плане Гасперини обращает серьезное внимание только на тех, кто ему необходим, а неинтересных ему более игроков Джанпьеро может откровенно гнобить... С человеческой же точки зрения Гасперини — довольно неприятный типаж, общение с которым не может принести даже основному игроку команды ни теплоты, ни отеческой пользы. Плюс еще сам город Бергамо, в котором живет Миранчук, — это провинциальная и не способствующая росту молодой личности реальность, где и почерпнуть-то особо нечего. Если ты не привязан к Бергамо бизнесом или семейными узами, то развиваться в этом депрессивном городе на длинной и даже средней дистанции сложно. Единственный плюс — это близость к Милану. Признаться, я с трудом понимаю, как мало играющий в «Аталанте» Алексей может чувствовать себя комфортно при таком тренере, в провинциальном городе и в спартанском тренировочном центре, который находится в неблагополучном районе рядом с Бергамо.

К этому еще смело можно добавить, что у «Аталанты» кошмарная пресс-служба, которая способна, думаю, только похоронить медийный образ игрока и уж точно не способна его продвигать. А ушлая семья Перкасси, которая недавно продала контрольный пакет акций американским инвесторам, никогда не отличалась душевностью, о чем все прекрасно знают в Бергамо. Семья Перкасси — это история исключительно про бизнес, деньги и здоровый цинизм. Игроки для нее — не дети и не любимцы, как это было, скажем, в «Милане» Сильвио Берлускони или в «Интере» Массимо Моратти, а лишь инструменты для зарабатывания денег. Очень показательно в этом плане, как несколько лет назад эта семья в одночасье продала — во всех смыслах — кумира болельщиков и лидера команды аргентинца Гомеса.

Вот в силу всего вышесказанного и не вижу для Алексея никакого смысла оставаться в нынешней «Аталанте», которая к тому же явно завершила свой яркий цикл. Применительно к Миранчуку фигурируют имена сильных и уважаемых в серии А итальянских агентов. Если они всерьез возьмутся за дело, то наверняка смогут помочь Алексею сменить обстановку и вырваться из бергамского тупика. И чем быстрее Алексей сменит обстановку, тем будет лучше для его дальнейшей карьеры.