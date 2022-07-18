«Покупка Кокорина была ошибкой, но мы хотим его еще оценить». Невероятные похождения российского Феномена в Италии

Корреспондент «СЭ» в Италии — о перспективах 31-летнего форварда.

У него все еще положительный тест на ковид или уже отрицательный? Когда он приедет на сбор и приедет или вообще? Куда он может перейти и когда?

На эти вопросы нет четкого ответа ни у кого. А речь, как вы уже догадались, идет о настоящем Феномене по имени Александр Кокорин. Вообще-то в конце 1990-х годов это прозвище заслуженно носил в серии А мегабразилец Роналдо из миланского «Интера». Кто видел и помнит его игру, поймет, почему бразильца так называли.

Сегодня же называться Феноменом явно достоин наш Кокорин — не за футбольные качества, конечно. А благодаря тому, как он умудряется в роли игрока-невидимки оставаться то ли третьим, то ли четвертым элементом по уровню заработка в «Фиорентине» и будоражить умы болельщиков «фиалок», многие из которых так до конца и не могут поверить в то, что такое бывает. Зачем Кокорина брали в «Фиорентину», никто до сих пор так понять и не может, а спортивный директор клуба, которого чихвостят за это второй год, только накануне сподобился признаться, что он ошибся.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — заявил Даниэле Праде.

А ведь сколько звездных фамилий отметилось в деле Феномена!

Мало кому известный сын Роберто Манчини, который с подачи звездного отца лоббировал изнутри трансфер Кокорина во Флоренцию, уже давненько в самой «Фиорентине» не работает, хотя на момент прихода Александра занимал там по папиной протекции какую-то непонятную должность. При переезде Кокорина во Флоренцию в итальянских СМИ фигурировали и еще две знаковые для серии А фамилии — Капелло и Липпи. Фабио Капелло якобы замолвил доброе словечко за Кокорина, хотя я не уверен, что там было на самом деле: сегодня Дон Фабио морщится при необходимости рассуждать на эту тему. А сын Марчелло Липпи по имени Давиде, который является известным агентом и считается близким к Прадэ человеком, вообще залег на дно по этой теме, хотя его имя не раз звучало на момент переговоров по Кокорину.

Лишь человек по имени Оресте Чинквини, который оставил о себе недобрую память в «Зените» имени Роберто Манчини, периодически пытается публично оправдать появление Кокорина в «Фиорентине». Но вот ему совсем некуда деваться: во Флоренции каждая собака знает и помнит, что это именно он был едва ли не главным застрельщиком феноменальной операции по переброске Александра из «Спартака» в «Фиорентину» и пиарил эту сделку на каждом углу. Теперь, правда, Чинквини пытается рассказывать, как он и подумать не мог, что у Кокорина так явно не получится во Флоренции. Однако всем куда памятнее другое: четыре года контракта для Александра-невидимки с топовой зарплатой.

Благодаря всем задействованным в теме Александра персонажам его случай уже вошел в анналы серии А и стал легендарным на века. И давайте отдадим должное Кокорину: надо быть реальным Феноменом, чтобы пользоваться таким интересом со стороны местной прессы и болельщиков, оставаясь футболистом-невидимкой. Ведь и сейчас, когда «Фиорентина» находится на сборе в горном местечке Моэна, речь идет не только о тех, кто получает большие нагрузки на тренировках у Винченцо Итальяно, но и про Александра, который остался во Флоренции с ковидом.

Вчера вечером, кстати, в Италии проскочила информация, что Кокорин якобы наконец-то сдал отрицательный тест. Но сегодня эта информация подтверждения не получила. А потому Александр, получается, обязан, согласно ковидному протоколу, и дальше находиться взаперти у себя дома во Флоренции. Правда, некоторые перегретые флорентийские головы пытаются утверждать, что уже видели Кокорина на улицах города, но, скорее всего, это просто галлюцинации на фоне рекордной итальянской жары.

Как бы то ни было, итальянская легенда Кокорина постоянно подпитывается новыми слухами и фактами, а точка в его феноменальном деле еще далеко не поставлена. Когда и как Александр покинет «Фиорентину», предсказать невозможно: некоторые пессимисты пишут в Италии, что это случится не ранее зимы 2023 года. Ну а сейчас ведь на дворе всего лишь середина лета-2022: легендарные похождения Кокорения во Флоренции завершаться не спешат!