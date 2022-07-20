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В Неаполе сходят с ума от первых матчей Кварацхелии за «Наполи». Как с ним работает Спаллетти?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия в матче за «Наполи» против «Перуджи» (4:1).
Фото Global Look Press
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Взгляд из Италии на первые дни грузинского хавбека в «Наполи».

Журналист La Gazzetta dello Sport Маурицио Ничита провел несколько дней на сборе «Наполи» в местечке Димаро, которое находится в области Трентино-Альто-Адидже. Он поделился с «СЭ» своими впечатлениями.

Хвича Кварацхелия. «Думаю, «Рубин» быстро вернется в РПЛ и будет играть в еврокубках». Интервью Хвичи Кварацхелии перед отъездом в Италию

— Давайте для начала определимся, как вы с коллегами будете называть Хвичу. Ведь вряд ли получится каждый раз правильно выговаривать его фамилию.

— Ква-рац-келия! Видите, все не так уж плохо. Хотя для простоты мы ее, конечно, уже сократили. Для журналистов и болельщиков полузащитник — Квара с ударением на второй слог.

— И как встретили Квару сначала в Неаполе, а затем на сборе на севере Италии?

— Про него столько писали накануне приезда, что тут стоял большой ажиотаж. Приняли новичка очень тепло. На него возлагаются большие надежды, особенно с учетом того, что «Наполи» потерял несколько ключевых звездных футболистов. Все с нетерпением ждали появления Хвичи на тренировках и в товарищеских матчах. И Квара сразу стал забивать красивые голы — что в двусторонках, что в контрольных встречах. Все это оперативно попадало в интернет. Так что болельщики получили наглядное подтверждение того, что подписан большой талант.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия в матче за «Наполи» против «Перуджи» (4:1). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

— Мне тоже попадались видео, о которых вы говорите. Согласен, что они свидетельствуют в пользу Квары. А как парень смотрится живьем?

— То, что в «Наполи» едет мастер, знал и раньше. Меня приятно удивило другое: этот молодой человек очень ответственно подходит к работе. Видно, что Хвича максимально сконцентрирован и заряжен на тренировочный процесс. Пока не замечал у него ноток расслабленности, свойственных на занятиях многим подающим надежды игрокам. Видно, что Квара предельно мотивирован и хочет доказать, что помимо таланта не обделен работоспособностью и дисциплиной.

Чувствуется, что грузин хочет поскорее вписаться в коллектив: впитывает новые упражнения, пытается как можно быстрее найти общий язык с тренерским штабом и партнерами. Пока, насколько понимаю, Хвича общается на английском, но если захочет, то выучит разговорный итальянский. Желаю ему побыстрее сделать это, потому что знание языка на бытовом уровне станет серьезным подспорьем для жизни в Неаполе.

— Мне очень понравился гол, который Квара в воскресенье забил в ворота «Перуджи» после «стенки» с Осимхеном, — неаполитанцы победили со счетом 4:1. В Италии сразу заговорили о рождении новой ударной связки. Это действительно так?

— Мяч и правда получился красивым: Хвича здорово обыгрался с Осимхеном и нанес хлесткий удар. В Неаполе, безусловно, хотят верить, что их сочетание станет так же работать и в официальных матчах. Кстати, нынешнюю «Перуджу» нельзя назвать слабой, это крепкий клуб серии В.

Еще отмечу вот что: тот гол Квары показателен на фоне тренировок — я не так часто видел футболистов, которые так часто попадают в створ. Не буду называть фамилий, но нередко вижу ребят, именно на занятиях чередующих фантастические по точности удары с выстрелами в небеса. Так вот Хвича пока демонстрирует удивительную стабильность: мяч летит либо в ворота, либо проходит совсем рядом со штангой или перекладиной. Это весьма ценное качество.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

— На данный момент среди тиффози «Наполи» царит эйфория от появления Квары, да и на вас он произвел сильное впечатление. Но не опасаетесь, что на новичка упадет слишком большая ответственность, к которой 21-летний парень еще не привык, и это станет ему мешать?

— Лучано Спаллетти — опытный специалист, к тому же побывавший в вашей лиге, где несколько лет выступал и Хвича. Верю, что тренер найдет правильный подход к полузащитнику. Но риск действительно есть. Когда ты приезжаешь в серию А, да еще в горячий Неаполь, на фоне таких комплиментарных оценок со всех сторон, то надо суметь совместить свой талант с новыми реалиями и работать не меньше, а больше, чем раньше. Искренне желаю Кваре, чтобы у него все получилось. Пока он производит впечатление человека с большим талантом, понимающего, что для успеха в Италии нужно пахать и пахать.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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