«Интер» вернет себе скудетто, Миранчук возродится, а про Кокорина окончательно забудут. Прогнозы «СЭ» на серию А

В субботу с каникул возвращается кальчо.

Серия А — в какой-то степени самый близкий для массового российского зрителя европейский топ-чемпионат. Многие любят следить за своими, а в Италии сразу два таких футболиста — Алексей Миранчук и Александр Кокорин, пусть второй и превратился в героя мемов. Зато у Миранчука новый клуб и новый шанс запустить карьеру на Апеннинах.

Но и помимо этого хватает интриг. Вернется ли «Ювентус» в борьбу за скудетто и сможет ли «Милан» удержать титул? Каким получится возвращение Ромелу Лукаку в «Интер»? Будет ли внизу таблицы еще одно чудо, подобное тому, что сотворила в прошлом сезоне «Салернитана»?

Читаем прогнозы авторов «СЭ» на предстоящий сезон.

Андрей Кузичев, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

В топ-4 нет сомнений по трем командам — «Интеру», «Милану» и «Ювентусу». А вот «Наполи» в лигочемпионском квартете сменит «Рома». Во-первых, неаполитанцы потеряли ряд лидеров, и один Хвича Кварацхелия не сможет компенсировать расставание с двумя легендами — Лоренцо Инсинье и Дрисом Мертенсом. Во-вторых, Лучано Спаллетти близок к тому периоду работы с командой, когда на смену идиллии приходит кризис. Наконец, Жозе Моуринью исполнил значительную часть своих желаний. Сохранил Николо Дзаньоло, получил новичков во главе с Пауло Дибалой и Джорджиньо Вайналдумом. Португальцу пора еще раз напомнить, что он — Особенный.

Кроме поднявшихся из серии В команд — «Кремонезе» и «Лечче» — предположу вылет «Салернитаны». Все-таки ее возможности ограничены, тогда как от «Монцы» жду многого. Проекты Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани просто не могут быть скучными и лишенными амбиций. К тому же «Монца» солидно усилилась и способна финишировать в первой половине таблицы.

Что до наших легионеров, то от Александра Кокорина не жду ничего. Кроме, конечно, расставания с «Фиорентиной», где на нем поставили крест. А «Торино» — шанс для Алексея Миранчука стать столь же значимой фигурой, как в «Локомотиве». Или хотя бы приблизиться к этому. Так что двузначное число результативных баллов и порядка 30 матчей — реальный ориентир для российского полузащитника.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

Есть ощущение, что с топ-3 все более-менее понятно — три исторических северных гранда вернулись править. Внутри этой тройки аутсайдером выглядит «Милан» — выступление в прошлом сезоне все же было оверперформансом, из-за неопределенности с контрактом Паоло Мальдини поздновато начали трансферную кампанию, из-за чего, например, упустили Свена Ботмана, который в итоге не стал ждать и уехал в «Ньюкасл». Плюс много сил и эмоций будет отнимать Лига чемпионов. Ну а между «Интером» и «Ювентусом» выберу нерадзурри — из-за фактора Ромелу Лукаку, который будет максимально мотивирован.

В кого совсем не верю, так это «Наполи». Южане лишились Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и Калиду Кулибали, да и Лучано Спаллетти свой шанс упустил в прошлом сезоне. В этом по традиции будут спад, конфликты в раздевалке и досрочная отставка. Вакантное место в топ-4 займет «Рома» — если и сейчас Жозе Моуринью пролетит мимо Лиги чемпионов, то португальцу пора на пенсию.

Внизу таблицы обреченно смотрятся «Салернитана» — второе чудо подряд не совершит даже Давиде Никола, — а также «Кремонезе». За компанию с ними в серию В отправится «Эмполи», который расстался с тренером Аурелио Андреаццоли и группой лидеров.

Удивить должен Шарль де Кетеларе — невероятно талантливый бельгиец, за которого «Брюгге» получил от «Милана» порядка 35 миллионов евро. На родине его зовут новым Де Брейне, и он точно добавит креатива россонери. Вопрос только в адаптации — в 20 лет он все еще жил с мамой.

Миранчук точно будет играть, особенно первое время, а голы и ассисты он набивал и в «Аталанте», имея ограниченное время на поле. Правда, у «Торино» почти не будет матчей, где можно выйти при счете 3:0 на 10 минут и успеть улучшить статистику, как это часто было у Алексея в Бергамо. Но около 25 матчей и 10 очков Алексей соберет.

Что касается Кокорина, то его пару раз выпустят на поле на 90-й минуте, когда результат будет предрешен, — чтобы совсем не скучал.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

Страшно сглазить, но этот сезон должен стать прорывным для «Ромы». Все привыкли, что каждое лето римляне зарабатывают на трансферах, распродавая лидеров. Но теперь все иначе — приехали Пауло Дибала, Джорджиньо Вайналдум, Неманья Матич и Зеки Челик. Сохранили Николо Дзаньоло. Набрал форму Леонардо Спинаццола. Плюс Жозе Моуринью просит усиление в центр обороны. Такого сильного состава у «Ромы» не было очень давно — и только ради этого стоило приглашать Жозе, который всегда очень требователен в вопросах комплектования команды. Наивно считать, что именно сейчас «Рома» возьмет четвертый скудетто в истории, — но, уверен, римляне будут высоко. В четверке — сто процентов.

Выиграет «Интер». Да, «Милан» не стал слабее. Но прямо сейчас у Стефано Пиоли команда, которая способна поразить, но не доминировать на дистанции. «Интер» и в прошлом сезоне был очень хорош, а теперь сильно прибавит за счет возвращения Ромелу Лукаку.

В «Ювентус» Макса Аллегри я не верю. Да, бесплатно вернули Поля Погба и подписали Анхеля Ди Марию, а также разменяли Бремера на Маттейса де Лигта. Но не думаю, что это гарантирует резкий рывок наверх, — пока туринцы тратили время на Криштиану и экспериментировали с тренерами, конкуренты прилично усилились и ушли вперед. И это — супер: доминирование одной команды в Италии уже в прошлом.

На вылет отправятся «Эмполи», который за одно лето не удержал крепкого тренера Аурелио Андреаццоли и ключевых игроков прошлого сезона. «Лечче» потерял лучшего бомбардира Массимо Коду. «Кремонезе» тоже осталась без тренера Фабио Пеккьи. Пока это объективно слабейшее трио серии А.

Очень хочется, чтобы выстрелила «Монца». Потому что это уже история из Football Manager, за которой можно следить в реальности: динозавры кальчо Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани подняли клуб в элиту, собрали бодрый состав и запретили игрокам носить бороды, серьги и делать тату. Готовый сценарий, по которому даже не нужно ничего снимать: все будет транслироваться в прямом эфире.

Алексей Миранчук. ФК «Торино»

Очень рад, что Миранчук все-таки вырвался из «Аталанты». Но не уверен, что сезон в «Торино» станет прорывным. Во-первых, это в принципе не та команда, где можно сверкать и заставлять говорить о себе всю Италию. В то же время Алексей много забивал и у Джана Пьеро Гасперини, хотя получал минимальное время на поле. 10-11 очков по системе «гол + пас» в Турине станет хорошим результатом. Но главное для Миранчука — все-таки начать постоянно играть. Все остальное — следующий шаг, с которым у игрока обычно не возникает проблем.

Игровое время Кокорина в серии А — единственная вещь, где вообще нет интриги. «Фиорентина» вырвала Луку Йовича из «Реала» и отправила Александра тренироваться отдельно от команды. Думаю, здесь все более или менее понятно: у российского форварда отличная зарплата (одна из самых высоких в команде), долгий контракт и куча времени, чтобы красиво провести его в Италии.

Константин Белов, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

Борьба за попадание в Лигу чемпионов будет нешуточная. Проигравшим в данной гонке окажется «Милан». Россонери не укрепили центр обороны, никого не подписали в центр полузащиты, а в атаке будет Ориги, который ни разу за карьеру не забивал больше десяти голов за сезон. Слишком много должно сложиться, чтобы «Милан» попал в четверку, а ведь в прошлом сезоне команда и так прыгнула выше головы.

«Лечче» и «Кремонезе» должны вылетать в этом сезоне. «Лечче» — слабый клуб по меркам серии А, а «Кремонезе» и не ожидал повышения в классе. Заодно и «Специя» опустится в серию В — клуб каждый год меняет тренера и борется за выживание.

«Сассуоло» этим летом потерял Жереми Бога, Джанлуку Скамакку, вот-вот уйдет Джакомо Распадори. Нужны новые лица в атакующей линии. Кристиан Торстведт из «Генка» должен выйти на новый уровень и показать себя топ-клубам или же пойти в «Тоттенхэм», как его отец Эрик Торстведт.