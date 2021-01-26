Приезд экс-форварда «Спартака» Александра Кокорина вызвал серьезный интерес на Апеннинах. Приводим высказывания ведущих изданий

Corriere dello Sport: «Саша, талантливый атакующий джокер»

Одно из трех ведущих спортивных изданий Италии Corriere dello Sport посвятило трансферу Кокорина почти разворот в бумажной версии. «Русский форвард хорошо понимает, куда приехал: «Это очень конкурентоспособный клуб с большой историей. Я видел последние два матча команды. Знаком с игрой Рибери, Бонавентуры, Кальехона и Влаховича», — цитирует газета нападающего. Также Corriere dello Sport сообщает, что «Спартак» получит за продажу Александра 4,5 миллиона евро, а его зарплата во Флоренции составит 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Еще один материал озаглавлен так: «Саша, талантливый атакующий джокер». В нем говорится, что россиянин способен действовать в атаке справа или на острие. Также есть напоминание о том, что в сборной России Кокорина тренировал Фабио Капелло, ценивший его скорость и технику.

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

La Gazzetta dello Sport: «Плохой парень изменился»

Лидер итальянского рынка спортивных СМИ пишет о Кокорине лаконичнее конкурента и вспоминает недавнее прошлое футболиста. «Тюрьма осталась позади», — говорится в материале Gazzetta dello Sport. Она тоже дает прямую речь Александра: «Я во Флоренции из-за ее красоты. Мой выбор определили жена и сын». Еще одна заметка озаглавлена «Мятежный гений».

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

La Nazione: «Кокорин уже обещает шоу»

«Я здесь, чтобы выигрывать и забить много голов», — цитирует Александра общеполитическое издание La Nazione. «Русский форвард приземлился вчера в Риме и прошел там медицинский осмотр. Вечером познакомился во Флоренции с президентом «Фиорентины» Коммиссо, поужинав с ним в отеле. Игрок выбрал номер 91», — дает газета хронологию понедельника.

Что пишут о Кокорине итальянские СМИ. Фото «СЭ»

А флорентийская вкладка Corriere della Sera, тоже общеполитического СМИ, озаглавила свой материал о Кокорине «Хочу забивать голы».