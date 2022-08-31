Итальянский журналист прокомментировал решение Кокорина не лететь на Кипр для подписания контракта с клубом «Арис»

Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал решение форварда «Фиорентины» Александра Кокорина не лететь на Кипр для подписания контракта с клубом «Арис».

«История с Кокориным — большой смех. Над этим уже просто забавно наблюдать, даже не знаю, что сказать. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от «Аполлона», потому что обе команды базируются в Лимассоле. Он над нами прикалывается», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

По информации Viola News, другой кипрский клуб «Аполлон» тоже сделал предложение по трансферу Кокорина.

«СЭ» ранее сообщал, что нападающий «Фиорентины» находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.