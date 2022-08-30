Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. «Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. Речь идет об аренде сроком на один сезон.

«Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты игрока — от половины до двух третей.

Отметим, что зарплата форварда во Флоренции — 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания футболиста.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.