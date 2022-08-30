Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:10

Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. «Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото AFP

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. Речь идет об аренде сроком на один сезон.

«Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты игрока — от половины до двух третей.

Отметим, что зарплата форварда во Флоренции — 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания футболиста.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
16
20
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе встречается с трансгендером. Модель старше футболиста на 9 лет
Что будет, есть пить по 100 граммов водки каждый день?
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: что пошло не так и как закончится?
Переговоры по переходу Кокорина в клуб с Кипра находятся в завершающей стадии
Первый тренер Кокорина — о будущем нападающего: «Надо или играть, или пусть закончит уже»
Губерниев: «Кокорину будет сложно в трех высших дивизионах Кипра. В четвертом он сможет раскрыться»
Источник: Кокорин ведет переговоры с «Аполлоном»
«РБ Спорт»: Переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания игрока
Кокорин уходит из «Фиорентины», «Спартак» избавился от Кофрие, Захаряна не будет в «Челси»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Переговоры по переходу Кокорина в клуб с Кипра находятся в завершающей стадии

«Милан» в гостях сыграл нулевую ничью с «Сассуоло»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
2
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
3
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
4
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
5
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
11
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
12
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 0 : 0
30.08 21:45
Рома – Монца
 - : -
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 - : -
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости